Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà hát Ngọc Trai và đường Đặng Thai Mai

Chiều 1/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai, Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề trên địa bàn phường Tây Hồ.
Đường Đặng Thai Mai phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 553 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Tuyến đường dài khoảng 1,26km, kết nối khu biệt thự Tây Hồ với đường Xuân Diệu.
Dự án có tổng diện tích giải phóng mặt bằng 48.338,6m², liên quan đến 184 hộ gia đình, tổ chức. Đến ngày 25/5/2026, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt đối với toàn bộ 184 trường hợp; toàn bộ diện tích đất đã được thu hồi, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 338,583 tỷ đồng.
Công trình được triển khai thi công từ tháng 5/2025. Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa hạt thô, đang hoàn thiện nền đường tại một số đoạn và dự kiến hoàn thành thảm mặt đường trong những ngày đầu tháng 8/2026.
Các nhà thầu đang tập trung thi công vỉa hè, đấu nối giao thông và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Theo kế hoạch, các đoạn tuyến sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian từ ngày 5-20/8; toàn tuyến được chỉnh trang trong tháng 8 và hoàn thiện hệ thống cây xanh, cảnh quan trong tháng 9/2026, hướng tới chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thu dọn vật liệu, phế thải; tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; tổ chức thi công cuốn chiếu và huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 9/2026.
Đối với Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề, Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ cho biết tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 212.730m², gồm 21.489m² đất di tích được giữ nguyên, 1.071m² đất ở, 72.217m² đất nông nghiệp và 117.953m² đất do Ủy ban Nhân dân phường quản lý.
Giai đoạn 1, gồm cụm công trình Nhà hát Ngọc Trai rộng 93.339m² và bãi đỗ xe rộng 4.016m², có 131 trường hợp phải giải phóng mặt bằng. Trong số này, 56 trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường trước tháng 7/2026; khoảng 8,1 ha đất đã được thu hồi, bàn giao cho chủ đầu tư.
Trong tháng 7/2026, có thêm 70 trường hợp được phê duyệt phương án; dự kiến hoàn thành thu hồi và bàn giao thêm 1,6 ha đất trong tháng 8/2026. Giai đoạn này có 39 trường hợp thuộc diện tái định cư.
Ở giai đoạn 2, dự án có 260 trường hợp phải thu hồi đất, gồm 252 hộ gia đình và 8 trường hợp sử dụng đất công. Đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn thành điều tra đối với toàn bộ 260 trường hợp, phê duyệt 19 phương án và thu hồi đất của 13 trường hợp.
Các trường hợp còn lại đang được xác nhận nguồn gốc đất, công khai và phê duyệt phương án trong tháng 8/2026; dự kiến hoàn thành thu hồi đất trong tháng 9/2026. Giai đoạn này có 150 trường hợp được bố trí tái định cư.
Theo Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ, đa số hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng cơ bản đồng thuận với chủ trương triển khai dự án. Tuy nhiên, một số hộ vẫn kiến nghị nâng mức bồi thường, hỗ trợ và đề nghị được bố trí tái định cư bằng đất.
Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét vận dụng khoản 2, Điều 19, Quyết định số 40/2026/QĐ-Ủy ban Nhân dân để hỗ trợ đối với các công trình xây dựng trên đất hình thành trước ngày 1/7/2014; đồng thời, xem xét bố trí tái định cư bằng đất tại xã Thư Lâm cho 189 trường hợp.
Không vì chạy theo tiến độ mà ảnh hưởng chất lượng công trình
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Thi công phần kết cấu công trình Nhà hát Ngọc Trai tại phường Tây Hồ. Ảnh: TTXVN