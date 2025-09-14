Hà Nội thu hút gần 3,82 tỷ USD vốn FDI trong 8 tháng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong 8 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Hà Nội đạt gần 3,82 tỷ USD, gấp 1,6 cùng kỳ năm 2024.
Hà Nội luôn xác định thu hút FDI gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững, ưu tiên dự án thân thiện với môi trường, công nghệ cao.
Hà Nội luôn xác định thu hút FDI gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững, ưu tiên dự án thân thiện với môi trường, công nghệ cao.

Trong tháng 8, TP. Hà Nội thu hút 52,8 triệu USD vốn FDI, trong đó, 35 dự án được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 38,3 triệu USD; có 7 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký thêm đạt 6,1 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 75 lượt, đạt 8,4 triệu USD.

Tính chung 8 tháng năm 2025, toàn TP. Hà Nội thu hút gần 3,82 tỷ USD vốn FDI, gấp 1,6 cùng kỳ năm 2024, trong đó, đăng ký cấp mới 257 dự án với số vốn đạt 282 triệu USD; 106 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký đạt 3,2 tỷ USD (trong đó dự án xây dựng công viên Yên sở của Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam có vốn góp từ Malaysia tăng 1.120 triệu USD); 284 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 337 triệu USD.

Thành phố luôn xác định thu hút FDI gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững, ưu tiên dự án thân thiện với môi trường, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, phù hợp với Quy hoạch Thủ đô. Thời gian qua, Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, mở rộng hạ tầng khu công nghiệp - khu công nghệ cao, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Theo đó, Thành phố Hà Nội tập trung vào ưu đãi đầu tư theo ngành nghề và địa bàn, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao như Hòa Lạc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ chất lượng cao, R&D và đổi mới sáng tạo…

Về đăng ký kinh doanh, trong tháng 7, Hà Nội cấp giấy chứng nhận cho 2.585 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt 20,7 nghìn tỷ đồng, cũng tăng 1%. Ngoài ra, có 853 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 3,3%); 2.231 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (tăng 51,1%); 367 doanh nghiệp giải thể (giảm 7,4%).

Tính chung 7 tháng đầu năm, toàn Thành phố Hà Nội có 18.300 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 182,9 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% về số lượng và tăng 11,8% về vốn so với cùng kỳ năm 2024. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 6.800 (tăng 4,5%); có 21.500 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (tăng 19,7%) và 3.300 doanh nghiệp giải thể (tăng 28,9%).

Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tiếp tục được duy trì ở mức 100%, bảo đảm chất lượng và xử lý đúng hạn.

PV
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Hà Nội FDI Đầu tư Vốn

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Alpha Books và Tinh Vân bắt tay phát triển giải pháp toàn diện cho mô hình thư viện thế hệ mới tại Việt Nam
Alpha Books và Tinh Vân bắt tay phát triển giải pháp toàn diện cho mô hình thư viện thế hệ mới tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Sáng ngày 12/9/2025 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sách Alpha (Alpha Books) và Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinh Vân) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Sự kiện đánh dấu nỗ lực chung nhằm xây dựng và triển khai các giải pháp toàn diện cho hệ thống mô hình thư viện kiểu mới tại Việt Nam.
Chiến sĩ quân y phát động thi đua lập công dâng Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan
Chiến sĩ quân y phát động thi đua lập công dâng Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan
(Ngày Nay) - Sáng 13/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động phong trào thi đua lập công dâng Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7.
Đảo Ngọc luôn được đón nhận những “cơn mưa lời khen” trong mắt truyền thông quốc tế
Forbes gọi Phú Quốc là thiên đường nhiệt đới mới
(Ngày Nay) - Forbes Italia – ấn phẩm tiếng Ý của Forbes đã ca ngợi Phú Quốc như một thiên đường nhiệt đới mới của châu Á – nơi vừa giữ trọn vẻ đẹp nguyên sơ, vừa định hình khái niệm du lịch biển đảo hiện đại, dần trở thành lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu Châu Á.
Công bố Bộ tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam sửa đổi năm 2025
Công bố Bộ tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam sửa đổi năm 2025
(Ngày Nay) - Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ V, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12/2025. Thông tin trên được lãnh đạo Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) cho biết tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều 12/9.