NSND Quế Trân và nỗ lực đưa cải lương đến gần đời sống gen Z

(Ngày Nay) -Những năm trở lại đây, bên cạnh hoạt động biểu diễn, NSND Quế Trân tập trung cho việc lan tỏa những di sản của cha mình là NSND Thanh Tòng để lại.

Trong năm 2025 và 2026, NSND Quế Trân đã phối hợp với Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt phục dựng lại các vở cải lương tuồng cổ nổi tiếng từng là tâm huyết của NSND Thanh Tòng, như: Câu thơ yên ngựa, Bức ngôn đồ Đại Việt và mới nhất là Gánh cải trạng nguyên.

Bước sang năm 2026, nỗi trăn trở về sự đứt gãy văn hoá trong nhịp sống hiện đại nhiều năm qua thôi thúc NSND Quế Trân phải làm điều gì đó táo bạo hơn và “Nghệ Thuật & Chạm” ra đời như một cách để mở ra cuộc đối thoại giữa di sản văn hoá dân tộc với thế hệ trẻ hôm nay.

“Nghệ Thuật & Chạm” được xây dựng gồm 6 tập với cấu trúc súc tích, mỗi tập chỉ kéo dài khoảng 15 phút. Đây là thời lượng được tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với thói quen thưởng thức nội dung của giới trẻ, vừa đủ để kể một câu chuyện nghệ thuật hoàn chỉnh nhưng vẫn giữ được sự cô đọng, hấp dẫn.

Không chỉ dừng lại ở những màn trình diễn âm nhạc được phối khí hiện đại, dự án còn bóc tách toàn bộ quá trình hậu trường. Theo đó, khán giả sẽ lần đầu thấy một NSND Quế Trân “vất vả” tập nhảy hiện đại, thay vì những động tác vũ đạo tuồng cổ đã ngấm vào máu. Hoặc đó là những cảm xúc bỡ ngỡ khi một ca sĩ trẻ lần đầu “chạm” đến một câu vọng cổ.

Như ở tập 1, khán giả đã được thưởng thức Chạm Ngũ cung – sáng tác mới của nhạc sĩ DC Tâm với phần góp giọng của NSND Quế Trân và ca sĩ TIA. Trong đó, DC Tâm và TIA phải “giải đề bài” mà NSND Quế Trân đặt ra là sử dụng vốn cổ cho nghệ thuật đương đại. Bên cạnh đó là cuộc trao đổi giữa NSND Quế Trân cùng nhạc sĩ DC Tâm, ca sĩ TIA và nhà thiết kế Dương Phạm Trí về chủ đề trên.

“Trân nghĩ, không gì tốt hơn việc để chính các bạn trẻ cùng tham gia làm cải lương. Chính các bạn hiểu khán giả trẻ đang nghe gì, thích gì, từ đó có thể kết nối những điều đó với cải lương hay âm nhạc truyền thống” – NSND Quế Trân chia sẻ về định hướng dự án “Nghệ thuật & Chạm”.

Ngoài NSND Quế Trân là người biểu diễn chính đồng thời khơi gợi, dẫn dắt câu chuyện, dự án còn có sự góp mặt của những gương mặt trẻ của dòng nhạc đại chúng. Từ đó, tạo nên những màn kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại. Điển hình như, TIA mang màu sắc hiện đại vào bản phối Trap kết hợp âm nhạc ngũ cung, trong khi Quân Pino – xuất thân từ gia đình nghệ thuật Chèo miền Bắc thử sức với các bài lý mang âm hưởng Nam Bộ. Hay các gương mặt trẻ, như TikToker Bin Yet, Rapper Tiêu Minh Phụng và đặc biệt là ca sĩ Võ Hạ Trâm đều có trải nghiệm mới khi đến với dự án.

Tập 1 của dự án “Nghệ thuật & Chạm” với trọng tâm là tiết mục Chạm Ngũ cung chính thức ra mắt tại kênh youtube của NSND Quế Trânvào tối 5/6, mở đầu cho nỗ lực đưa cải lương đến gần đời sống gen Z của NSND Quế Trân.

Các tập tiếp theo của “Nghệ thuật & Chạm” tiếp tục được phát hành vào các tối thứ Sáu hàng tuần, từ 12/6 đến 10/7.