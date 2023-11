Hà Nội vinh danh 135 nhà giáo tâm huyết, sáng tạo nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Năm 2023 là năm thứ bảy ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động nhằm động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện các giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Các trường học, đơn vị giáo dục tiếp tục thực hiện phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, duy trì các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển”, từ đó tạo cơ hội cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, hỗ trợ thực hiện những giải pháp đổi mới, sáng tạo.

Trân trọng ghi nhận, đánh giá cao các nhà giáo đã dành nhiều tâm huyết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn cống hiến đóng góp cho sự nghiệp “trồng người” cao quý, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương bày tỏ, thành công của giải thưởng không phải là sự kết thúc một quá trình sáng tạo mà luôn nhắc nhở các thầy giáo, cô giáo tiếp tục phát huy những điểm mạnh, không ngừng sáng tạo.

Giải thưởng vừa là vinh dự song cũng là trách nhiệm để các thầy, cô giáo tiếp tục phát triển bản thân, lan tỏa, nhân rộng tinh thần sáng tạo, giúp học sinh và đồng nghiệp cùng sáng trí - ấm lòng, có ý nghĩa và không phôi phai, đó mới là giá trị đích thực của một danh hiệu.

Nhận Giải thưởng “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo”, cô giáo Trần Lan Phương (Trường Mầm non Tương Mai, quận Hoàng Mai) xúc động cho biết, cô luôn biết ơn Ban Giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho cô. Giải thưởng nhận được không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của bản thân mà còn là động lực, lời nhắc nhở để cô ngày càng cố gắng hơn nữa, dành tình yêu thương nhiều hơn nữa cho các học sinh và dành tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục.

Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” được tổ chức nhằm tôn vinh những nhà giáo nhiệt tình, tâm huyết với nghề dạy học, có đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, đồng thời khích lệ các nhà giáo Thủ đô tự học tập, rèn luyện, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục mỗi cơ sở, tạo ra những hiệu quả mới, những chuyển biến mới ở mỗi đơn vị nhà trường, quan tâm, động viên nhà giáo ở những cơ sở giáo dục còn khó khăn có những sáng tạo độc đáo, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, giúp đỡ những học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu phát triển tài năng, góp phần xây dựng đơn vị và ngành giáo dục Thủ đô ngày càng vững mạnh.

Giải thưởng đã được các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc triển khai sâu rộng đến các nhà giáo. Một số Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức giải thưởng cấp quận, huyện có chất lượng như quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, huyện Thanh Trì, Đan Phượng, Hoài Đức, Gia Lâm, Ba Vì, thị xã Sơn Tây…

Qua các vòng khen thưởng cấp trường, cấp quận, huyện, 135 nhà giáo tiêu biểu ở các cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông đã được đề nghị xét duyệt và trao giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” cấp ngành. Tại cấp ngành, Hội đồng đã tổ chức chấm vòng sơ loại để chọn 41 nhà giáo xét duyệt vòng Chung khảo.

Giải thưởng hội tụ các gương mặt thầy giáo, cô giáo ở nhiều độ tuổi, nhiều bộ môn, nhiều vị trí công tác khác nhau, những gương mặt đại diện cho các nhà giáo giàu lòng yêu nghề, tâm huyết, sáng tạo.

Đã có nhiều ý tưởng sáng tạo, ấn tượng được trao đổi tại ngày hội chuyên môn như: “Ứng dụng yoga trong trường mầm non thông qua biện pháp yoga kể chuyện và trò chơi yoga giúp trẻ mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi rèn luyện sự tập trung chú ý” của cô Trần Lan Phương (Trường Mầm non Tương Mai, quận Hoàng Mai); “Xây dựng video khoa giáo giáo dục nếp sống văn minh thanh lịch cho trẻ 5 - 6 tuổi” của cô Nguyễn Minh Thúy (Trường Mầm non Ánh Sao, quận Cầu Giấy); “Miền gieo hạt” của cô Duy Thị Khánh Hường (Trường Tiểu học Đền Lừ, quận Hoàng Mai); “Xây dựng trường học hạnh phúc từ việc giúp đỡ học sinh tự kỷ hòa nhập với bạn bè của cô giáo Đỗ Huyền Trang (Trường Tiểu học Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân); “Giải pháp sáng tạo chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực của nhà trường” của cô Nguyễn Thị Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Siêu…

Cũng tại chương trình, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trao Giải thưởng Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” lần thứ 3 năm 2023 cho 6 học sinh đoạt giải Đặc biệt cấp thành phố. Cuộc thi nhằm ghi nhận, lan tỏa những tấm gương nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, có tác động và ảnh hưởng tích cực, tạo động lực, truyền cảm hứng cho học sinh, thông qua đó tuyên truyền, tôn vinh, nhân rộng các tấm gương, những hình ảnh đẹp về thầy cô giáo, về ngành giáo dục, về truyền thống "Tôn sư trọng đạo". Cuộc thi đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm dự thi thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và tri ân của học sinh đối với thầy cô giáo./.