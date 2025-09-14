Hà Nội thu hút gần 3,82 tỷ USD vốn FDI trong 8 tháng

(Ngày Nay) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong 8 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Hà Nội đạt gần 3,82 tỷ USD, gấp 1,6 cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 8, TP. Hà Nội thu hút 52,8 triệu USD vốn FDI, trong đó, 35 dự án được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 38,3 triệu USD; có 7 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký thêm đạt 6,1 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 75 lượt, đạt 8,4 triệu USD.

Tính chung 8 tháng năm 2025, toàn TP. Hà Nội thu hút gần 3,82 tỷ USD vốn FDI, gấp 1,6 cùng kỳ năm 2024, trong đó, đăng ký cấp mới 257 dự án với số vốn đạt 282 triệu USD; 106 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký đạt 3,2 tỷ USD (trong đó dự án xây dựng công viên Yên sở của Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam có vốn góp từ Malaysia tăng 1.120 triệu USD); 284 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 337 triệu USD.

Thành phố luôn xác định thu hút FDI gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững, ưu tiên dự án thân thiện với môi trường, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, phù hợp với Quy hoạch Thủ đô. Thời gian qua, Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, mở rộng hạ tầng khu công nghiệp - khu công nghệ cao, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Theo đó, Thành phố Hà Nội tập trung vào ưu đãi đầu tư theo ngành nghề và địa bàn, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao như Hòa Lạc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ chất lượng cao, R&D và đổi mới sáng tạo…

Về đăng ký kinh doanh, trong tháng 7, Hà Nội cấp giấy chứng nhận cho 2.585 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt 20,7 nghìn tỷ đồng, cũng tăng 1%. Ngoài ra, có 853 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 3,3%); 2.231 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (tăng 51,1%); 367 doanh nghiệp giải thể (giảm 7,4%).

Tính chung 7 tháng đầu năm, toàn Thành phố Hà Nội có 18.300 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 182,9 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% về số lượng và tăng 11,8% về vốn so với cùng kỳ năm 2024. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 6.800 (tăng 4,5%); có 21.500 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (tăng 19,7%) và 3.300 doanh nghiệp giải thể (tăng 28,9%).

Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tiếp tục được duy trì ở mức 100%, bảo đảm chất lượng và xử lý đúng hạn.