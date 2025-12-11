SEA Games 33: Dồn dập tin vui đến với thể thao Việt Nam

(Ngày Nay) - Huy chương Vàng thứ 8 của Việt Nam thuộc về võ sĩ jujitsu Đặng Đình Tùng, sau chiến thắng xuất sắc trước đối thủ Philippines trong trận chung kết ở hạng cân 69kg nam.

Sau buổi sáng "im hơi lặng tiếng," chiều 11/12, Đoàn Thể thao Việt Nam liên tiếp giành các tấm Huy chương Vàng với các hạng mục lần lượt là karate, taekwondo, MMA, thể dục dụng cụ và jujitsu.

Tiếp nối 2 Huy chương Vàng từ các đội tuyển võ, Trần Ngọc Lượng đã giành Huy chương Vàng MMA, khép lại vòng chung kết bộ môn MMA của đội tuyển Việt Nam với 2 Huy chương Vàng.

Trong khi đó, tuyển thể dục dụng cụ mang về tấm Huy chương Vàng thứ 7 và thứ 9 cho Đoàn Thể thao Việt Nam với chiến thắng của vận động viên Đặng Ngọc Xuân Thiện ở chung kết nội dung Ngựa vòng và Nguyễn Văn Khánh Phong ở nội dung vòng treo. Đây là kỳ thứ hai liên tiếp Nguyễn Văn Khánh Phong vô địch nội dung này.

