SEA Games 33: Ngày của "mỏ vàng" thể thao Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày thi đấu 16/12 chứng kiến một trong những ngày thành công nhất của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi các môn mũi nhọn đồng loạt tỏa sáng, giúp đoàn Việt Nam giành thêm 8 HCV, nâng tổng thành tích lên 48 HCV, tạm giữ vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Điền kinh Việt Nam thực sự là điểm sáng lớn nhất trong ngày với chuỗi HCV ấn tượng, khẳng định vị thế số 1 khu vực. Tâm điểm tiếp tục thuộc về “chân chạy” Nguyễn Thị Oanh. Ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, “Nữ hoàng điền kinh” hoàn toàn làm chủ đường chạy, băng băng về đích với thời gian 10 phút 13 giây 75, giành HCV thứ ba tại SEA Games 33, đồng thời là HCV thứ 15 trong sự nghiệp SEA Games - một cột mốc lịch sử của Điền kinh Việt Nam. Đoàn Thu Hằng về nhì, mang về HCB, tạo nên chiến thắng kép cho đoàn Việt Nam.

Không lâu sau, Bùi Thị Kim Anh tiếp tục gieo niềm vui khi chinh phục HCV nhảy cao nữ với mức xà 1m86, thể hiện bản lĩnh và sự trưởng thành vượt bậc của tài năng trẻ mới 19 tuổi. Ở nội dung nhảy xa nữ, Trần Thị Loan xuất sắc giành HCV với cú bật 6,53m, vượt trội so với các đối thủ trong khu vực. Trong khi đó, Hoàng Thanh Giang đóng góp thêm HCB nội dung 7 môn phối hợp.

Đỉnh cao khép lại ngày thi đấu của Điền kinh là chiến thắng thuyết phục ở tiếp sức 4x400m nữ, nơi bộ tứ Hoàng Thị Minh Hạnh - Nguyễn Thị Hằng - Lê Thị Tuyết Mai - Nguyễn Thị Ngọc cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 22 giây 59, bỏ xa chủ nhà Thái Lan để giành HCV cho đoàn Việt Nam. Ở nội dung 4x400m nam, các tuyển thủ Việt Nam cũng đã giành HCB.

Với những kết quả này, Điền kinh Việt Nam hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu 12 HCV - 12 HCB - 11 HCĐ, tiếp tục là “mỏ vàng” lớn nhất của Thể thao Việt Nam.

Trước đó, Rowing đã mang về HCV đầu tiên trong ngày thi đấu thứ 7 của SEA Games 33. Bộ tứ Lê Thị Hiền - Dư Thị Bông - Hà Thị Vui - Phạm Thị Ngọc Anh thi đấu bùng nổ ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo, về đích với thời gian 7 phút 58 giây 19, bỏ xa Thái Lan. Ngoài ra, đội thuyền 4 nam hạng nhẹ giành HCB, còn thuyền đôi nữ đóng góp HCĐ, tạo đà tâm lý cực kỳ tích cực cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Kickboxing tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh ở những trận đấu then chốt. Hoàng Thị Thùy Giang giành HCV nội dung Point Fighting 50kg nữ, trong khi Nguyễn Quang Huy đánh bại võ sĩ chủ nhà Thái Lan để đăng quang Full Contact 57kg nam, mang về HCV thứ hai cho Kickboxing Việt Nam trong ngày.

Ở môn Esports, đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam thi đấu áp đảo, đánh bại Lào 4-0 trong trận chung kết, giành HCV, tiếp tục khẳng định vị thế thống trị ở đấu trường Đông Nam Á.

Trong khi đó, Futsal nữ Việt Nam xuất sắc vượt qua Philippines 1-0, giành quyền vào chung kết SEA Games 33, tiến sát mục tiêu HCV. Trái lại, Futsal nam Việt Nam có trận ra quân không như ý khi để thua Malaysia 2-4. Tuy nhiên, với thể thức thi đấu vòng tròn, cơ hội tranh huy chương vẫn còn phía trước.

Bảng xếp hạng huy chương tính đến 21h30 ngày 16/12: 1. Thái Lan: 155 HCV, 94 HCB, 64 HCĐ 2. Indonesia: 60 HCV, 71 HCB, 67 HCĐ 3. Việt Nam: 48 HCV, 52 HCB, 77 HCĐ 4. Singapore: 35 HCV, 34 HCB, 46 HCĐ 5. Malaysia: 30 HCV, 31 HCB, 86 HCĐ 6. Philippines: 27 HCV, 44 HCB, 86 HCĐ 7. Myanmar: 3 HCV, 17 HCB, 24 HCĐ 8. Lào: 2 HCV, 7 HCB, 16 HCĐ 9. Brunei: 1 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ 10. Timor Leste: 3 HCĐ.