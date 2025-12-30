SHB và Bệnh viện Thanh Nhàn ký kết hợp tác toàn diện

(Ngày Nay) - Thông qua hợp tác toàn diện với Bệnh viện Thanh Nhàn, SHB tiếp tục kiên định với mục tiêu đồng hành cùng các đơn vị hành chính sự nghiệp, phát huy vai trò ngân hàng tiên phong cung cấp các giải pháp tài chính hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động, chung tay vì sự phát triển bền vững của lĩnh vực y tế và cộng đồng.

Ngày 29/12, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Bệnh viện Thanh Nhàn chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa hai bên. Mối quan hệ hợp tác giữa ngân hàng hàng đầu và bệnh viện lớn của Hà Nội sẽ giúp phát huy thế mạnh các bên, mang lại giá trị thiết thực cho bệnh viện, cán bộ nhân viên và người dân.

Đặc biệt, thỏa thuận hợp tác chú trọng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế. Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt của SHB, giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian, giảm áp lực cho nhân viên thu phí và nâng cao hiệu quả tài chính, minh bạch thu chi, quản lý dòng tiền hiệu quả. Đồng thời, SHB sẽ tư vấn, khảo sát và hỗ trợ hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin theo chuẩn Bộ Y tế, đồng thời xem xét tài trợ nâng cấp một số hệ thống công nghệ và máy móc phục vụ khám chữa bệnh, hướng tới chuẩn hóa chất lượng dịch vụ y tế. Bước đi này tiếp tục khẳng định sự đồng hành của SHB trong cung ứng các giải pháp tài chính số hiện đại, công nghệ cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị hành chính công, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ lựa chọn SHB là đối tác cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng theo nhu cầu của Bệnh viện và các đơn vị trực thuộc, bao gồm tài khoản thanh toán, thu hộ viện phí, trả lương cho cán bộ nhân viên… Về phía SHB, Ngân hàng cam kết tư vấn và cung cấp các gói dịch vụ tài chính linh hoạt, thuận tiện, đảm bảo tính cạnh tranh, đồng thời thực hiện các chính sách ưu đãi theo từng thời kỳ cho cán bộ, y, bác sĩ và các đơn vị trực thuộc Bệnh viện Thanh Nhàn.

Tại Lễ ký kết, SHB đã trao tặng Bệnh viện Thanh Nhàn gói tài trợ nâng cấp hạ tầng và phần mềm số hóa công nghệ thông tin phục vụ bệnh nhân và cán bộ bệnh viện.

Hợp tác giữa hai bên cũng hướng tới các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cộng đồng của SHB. Ngân hàng sẽ trao tặng các phần quà hỗ trợ viện phí, thuốc men và vật tư y tế cho các bệnh nhân khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời tài trợ cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế theo nhu cầu thực tế của bệnh viện. Trong khi đó, Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ hỗ trợ cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho cán bộ, người thân và khách hàng của SHB, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa lĩnh vực y tế và tài chính.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà đánh giá cao uy tín và năng lực chuyên môn của Bệnh viện Thanh Nhàn, đồng thời nhấn mạnh đây là một đối tác chiến lược quan trọng trong hệ thống y tế. Theo đại diện SHB, bệnh viện không chỉ có bề dày lịch sử và đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm, mà còn là địa chỉ tin cậy, phục vụ chăm sóc sức khỏe cho đông đảo người dân tại Thủ đô. “Chúng tôi đánh giá cao Bệnh viện Thanh Nhàn vì chất lượng dịch vụ y tế, tinh thần phục vụ tận tâm và sự chuyên nghiệp trong khám chữa bệnh. Đây là lý do SHB lựa chọn hợp tác lâu dài, đồng hành cùng bệnh viện trong các hoạt động tài chính, công nghệ và cộng đồng”, Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà chia sẻ.

Cũng theo đại diện SHB, việc hợp tác với những bệnh viện lớn như Bệnh viện Thanh Nhàn không chỉ nhằm phát triển kinh doanh mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là người dân và bệnh nhân. “Mỗi giải pháp tài chính, mỗi hoạt động hỗ trợ mà SHB triển khai đều hướng tới việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bệnh nhân, giúp họ tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, an toàn và tiện lợi”, Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: “Việc ký kết hợp tác toàn diện với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) là một dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và phát triển của Bệnh viện Thanh Nhàn. Đây không chỉ là sự hợp tác về mặt tài chính, mà còn là sự đồng hành chiến lược trong lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng quản trị bệnh viện. Sự hỗ trợ của phía SHB sẽ góp phần thiết thực giúp Bệnh viện Thanh Nhàn hiện đại hóa hệ thống công nghệ, tối ưu quy trình khám chữa bệnh, giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện trải nghiệm của người bệnh cũng như điều kiện làm việc của cán bộ, nhân viên y tế”.

Khẳng định vị thế nằm trong TOP 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống, SHB là ngân hàng tiên phong cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho khối đơn vị hành chính sự nghiệp. Với phương châm “Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm”, SHB đang tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại vào trải nghiệm khách hàng, đồng thời phát triển các sản phẩm dịch vụ số hóa được “may đo” chuyên biệt cho từng bệnh viện, trường học, đơn vị hành chính.

Đến nay, hàng trăm đơn vị hành chính sự nghiệp như trường học, bệnh viện, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của SHB. Các giải pháp tài chính được ứng dụng công nghệ hiện đại, tích hợp chức năng thanh toán với phần mềm quản lý, giúp các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong quản lý tài chính. Trong khuôn khổ FinanceAsia Awards 2025, SHB được vinh danh là “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công” tại Việt Nam.

Xuyên suốt 32 năm xây dựng và phát triển, SHB luôn quan tâm và chú trọng đến sức khỏe của người dân và cộng đồng. Trong đại dịch Covid-19, SHB đã tổ chức hàng loạt hoạt động thiện nguyện, trao tặng vật tư y tế, lương thực, sát cánh cùng người dân vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Tổng số tiền mà SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng chống dịch lên tới hơn 1.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong những năm qua, SHB đã đồng hành, hỗ trợ nhiều bệnh viện và trao tặng quà cho các bệnh nhân, thể hiện cam kết lâu dài vì cộng đồng và sức khỏe người dân.

Bệnh viện Thanh Nhàn là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, có đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng, trong đó nhiều chuyên khoa đầu ngành của Thành phố Hà Nội như Hồi sức cấp cứu – chống độc, Nội tiết & CBCH, Dinh Dưỡng và Xét nghiệm. Bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, mà còn đẩy mạnh cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin và lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động, hướng tới sự hài lòng và chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Việc ký kết hợp tác toàn diện với Bệnh viện Thanh Nhàn một lần nữa khẳng định chiến lược đồng hành bền vững của SHB cùng các bệnh viện lớn, phát huy thế mạnh của cả hai bên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và mang lại tiện ích thiết thực cho cán bộ, nhân viên, khách hàng cũng như người dân. Thông qua những nỗ lực này, SHB không chỉ củng cố vị thế là một ngân hàng tiên phong về giải pháp tài chính mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, cam kết vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội./.