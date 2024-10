Hà Nội rộn ràng trên từng con phố những ngày Thu lịch sử

Những ngày này, nhiều đường phố trung tâm Thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ hoa. Người dân Thủ đô hứng khởi, vinh dự và tự hào bởi những chiến công vẻ vang trong lịch sử cũng như trong thời bình, thành phố luôn bản lĩnh, năng động, sáng tạo đi lên trong muôn vàn khó khăn, thử thách. Ngày nay, Hà Nội đã trở thành “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo” xứng tầm khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Bà Nguyễn Phương Hội, một người dân du lịch đến Thủ đô vui mừng cho biết, thật ý nghĩa khi được đến Hà Nội những ngày mùa Thu lịch sử. Thành phố được trang hoàng rực rỡ, phát triển sầm uất nhưng vẫn luôn giữ được nét đẹp cổ kính và văn hóa truyền thống nghìn năm. Mặc dù không phải là người Hà Nội nhưng được tận hưởng không khí hào hùng bà thấy cuốn hút vào sự kiện.

Để tạo điều kiện cho người dân đón chào sự kiện quan trọng này, sáng 10/10, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức chương trình trải nghiệm mặc áo dài trên xe buýt 2 tầng - “Tinh hoa áo dài”, miễn phí cho người dân.

Theo đó, vào ngày 10/10, sẽ có 6 lượt xe phục vụ người dân và du khách miễn phí xuất phát lúc: 7 giờ 30 phút, 8 giờ 30 phút, 9 giờ 30 phút, 10 giờ 30 phút, 11 giờ 30 phút và 12 giờ 30 phút. Mỗi lượt sẽ có từ 3 - 6 xe phục vụ, ước tính sẽ đón 1.056 khách.

Xe sẽ xuất phát từ Nhà hát Lớn, theo lộ trình: Nhà hát Lớn - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu - Nguyễn Biểu - Quán Thánh - Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - Độc Lập - Chu Văn An - Lê Hồng Phong - quay đầu đường Lê Hồng Phong - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Nhà hát Lớn.

Một người dân đi xe buýt hứng khởi cho biết, tiết Thu thật tuyệt vời nhưng thật ý nghĩa khi được hòa mình vào không khí 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trước đó, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức chương trình City bus “Tinh hoa áo dài” vào ngày 4/10, trong khuôn khổ sự kiện Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2024, thu hút 700 phụ nữ Hà Nội mặc áo dài truyền thống tham gia.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Hồng Minh cho biết, City bus “Tinh hoa áo dài”, bằng xe buýt 2 nhằm tôn vinh, bảo tồn nét đẹp văn hóa đặc sắc - tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đồng thời đưa áo dài trở thành sản phẩm quà tặng lưu niệm ấn tượng đối với khách du lịch quốc tế khi đến Việt Nam.

Thông qua hoạt động này mở ra định hướng mới, góp phần không nhỏ để du lịch Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng trở thành điểm đến yêu mến, sự lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Nhờ đổi mới nhiều hình thức, mô hình và biết tận dụng những ngày lễ lớn, thành phố Hà Nội ngày càng thu hút đông đảo du khách, được đánh giá cao, thu ngân sách hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi năm.

Riêng 9 tháng năm 2024, tổng lượng khách đến Hà Nội ước đạt 21,12 triệu lượt, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó khách quốc tế ước đạt 4,45 triệu lượt, tăng 40,8% so với cùng kỳ, khách du lịch nội địa ước đạt 16,66 triệu lượt, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 81.932 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2023./.