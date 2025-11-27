Hà Nội: Thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong Vành đai 1 từ 1/7/2026

(Ngày Nay) - Từ ngày 1/7/2026, TP. Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1; từ ngày 1/1/2028 thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và một số khu vực tại Vành đai 2 trở vào; từ ngày 1/1/2030, thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 3 trở vào.

HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND ngày 12-12-2024 của HĐND thành phố quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, Nghị quyết gồm 5 chương, 13 điều.

Về biện pháp tổ chức giao thông đối với xe cơ giới sử dụng nhiên liệu hóa thạch, xe cơ giới gây ô nhiễm môi trường: Không thực hiện đầu tư mới và thực hiện đăng ký mới có kiểm soát các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi thải bỏ phương tiện giao thông cũ đã hết hạn lưu thông, đặc biệt đối với các phương tiện thuộc sở hữu của tổ chức; cấm lưu thông các xe tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế xác định trong Giấy chứng nhận đăng kiểm xe trên 3.500kg sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch: Cấm xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông trong vùng phát thải thấp; cấm xe mô tô, xe gắn máy khác lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/ thời điểm hoặc khu vực.

Lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp từ năm 2026 đến năm 2030: Từ ngày 1/7/2026, thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1. Từ ngày 1/1/2028 thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và một số khu vực tại Vành đai 2 trở vào. Từ ngày 1/1/2030, thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 3 trở vào.

Thành phố khuyến khích UBND cấp xã lập vùng phát thải thấp trên địa bàn quản lý. Từ năm 2031 trở đi, các khu vực trên địa bàn thành phố có một trong các tiêu chí quy định tại Điều 4 Nghị quyết này phải thực hiện vùng phát thải thấp.

Về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực phát triển hệ thống giao thông "xanh" được triển khai đồng bộ theo Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 30-9-2025 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12-7-2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường...

Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội Đoàn Việt Cường cho biết, các quy định về thẩm quyền lập, thẩm định, thông qua Đề án vùng phát thải thấp đã quy định tại Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND không còn phù hợp, cần được điều chỉnh (do việc thay đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương không còn cấp huyện theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025).

Cùng với đó, quy định áp dụng về quy chuẩn kỹ thuật khí thải khi đối chiếu giá trị giới hạn các thông số khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông đường bộ theo TCVN 6438:2018 đã quy định áp dụng trong Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND không còn phù hợp, cần được điều chỉnh (do hiện nay đã có Quy chuẩn kỹ thuật khí thải QCVN 85:2025/BNNMT có hiệu lực từ ngày 16-12-2025 thay thế TCVN 6438:2018).

Do vậy, việc ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố thay thế Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND là cần thiết và đúng thẩm quyền quy định theo Luật Thủ đô 2024.