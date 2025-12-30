Gần 30.000 học sinh tại Tây Ninh được nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh dại

(Ngày Nay) - Sau hơn hai tháng triển khai, chương trình “Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông phòng, chống bệnh dại qua học đường” do Boehringer Ingelheim Việt Nam, công ty thuộc tập đoàn dược phẩm của Đức, khởi xướng đã khép lại giai đoạn 1 với nhiều kết quả tích cực.

Nâng cao năng lực đào tạo: Chìa khóa bảo vệ thế hệ trẻ

Gần 120 giáo viên và cán bộ y tế nòng cốt đến từ 58 trường tiểu học và trung học cơ sở tại địa phương đã được đào tạo theo mô hình “Train the Trainer” (Phát triển năng lực đào tạo), từ đó trực tiếp giảng dạy, chia sẻ kiến thức và hướng dẫn cho khoảng 30.000 học sinh về cách nhận biết, phòng tránh và xử lý nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại. Thông qua các tài liệu giảng dạy trực quan, sinh động như truyện tranh và sổ tay, học sinh được trang bị kiến thức để bảo vệ bản thân, gia đình và vật nuôi.

Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh. Đây là hoạt động tiếp nối sáng kiến “Tiêm phòng dại vì cộng đồng”, nằm trong khuôn khổ chương trình toàn cầu STOP Rabies – Đẩy lùi bệnh dại, được Boehringer Ingelheim triển khai tại Việt Nam từ năm 2021. Sau 5 năm, chương trình STOP Rabies đã hỗ trợ tiêm phòng dại miễn phí cho hơn 33.000 chó mèo tại tỉnh Long An (cũ), góp phần giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh dại và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chia sẻ sau khóa tập huấn, Cô Trần Thị Diễm Lan, Phó trưởng phòng Công tác xã hội, phát triển cộng đồng tỉnh Tây Ninh đánh giá: “Chương trình mang lại giá trị thiết thực vượt xa phạm vi một buổi ngoại khóa thông thường. Qua các buổi tập huấn và giáo án trực quan, chúng tôi nhận thấy học sinh tiếp thu kiến thức về bệnh dại rất nhanh và chủ động hơn hẳn trong việc tự bảo vệ bản thân. Không chỉ nắm được khái niệm và dấu hiệu nguy cơ, các em còn biết cách xử lý khi bị phơi nhiễm và quan trọng hơn là hiểu được trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc vật nuôi của gia đình. Tôi đánh giá cao cách chương trình trang bị cho đội ngũ giáo viên và cán bộ y tế, từ đào tạo kỹ năng, cung cấp tài liệu, đến hỗ trợ phương pháp truyền thông. Khi giáo viên được trang bị bài bản, việc duy trì và lan tỏa kiến thức phòng chống bệnh dại sẽ trở thành một phần của nỗ lực giáo dục bền vững trong nhà trường. Tôi hy vọng mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng trên toàn quốc, để ngày càng nhiều học sinh được tiếp cận với thông tin đúng và biết cách thực hành đúng.”

Đại diện học sinh trường Trung học cơ sở Tân Thạnh tỉnh Tây Ninh, hào hứng cho biết: “Các tiết học về bệnh dại rất sinh động, dễ hiểu và gần gũi với cuộc sống hằng ngày của chúng em. Nhờ đó, em được biết thêm nhiều kiến thức bổ ích như cách nhận biết khi vật nuôi có dấu liệu lạ, cách xử lý khi bị chó mèo cắn hoặc tại sao phải tiêm phòng cho thú cưng.”

Trong năm 2026, Boehringer Ingelheim sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này đến các trường trung học cơ sở tại tỉnh Lâm Đồng, góp phần nhân rộng tác động tích cực của chương trình trên phạm vi rộng hơn.

Chung tay hiện thực hóa mục tiêu không còn tử vong vì bệnh dại

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm từ động vật sang người do virus Rhabdovirus gây ra 1, với 99% ca mắc ở người do chó dại cắn 2. Bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu 3, và theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã xuất hiện triệu chứng 2. Tuy nhiên, đây là bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu xử lý phơi nhiễm đúng cách và tiêm vaccine kịp thời 2.

Việt Nam ghi nhận trung bình 75 ca tử vong mỗi năm, khoảng 400.000 người phải điều trị dự phòng với chi phí ước tính hơn 300 tỷ đồng 4. Riêng năm 2024, cả nước có 89 ca tử vong 4, và trong 9 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận 58 trường hợp tại 18 tỉnh thành, phần lớn do không tiêm phòng sau khi bị chó mèo cắn hoặc tự ý dùng các phương pháp chưa được kiểm chứng 4.

Trên thế giới, khoảng 59.000 người tử vong vì bệnh dại mỗi năm, chủ yếu xảy ra tại châu Á và châu Phi 2, nơi tỷ lệ chó thả rông cao và tỷ lệ tiêm phòng thấp. Trẻ em và người dân nông thôn là nhóm dễ tổn thương nhất.

Tại Việt Nam, tỷ lệ tiêm phòng dại cho đàn chó mèo đã được cải thiện, đạt 56% trong giai đoạn 2024 – 2025, tăng gần 17% so với giai đoạn trước đó. Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp & Môi trường đang phối hợp triển khai các biện pháp đồng bộ theo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại 2022–2030, hướng đến mục tiêu “Không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030” 4.

Ông Niklas Birkner, Tổng Giám đốc Công ty Thuốc Thú y Boehringer Ingelheim Việt Nam, nhấn mạnh: “Các chiến dịch tiêm phòng dại cho chó mèo trong 5 năm qua đã chứng minh rằng khi động vật khỏe mạnh, con người cũng khỏe mạnh hơn. Việc giáo dục thế hệ trẻ về bệnh dại là bước ngoặt quan trọng, giúp lan tỏa kiến thức đến gia đình và cộng đồng. Với vai trò là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe động vật, chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trong việc nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và góp phần hiện thực hóa mục tiêu ‘Không còn ai tử vong vì bệnh dại vào năm 2030’ của Chính phủ Việt Nam.”

Boehringer Ingelheim là tập đoàn dược phẩm của Đức với hơn 140 năm hoạt động toàn cầu trong hai lĩnh vực sức khỏe con người và sức khỏe động vật. Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm vắc-xin, thuốc điều trị, sản phẩm kiểm soát ký sinh trùng dành cho thú cưng, gia súc và gia cầm. Công ty cam kết thúc đẩy mối liên hệ chặt chẽ giữa sức khỏe con người – sức khỏe động vật – môi trường (One Health), nỗ lực kiến tạo những thay đổi tích cực và bền vững cho cộng đồng và xã hội.