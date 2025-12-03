Hạ tầng Bắc Ninh bứt tốc, Tiên Du trở thành tâm điểm đầu tư mới

(Ngày Nay) - Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 4, tuyến kết nối sân bay Gia Bình và quy hoạch cảng hàng không mới đang tạo xung lực tăng trưởng mạnh cho Bắc Ninh. Với lợi thế vị trí, pháp lý hoàn chỉnh và hạ tầng đã hình thành, AMDI Green City được đánh giá là dự án có dư địa tăng trưởng tốt trong chu kỳ 2025–2030.

Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược của vùng Thủ đô đồng loạt triển khai và dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2027. Vành đai 4 – Hà Nội, tuyến kết nối sân bay Gia Bình – trung tâm Thủ đô và sân bay Gia Bình hình thành đang mở ra một diện mạo hoàn toàn mới cho tỉnh, đặc biệt là khu vực Tiên Du – nơi được đánh giá là “vùng sáng” trong chu kỳ phát triển tiếp theo của Bắc Ninh.

Trong khi Vành đai 4 – công trình trọng điểm quốc gia đang được thi công đúng tiến độ và dự kiến đưa vào sử dụng năm 2027. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải cho Hà Nội, đồng thời tạo trục kết nối nhanh giữa thủ đô và các tỉnh vệ tinh. Bắc Ninh – tỉnh giáp ranh có vị trí chiến lược dự báo hưởng lợi lớn. Khu vực Tiên Du nằm gần hành lang lan tỏa của Vành đai 4, từ đó rút ngắn thời gian di chuyển Bắc Ninh – Hà Nội và tạo động lực cho sự phát triển đô thị, thương mại và bất động sản. Song song với Vành đai 4, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội cũng đang được đẩy nhanh, dự kiến vận hành cùng thời điểm năm 2027. Kết hợp với tuyến đường sắt cao tốc Cổ Loa – Gia Bình – Hạ Long sẽ là cơ sở để đưa Bắc Ninh thành một trong TOD hiện hữu .

Tiềm năng tăng giá mạnh giai đoạn 2025–2030

Sự kết nối trực tiếp giữa sân bay – đô thị – trung tâm Thủ đô sẽ hình thành trục giao thương chiến lược bằng đường bộ và đường sắt tốc độ cao, giúp Bắc Ninh trở thành tâm điểm giao thương quốc tế của khu vực Miền Bắc. Và là động lực thúc đẩy tăng trưởng của toàn bộ khu vực đồng bằng Sông Hồng trong giai đoạn 2025 – 2030.

Bên cạnh các yếu tố hạ tầng, Bắc Ninh đang là tâm điểm được lựa chọn của các Tập Đoàn lớn như Vingroup, Sun Group, T&T Group, Xuân Cầu, Taseco, Phú Mỹ Hưng … với các dự án quy mô lớn để tạo ra sự thay đổi toàn diện bức tranh đô thị của Bắc Ninh. Song song đó, khu vực Tiên Du và Quế Võ cũng được định hình phát triển rõ ràng theo mô hình “Đô Thị Trí Thức” với việc quy hoạch tập trung các đại học – cơ sở đào tạo quy mô lớn như Đại Học Luật HN, Đại học Dược, Đại học Khoa học Công nghệ, …

Sự kết hợp giữa hạ tầng tầm cỡ quốc tế, quy hoạch bài bản về nguồn nhân lực và sự phát triển hiện hữu của các Khu Công Nghiệp tạo ra nhu cầu lớn về thương mại dịch vụ và Nhà ở. Bắc Ninh là tâm điểm của các dòng vốn đầu tư trong giai đoạn sắp tới của khu vực Miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trong bức tranh đó, AMDI Green City nổi lên như dự án đô thị sở hữu nhiều lợi thế rõ rệt. Dự án tọa lạc tại vị trí gần trục lan tỏa của Vành đai 4, tiếp cận nhanh với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình và chỉ mất vài phút đến các khu công nghiệp lớn. Điều này giúp AMDI Green City hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng chuyên gia, lực lượng lao động chất lượng cao và nhu cầu thuê nhà tăng mạnh khi hạ tầng đi vào vận hành.

Bên cạnh vị trí, AMDI Green City còn sở hữu pháp lý đầy đủ, hạ tầng hoàn thiện đồng bộ, cảnh quan thiết kế bài bản và hệ tiện ích nổi bật như tổ hợp giải trí – nghỉ dưỡng Xanh Melody.

Trong bối cảnh thị trường đang khan hiếm dự án có pháp lý minh bạch và tiến độ triển khai thực tế, AMDI Green City trở thành lựa chọn đáng chú ý cho những nhà đầu tư ưu tiên an toàn và tiềm năng tăng giá dài hạn. Theo các chuyên gia, giai đoạn 2025–2030 sẽ là chu kỳ phát triển mạnh thứ hai của Bắc Ninh khi hệ thống hạ tầng hàng không, liên vùng và kết nối nội tỉnh đồng loạt hoàn thành.

Những dự án sở hữu vị trí hưởng lợi trực tiếp từ các trục giao thông chiến lược, lại nằm trong khu vực có sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn như Tiên Du, được dự báo sẽ có biên độ tăng giá vượt trội. Đây cũng chính là cơ hội cho những nhà đầu tư có tầm nhìn.

Trong bối cảnh Bắc Ninh đang bước vào thời kỳ vàng của phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư, AMDI Green City với những lợi thế hội tụ về vị trí, pháp lý và tiện ích được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý của thị trường trong những năm tới.