Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ kỳ vọng vào quan hệ song phương

(Ngày Nay) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng năm 2026 sẽ là “một năm lịch sử, mang tính bước ngoặt,” mở ra chương mới trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.

Ngày 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đã có cuộc hội đàm song phương tại thủ đô Bắc Kinh.

Trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng năm 2026 sẽ là “một năm lịch sử, mang tính bước ngoặt,” mở ra chương mới trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Theo ông, hai nước hiện có nhiều lợi ích chung hơn là khác biệt. Thành công ở lĩnh vực này là cơ hội cho lĩnh vực khác.

Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ song phương ổn định. Theo đó, Bắc Kinh và Washington cần là đối tác chứ không phải là đối thủ, cần hỗ trợ nhau để đạt được thành công và thịnh vượng, cũng như góp phần giải quyết những vấn đề của thời đại trong bối cảnh tình hình thế giới đang biến động mạnh.

Ông nêu rõ về bản chất, mối quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ mang tính “đôi bên cùng có lợi,” đồng thời cho biết trong cuộc đàm phán diễn ra 1 ngày trước đó, các phái đoàn kinh tế và thương mại hai nước đã đạt được những kết quả nhìn chung “cân bằng và tích cực.”

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết ông mong chờ “một cuộc thảo luận lớn” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời hy vọng hai nước sẽ có “một tương lai tuyệt vời cùng nhau.”

Ông đề cập đến phái đoàn doanh nhân cấp cao của Mỹ tháp tùng ông trong chuyến đi này, cho biết họ muốn được giao thương và kinh doanh với phía Trung Quốc. Tổng thống Trump cũng bày tỏ kỳ vọng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc “sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết.”

Tổng thống Mỹ đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc kéo dài 3 ngày. Chuyến thăm thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế, trong bối cảnh quan hệ giữa hai cường quốc bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng sâu rộng nhưng vẫn cần duy trì ổn định để tránh đối đầu trực diện.

Cuộc gặp diễn ra sau nhiều tháng hai bên duy trì trạng thái “đình chiến tạm thời” kể từ hội nghị thượng đỉnh tại Busan (Hàn Quốc) tháng 10/2025, nơi Washington và Bắc Kinh đồng ý hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan từng đẩy mức áp thuế lên hơn 100% và làm rung chuyển thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng sự hòa dịu hiện nay chủ yếu mang tính chiến thuật, trong khi cạnh tranh chiến lược giữa hai nước vẫn tiếp tục gia tăng trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, công nghệ, quân sự tới địa chính trị.

Do đó, cuộc gặp thượng đỉnh này được xem có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với quan hệ Mỹ-Trung mà còn tác động tới kinh tế, thương mại và an ninh toàn cầu, nhất là khi thế giới đang đối mặt đồng thời nhiều bất ổn từ xung đột Iran, cạnh tranh công nghệ, căng thẳng tại eo biển Đài Loan và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng chiến lược.