Nhiều nơi trên cả nước đang thực hiện chính sách miễn giảm học phí các cấp học

* Tại TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh THPT công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên THPT trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2025-2026. Đối tượng được miễn không bao gồm các học sinh đang học tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Mức hỗ trợ là mức học phí áp dụng cho trẻ em mầm non, học sinh THPT đang theo học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 16/7/2024 của HĐND TP.HCM về quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025, và các năm học tiếp theo trên địa bàn TP.HCM.

So với cả nước, TP.HCM là địa phương bắt đầu thực hiện miễn học phí ở tất cả các cấp học từ năm học 2025 – 2026. Năm học này (2024 – 2025), TP.HCM thực hiện miễn học phí THCS và trước đó là cấp tiểu học theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

* Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ năm học 2024 - 2025, trẻ nhà trẻ, mẫu giáo 03, 04 tuổi, học sinh THPT sẽ được hỗ trợ 100% mức thu học phí công lập theo quy định của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời gian hỗ trợ học phí theo số tháng học tập thực tế tại các trường. Ngân sách tỉnh sẽ cấp trực tiếp cho các cơ sở giáo dục công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên để thực hiện chính sách hỗ trợ này.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, ngân sách cấp trực tiếp cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 03 tuổi, 04 tuổi, học sinh THPT.

* Tại tỉnh Long An, từ năm học 2024 – 2025, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục THCS, THPT và các cơ sở giáo dục thường xuyên chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được miễn và giảm học phí.

Theo đó, Long An giảm 50% học phí cho trẻ mầm non dưới 05 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và miễn 100% học phí cho học sinh THCS tại các trường công lập trên địa bàn tỉnh.

Từ năm học 2025 - 2026 trở đi, tỉnh Long An sẽ miễn 100% học phí đối với trẻ em mầm non dưới 05 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.

* TP.Đà Nẵng, năm học 2024 - 2025, học sinh từ cấp mầm non đến phổ thông được miễn học phí. TP.Đà Nẵng hỗ trợ 100% học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024 - 2025. Hỗ trợ 100% học phí cho học sinh đang học kiến thức văn hóa THPT và chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục.

* TP.Hải Phòng tiếp tục áp dụng chính sách miễn toàn bộ học phí cho học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn. Tiền miễn học phí được cấp từ ngân sách địa phương.