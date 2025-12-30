Hà Nội tập trung xử lý nhiều dịch bệnh, không để bùng phát trong dịp Tết

(Ngày Nay) - Hà Nội sẵn sàng thường trực để đáp ứng kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra trong kỳ nghỉ Tết dương lịch; đẩy mạnh phòng chống các dịch bệnh cúm, sởi, ho gà, thủy đậu...

Lo ngại sởi, tay chân miệng lây lan

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 100 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 49 phường, xã; số mắc đang có xu hướng giảm dần; hiện không còn ổ dịch hoạt động. Từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 6.516 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tại 125 phường, xã.

Dịch sốt xuất huyết tuy đã giảm nhưng số mắc vẫn còn cao. Bên cạnh đó, nhiều dịch bệnh cũng có nguy cơ lây lan trong dịp cuối năm. Đơn cử tuần qua, Hà Nội vẫn ghi nhận 68 trường hợp mắc tay chân miệng tại 46 phường, xã. Cộng dồn năm 2025, Thành phố đã ghi nhận 6.182 trường hợp mắc tay chân miệng; với 70 ổ dịch, số mắc tăng gần gấp 3 lần với cùng kỳ năm 2024, bệnh nhân phân bố tại 126 phường, xã.

Đặc biệt mùa đông – xuân cũng là mùa dịch sởi dễ tăng cao, tuần qua Hà Nội đã ghi nhận 11 ca mắc sởi tại 9 phường, xã trong tuần qua; tuần trước đó ghi nhận 15 ca. Cộng dồn năm 2025, Hà Nội đã ghi nhận 4.516 ca mắc sởi, có 1 ca tử vong, số mắc tăng rất cao so với cùng kỳ năm 2024 (cùng kỳ năm 2024 chỉ có 335 ca).

Hà Nội cũng vẫn rải rác ghi nhận các ca mắc ho gà, tuần qua thêm 1 trường hợp mắc ho gà tại Xuân Phương…

Theo Sở Y tế Hà Nội, các trạm y tế phường, xã tiếp tục tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Đặc biệt, tăng cường công tác phòng chống dịch trong kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026, tổ chức sẵn sàng thường trực để đáp ứng kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra trong kỳ nghỉ lễ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng chống các dịch bệnh mùa đông xuân, các bệnh lây qua đường hô hấp như cúm, sởi, ho gà, thủy đậu...

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng tập trung xử lý các ổ dịch có nhiều người mắc bệnh; tổ chức xử lý kịp thời, hiệu quả khu vực có bệnh nhân, ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, nhất là các khu vực có nhiều bệnh nhân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn, sởi, cúm, ho gà... để người dân chủ động thực hiện, phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong công tác điều tra, xử lý dịch.

Chủ động phòng dịch bệnh trong kỳ nghỉ lễ

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng cảnh báo: “Hiện đang mùa đông - xuân, khí hậu lạnh ẩm… là môi trường thuận lợi cho nhiều dịch bệnh lây lan. Các bệnh đang xu hướng gia tăng như cúm, sởi, sốt xuất huyết, bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV)… Đặc biệt, hiện là thời điểm gần Tết nguyên đán, có sự gia tăng đi lại, giao lưu, hội họp giữa các địa phương càng khiến các dịch bệnh dễ lây lan rộng.

Về các biện pháp phòng chống dịch bệnh dịp cuối năm, theo PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, người dân cần chú ý các biện pháp phòng bệnh. Việc thực hiện các biện pháp như vệ sinh, đeo khẩu trang tuy đơn giản nhưng có thể phòng được nhiều bệnh. Những người có triệu chứng nghi ngờ cần đeo khẩu trang, người tiếp xúc gần với người có triệu chứng bệnh cũng cần đeo khẩu trang để phòng lây lan.

Đặc biệt người dân cần chú ý tiêm vaccine để có lá chắn phòng bệnh. Hiện đã có nhiều bệnh truyền nhiễm có vaccine phòng bệnh hữu hiệu cho mọi lứa tuổi. Riêng với virus cúm luôn luôn có biến thể, việc tiêm chủng cần được nhắc lại hàng năm, nhất là trước mùa dịch. Bên cạnh đó, các đối tượng dễ bị tổn thương cũng rất cần tiêm chủng để có miễn dịch phòng bệnh.

Theo TS. Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, vừa qua, nhiều dịch bệnh diễn biến phức tạp như: Sởi, cúm, nhất là cúm A, bệnh tay chân miệng, bệnh do virus RSV… Các dịch bệnh có thể diễn biến, xuất hiện liên tục, kể cả nhiều bệnh đã có vaccine nhưng dịch vẫn xảy ra. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác phòng bệnh. Đặc biệt, sau khi xảy ra bão, lũ, vẫn có nguy xảy ra các dich bệnh ở các địa phương.

Theo đó, các tác nhân virus rất dễ tấn công đường hô hấp, triệu chứng khá giống nhau như cúm, sởi, RSV… đều gây ra triệu chứng ho, sốt, khó thở…. Vì vậy người dân có thể sai lầm khi không phân biệt được các bệnh này. Đôi khi nhiều người do chủ quan chỉ nghĩ bị cảm cúm thông thường, không đi viện sớm nên bệnh trở nặng, việc điều trị cũng không đúng, hoặc dùng kháng sinh nhưng không có tác dụng… Nhiều người còn tự ý dùng các thuốc không đúng, các loại biện pháp chữa bệnh theo truyền miệng có thể làm bệnh nặng thêm…

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý thực hiện vệ sinh phòng bệnh dịp cuối năm. Đặc biệt, người dân cần tiêm vaccine phòng bệnh nhất là trẻ em, người già, người có bệnh nến. Các vaccine hiện rất an toàn, hầu như không có tác dụng phụ, các đối tượng nguy cơ có thể tiêm tại Bệnh viện để đảm bảo an toàn.