SEA Games 33: U22 Việt Nam được tiếp lửa trước “trận chung kết bảng B”

(Ngày Nay) - Đội trưởng Khuất Văn Khang cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam; khẳng định U22 Việt Nam đang “dành trọn 100% sự tập trung cho trận gặp U22 Malaysia” và quyết tâm đem về chiến thắng.

Bầu không khí trên sân tập của U22 Việt Nam chiều 7/12 trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2025, ông Nguyễn Hồng Minh, cùng Phó Trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh bất ngờ xuất hiện để động viên thầy trò HLV Kim Sang Sik trước trận đấu mang tính bước ngoặt gặp U22 Malaysia.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngay sau lời chúc mừng màn khởi đầu suôn sẻ, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh dành thời gian lắng nghe, chia sẻ và đặc biệt nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm của đội bóng trẻ. Ông nhấn mạnh: “Các bạn đang mang theo niềm tin và kỳ vọng của người hâm mộ. Hãy giữ vững ý chí, thi đấu hết mình và thể hiện tinh thần thể thao cao thượng - hình ảnh mà bóng đá Việt Nam luôn tự hào.”

Ông cũng gửi gắm rằng SEA Games không chỉ là nơi giành thành tích, mà còn là cơ hội để thể hiện bản lĩnh, cống hiến và để lại dấu ấn đẹp trong mắt bạn bè khu vực.

Đại diện cho toàn đội, đội trưởng Khuất Văn Khang cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam và khẳng định U22 Việt Nam đang “dành trọn 100% sự tập trung cho trận gặp U22 Malaysia” và quyết tâm đem về chiến thắng.

Trong sáng 7/12, đội tuyển U22 Việt Nam duy trì khối lượng tập luyện thể lực trong phòng gym nhằm đảm bảo nền tảng tốt nhất.

Buổi chiều, toàn đội bước ra sân tập trong sự tập trung cao độ, hướng đến trận đấu được xem như “chung kết bảng B” vào ngày 11/12.

Không chỉ quan sát đối thủ qua băng ghi hình, U22 Việt Nam còn trực tiếp đến sân theo dõi trận ra quân của U22 Malaysia. Chiến thắng 4-1 đầy sức mạnh của đối thủ khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik càng thêm cảnh giác.

Trung vệ Nhật Minh chia sẻ: “Đội tuyển Malaysia chơi rất khỏe và tốc độ. Tuy nhiên, chúng tôi đã phân tích kỹ và sẽ tập trung tối đa trong những buổi tập tới. Cả hai đội đều có 3 điểm, nên cơ hội là 50-50. Đội nào bản lĩnh hơn sẽ thắng. Và tôi tin U22 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt để làm được điều đó.”

Sự tự tin ấy càng được củng cố khi U22 Việt Nam thời gian gần đây thường giành những kết quả tích cực trong các trận đối đầu quan trọng.