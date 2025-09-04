Hà Nội: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, thông suốt

(Ngày Nay) - Cán bộ, công chức xác định tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ,” có ngày giải quyết hồ sơ tới 20-21giờ, do đó, hơn 3.000 hồ sơ được tiếp nhận, trả đúng hạn, không để xảy ra tình trạng chậm muộn.

Sau 2 tháng chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bước đầu triển khai hiệu quả nhiều nội dung công việc, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước và mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ hành chính công.

Xây dựng hình ảnh “một cửa hiện đại”

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các phường, xã, người dân đến làm thủ tục được hướng dẫn lấy số chờ, sử dụng máy tính tốc độ cao truy cập dịch vụ trực tuyến, điền biểu mẫu, tra cứu.

Ngoài ra, Trung tâm còn bố trí phòng chờ, quầy tiếp nhận, máy tra cứu, in ấn miễn phí, ghế ngồi và khu vực hỗ trợ cho người cao tuổi, người khuyết tật. Sự thay đổi này giúp hình ảnh dịch vụ công trở nên gần gũi hơn, đúng nghĩa “một cửa hiện đại.”

Nếu như trước đây, người dân mất thời gian xác định thủ tục nào thực hiện tại phường, thủ tục nào phải lên quận, hiện nay, với việc tập trung giải quyết ở một đầu mối, quá trình nộp và tra cứu hồ sơ trở nên thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn.

Cùng với đó, hệ thống dữ liệu được liên thông, cho phép hồ sơ được chuyển trực tuyến, hạn chế giấy tờ thủ công. Thời gian xử lý được rút ngắn, tiến độ nhanh chóng, người dân có thể dễ dàng theo dõi trực tuyến.

Là xã ở xa trung tâm nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Kim Anh tiếp nhận và xử lý trên 3.000 hồ sơ của công dân trên các lĩnh vực: Chứng thực, hộ tịch, đất đai, xây dựng, bảo trợ xã hội, đăng ký kinh doanh… với khoảng 630 thủ tục theo thẩm quyền.

Trung bình mỗi ngày, bộ phận hành chính công của xã tiếp nhận trên 200 hồ sơ trong khi chỉ có 5 công chức trực tiếp nhận hồ sơ tại đây. Mặc dù áp lực công việc lớn nhưng các cán bộ, công chức của xã đã sắp xếp công việc khoa học, phục vụ tận tình, trách nhiệm, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân khi đến thực hiện giao dịch với tỷ lệ đa số người dân khi được khảo sát đều đánh giá ở mức độ “Rất hài lòng.”

Tại xã Yên Bài, việc hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Sau 2 tháng triển khai, đến nay, xã Yên Bài tiếp nhận 1.674 hồ sơ, đạt 100% dịch vụ công đồng bộ trên nền tảng Dịch vụ công Quốc gia. Kết quả, 100% hồ sơ được trả cho công dân đúng thời hạn, không có hồ sơ bị chậm muộn.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường Hai Bà Trưng (địa chỉ số 6 phố Yên Bái I, phường Hai Bà Trưng), người dân khi đến đây có thể làm đầy đủ các thủ tục như: Hộ tịch (khai sinh, khai tử, trích lục), chứng thực, công chứng, đất đai, xây dựng, xã hội… Tất cả hồ sơ đều được xử lý tập trung, tránh tình trạng “chạy vòng nhiều nơi.”

Chị Vũ Ngọc Huyền (24 tuổi, phường Hai Bà Trưng) lần đầu đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm chia sẻ: “Trước đây, tôi nghe mọi người nói đi làm giấy tờ thường mất nhiều thời gian, đi lại nhiều lần nên khá lo lắng. Nhưng khi trực tiếp trải nghiệm, tôi thấy mọi quy trình đều được cán bộ hướng dẫn tận tình, từ khâu lấy số thứ tự, điền mẫu đến nộp hồ sơ. Thủ tục diễn ra nhanh gọn, rõ ràng, không mất công chờ đợi. Với những người làm lần đầu như tôi, điều này thực sự tạo cảm giác yên tâm và hài lòng.”

Anh Nguyễn Hữu Vân (công chức tại Điểm phục vụ hành chính công phường Hai Bà Trưng) cho biết, sau hai tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lượng người dân đến làm thủ tục tại điểm này tăng nhiều so với trước.

Cán bộ, công chức luôn xác định tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ,” có ngày giải quyết hồ sơ tới 20-21giờ. Nhờ vậy, hơn 3.000 hồ sơ được tiếp nhận và đều trả đúng hạn, không để xảy ra tình trạng chậm muộn.

Chuyển đổi số: Đột phá vì dân

Tại các xã, phường của Thủ đô, việc ứng dụng công nghệ số đang là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm tạo dựng một nền hành chính công hiện đại, tiên tiến.

Người dân có thể nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ xử lý, thậm chí thanh toán lệ phí trực tuyến. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn phù hợp xu hướng chuyển đổi số của thành phố. Những cải cách trên đã mang lại sự hài lòng rõ rệt cho người dân. Nhiều thủ tục trước kia mất 3-5 ngày hiện nay chỉ cần 1-2 ngày là hoàn tất.

Một trong những điểm sáng tiên phong của Hà Nội trong chuyển đổi số là tại phường Hồng Hà. Ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà cho biết, tại 4 điểm tiếp nhận và phục vụ hành chính công của phường đều chú trọng bố trí các công chức chuyên trách có chuyên môn vững và đã qua tập huấn sử dụng phần mềm dịch vụ công.

Phường còn niêm yết công khai toàn bộ thủ tục hành chính, lắp đặt màn hình cảm ứng hiển thị mã QR tra cứu thủ tục hành chính. Mặc dù còn một số trục trặc về phần mềm, giao diện chưa đồng bộ nhưng với tinh thần linh hoạt, Ủy ban Nhân dân phường đã triển khai song song cả giải pháp thủ công để không ách tắc hồ sơ, bảo đảm tiến độ và chất lượng phục vụ.

“Quá trình triển khai, chúng tôi có nhiều hình thức tổ chức hỗ trợ nhóm yếu thế như, người già, người khuyết tật… Cán bộ bộ phận “Một cửa” cùng với Đoàn Thanh niên vừa tiếp nhận hồ sơ vừa trực tiếp hướng dẫn, nhập liệu trực tuyến cho người dân. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc được hỗ trợ trực tiếp tại nhà. Đây là minh chứng rõ ràng cho tinh thần “chính quyền phục vụ”, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo,” ông Lê Hồng Thắng nhấn mạnh.

Xã Phúc Thọ - nơi được chọn tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm cấp xã, phường của thành phố Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực sau 2 tháng vận hành.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thọ cho biết: "Sau 2 tháng triển khai, chúng tôi nhận thấy hiệu quả rõ rệt trong công tác điều hành và phối hợp công việc. Quy trình xử lý thủ tục hành chính được rút gọn, giảm bớt khâu trung gian, từ đó, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Cán bộ, công chức xã chủ động hơn trong việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, đồng thời giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, mô hình mới đặt ra không ít thách thức, nhất là về nhân sự và công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp. Thời gian tới, xã Phúc Thọ tiếp tục tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm bảo đảm mọi hoạt động diễn ra thông suốt, minh bạch và hiệu quả hơn.”

Thời gian tới, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân.

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tiếp tục được tích hợp trên môi trường số, hạn chế giấy tờ, giảm thiểu thời gian chờ đợi. Đặc biệt, việc phân luồng hồ sơ hợp lý, ứng dụng công cụ đánh giá sự hài lòng tự động góp phần giảm tải cho cán bộ, nâng cao chất lượng phục vụ.

Trong bối cảnh nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính ngày càng lớn, những nỗ lực mang tính giải pháp này của thành phố Hà Nội không chỉ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch.