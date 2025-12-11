Hà Nội triển khai các giải pháp đột phá chăm sóc sức khỏe nhân dân

(Ngày Nay) - Nhiều xã, phường đã chủ động triển khai các chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân, thể hiện cam kết mạnh mẽ vì sức khỏe và sự an toàn của người dân Thủ đô trong giai đoạn mới.

Ngành y tế Thủ đô đã và đang dồn toàn lực, quyết liệt triển khai hàng loạt giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72-NQ-TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hướng tới mục tiêu tăng cường y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Dấu ấn tốt đẹp trong lòng dân

Nhằm tăng cường vai trò y tế cơ sở, củng cố niềm tin của người dân đối với Trạm Y tế phường, chủ động phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe và giảm gánh nặng điều trị và chi phí cho người dân; hơn hết là huy động được các nguồn lực xã hội hóa cùng tham gia trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam (Hà Nội) đã xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ người dân ở phường trong năm 2025.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm, kế hoạch đề ra các yêu cầu như: Người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm; tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho trên 98% người dân của phường đảm bảo chặt chẽ, khoa học và hiệu quả, phát hiện kịp thời bệnh tật, các trường hợp mắc bệnh phải được tư vấn điều trị, chuyển tuyến phù hợp.

"Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc khám sức khỏe, phòng bệnh, điều trị ngay từ ban đầu và tham gia bảo hiểm y tế. Việc khám sức khỏe toàn dân được triển khai với các đối tượng như trẻ em dưới 5 tuổi; học sinh các cấp học; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị nhà nước, tổ chức xã hội; người cao tuổi; người dân lao động tự do và các đối tượng khác...," bà Trịnh Ngọc Trâm cho biết.

Mới đây, chiến dịch khám, quản lý sức khỏe toàn dân tại xã Tiến Thắng (Hà Nội) cũng được khởi động, 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe miễn phí và có hồ sơ sức khỏe điện tử lưu trữ trọn đời.

Bà Phạm Thị Ngợp (51 tuổi, xã Tiến Thắng) chia sẻ bà được các bác sỹ kiểm tra toàn diện, từ đo huyết áp, xét nghiệm máu, siêu âm tổng quát đến tầm soát các bệnh lý gan, thận, phụ khoa… Toàn bộ kết quả khám được lưu trữ kết quả qua hệ thống số hóa.

“Tôi được các y bác sỹ cho biết, sau này nếu đi khám tại các cơ sở y tế khác thì chỉ cần mang căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế vì toàn bộ kết quả khám của tôi đã có trên hệ thống. Nếu được như vậy thì thật sự thuận tiện, việc này rất cần thiết, nhất là với phụ nữ và trẻ em để phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời," bà Ngợp nói.

Theo Trạm Y tế xã Tiến Thắng, toàn xã đã có hơn 60.000 người dân tại 22 thôn được khám và lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cập nhật đầy đủ kết quả vào hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân. Đây là nền tảng quan trọng giúp xã xây dựng dữ liệu sức khỏe số, nâng cao hiệu quả quản lý và tư vấn y tế. Hoạt động này giúp phát huy vai trò y tế cơ sở, giúp phát hiện sớm bệnh tật, can thiệp kịp thời, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.

Cần sự vào cuộc đồng bộ

Trạm trưởng Trạm Y tế phường Cửa Nam Phạm Hồng Diệp thông tin để thông tin về việc khám sức khỏe định kỳ miễn phí đến được tới mọi người dân, Trạm đã tích cực phối hợp với các phòng và đơn vị liên quan để tuyên truyền. Trạm cũng yêu cầu các điểm trạm tổ chức rà soát, cập nhật danh sách người cao tuổi từ 60-75 tuổi, người lao động tự do, người nội trợ... đảm bảo không để ai bị sót lọt, không nhận được thông tin về việc khám sức khỏe miễn phí.

“Trong tháng 12, chúng tôi sẽ tổ chức khám vét. Những ai chưa được khám, chúng tôi nhờ các bác bí thư, tổ trưởng tổ dân phố mời tận nơi, tiếp tục tuyên truyền để mọi người hiểu về ý nghĩa của việc khám và lập hồ sơ sức khỏe điện tử giúp quản lý sức khỏe hiệu quả hơn," bà Phạm Hồng Diệp chia sẻ.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mê Linh Bùi Đức Tiệp cho rằng việc khám và quản lý sức khỏe toàn dân là sự quan tâm thiết thực lâu dài đến sức khỏe người dân, là bước đi cụ thể trong việc hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó có nhấn mạnh việc chuyển hướng từ chữa bệnh sang phòng bệnh và phát triển y tế cơ sở, ứng dụng công nghệ số, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia chăm lo sức khỏe cho nhân dân toàn diện.

Tại Hà Nội, xã Minh Châu chính là địa phương đầu tiên triển khai khám sức khỏe toàn dân sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đợt khám sức khỏe từ ngày 19/7 đến hết tháng 9/2025, hơn 6.600 người dân xã Minh Châu được khám và cấp phát thuốc miễn phí theo 5 đợt. Đợt 1 diễn ra ngày 19/7, dành cho khoảng 1.200 người thuộc nhóm ưu tiên như người cao tuổi, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các đợt tiếp theo (đợt 2-5) diễn ra tháng 8-9, theo từng khu dân cư nhằm đảm bảo thuận tiện cho người dân.

Tiến sỹ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72-NQ-TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hướng tới mục tiêu tăng cường y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe toàn diện. Với sự chuẩn bị bài bản, quyết liệt và sự đồng thuận cao của nhân dân, việc khám sức khỏe toàn

Tiến sỹ Nguyễn Đình Hưng cũng cho rằng, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra những mục tiêu rất tiến bộ, nhân văn. Đó là từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm cho mọi người dân, nhất là đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, người yếu thế được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, cơ bản mà không phải lo lắng về "gánh nặng" tài chính.

Với áp lực dân số lớn, Sở Y tế Hà Nội đã và đang lên kế hoạch tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng giai đoạn, trong đó tập trung vào một số nhóm giải pháp trọng tâm để sớm đưa Nghị quyết 72-NQ/TW vào cuộc sống, giúp người dân sớm hưởng các chính sách an sinh.