Hà Nội tăng cường kiểm soát, đảm bảo vệ sinh môi trường lưu vực sông Tô Lịch

(Ngày Nay) - Hà Nội tăng cường kiểm soát vệ sinh và xử lý nghiêm vi phạm xả thải trái phép tại sông Tô Lịch, cùng dự án chỉnh trang cảnh quan trị giá 4.600 tỷ đồng.
Công nhân khoan thăm dò để chỉnh trang, cải tạo hai bên bờ sông Tô Lịch.
Công nhân khoan thăm dò để chỉnh trang, cải tạo hai bên bờ sông Tô Lịch.

Nhằm đảm cảnh quan, môi trường cho dòng sông Tô Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông đã giao cho Công an thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các xã, phường liên quan tăng cường kiểm soát, đảm bảo vệ sinh môi trường lưu vực sông Tô Lịch.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông giao Công an thành phố khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi bơm xả chất thải trái phép vào hố ga 7.2 tại đường Láng, phường Láng; báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả trước ngày 15/10.

Công an thành phố phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ hút, vận chuyển phân bùn bể phốt, xử lý nghiêm các trường hợp không phép, sai phép (nếu có).

Công an thành phố chỉ đạo Công an cấp phường, xã tăng cường công tác tuần tra, kịp thời xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường (nếu có).

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các xã, phường: Nghĩa Đô, Ngọc Hà, Giảng Võ, Cầu Giấy, Láng, Yên Hòa, Đống Đa, Thanh Xuân, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt... theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương thực hiện các công việc liên quan đảm bảo kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh môi trường (nếu có) và thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường lưu vực sông Tô Lịch.

Hiện tại, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có Tờ trình Hội đồng Nhân dân Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, với tổng đầu tư dự kiến hơn 4.600 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong dịp kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10, để làm đẹp cảnh quan và tăng trải nghiệm không gian mở cho người dân.

Thời gian qua, dòng sông Tô Lịch có rất nhiều thay đổi sau khi được bổ cập nước từ Hồ Tây và tiếp nhận nước đã qua xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, dòng sông đã khoác lên mình một diện mạo mới, chất lượng nước sông có nhiều cải thiện, mùi hôi thối cũng giảm rất nhiều và cảnh quan hai bên bờ sông cũng đang được cải tạo xanh, sạch hơn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

