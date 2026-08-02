Thí sinh tốp 30% xuất sắc có cơ hội nhận học bổng Chính phủ trước khi nhập học (Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

Chương trình hành động của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu (Ngày Nay) - Bộ Chính trị ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận 75-KL/TW về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2026-2030, thúc đẩy phát triển bền vững.

Festival Huế 2026: Lễ hội mùa Thu đậm đà bản sắc Cố đô (Ngày Nay) - Lễ hội mùa Thu trong khuôn khổ Festival Huế 2026 diễn ra trong tháng 8 và 9/2026, hứa hẹn mang đến cho du khách một mùa Thu đầy cảm xúc giữa lòng Cố đô.

Phát huy cao nhất tiềm năng, giá trị nguồn lực đất đai (Ngày Nay) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan (Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026).

300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn: Tôn vinh di sản trí tuệ Việt Nam (Ngày Nay) - Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026).

Phường Tam Bình (TP.HCM): Đưa công nghệ số vào thực tiễn phục vụ người dân (Ngày Nay) - Ngày 1/8, phường Tam Bình (TP.HCM) tổ chức khai mạc Ngày hội Công dân số Inno Tech Day năm 2026 với chủ đề “Công nghệ kiến tạo - Bệ phóng vươn xa”.

Cuba triển khai biện pháp thúc đẩy thanh toán điện tử (Ngày Nay) - Cuba vừa công bố một loạt biện pháp nhằm tăng cường nguồn cung tiền mặt, khuyến khích thanh toán số và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính.

WMO cảnh báo hiện tượng El Nino mạnh lên từ tháng 8 (Ngày Nay) - Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo hiện tượng El Nino dự kiến tiếp tục mạnh lên trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10, có khả năng chi phối điều kiện thời tiết toàn cầu.

Báo động cận thị học đường khi nhiều trẻ giảm thị lực từ rất sớm (Ngày Nay) - Cận thị học đường gia tăng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và học tập của trẻ. Vì vậy, việc khám sàng lọc và kiểm soát từ sớm là cần thiết để phòng ngừa biến chứng.