Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà hát Ngọc Trai và đường Đặng Thai Mai

Thí sinh tốp 30% xuất sắc có cơ hội nhận học bổng Chính phủ trước khi nhập học (Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

Festival Huế 2026: Lễ hội mùa Thu đậm đà bản sắc Cố đô (Ngày Nay) - Lễ hội mùa Thu trong khuôn khổ Festival Huế 2026 diễn ra trong tháng 8 và 9/2026, hứa hẹn mang đến cho du khách một mùa Thu đầy cảm xúc giữa lòng Cố đô.

300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn: Tôn vinh di sản trí tuệ Việt Nam (Ngày Nay) - Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026).

Cuba triển khai biện pháp thúc đẩy thanh toán điện tử (Ngày Nay) - Cuba vừa công bố một loạt biện pháp nhằm tăng cường nguồn cung tiền mặt, khuyến khích thanh toán số và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính.

WMO cảnh báo hiện tượng El Nino mạnh lên từ tháng 8 (Ngày Nay) - Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo hiện tượng El Nino dự kiến tiếp tục mạnh lên trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10, có khả năng chi phối điều kiện thời tiết toàn cầu.

Báo động cận thị học đường khi nhiều trẻ giảm thị lực từ rất sớm (Ngày Nay) - Cận thị học đường gia tăng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và học tập của trẻ. Vì vậy, việc khám sàng lọc và kiểm soát từ sớm là cần thiết để phòng ngừa biến chứng.

Sun Group ra mắt Sun PhuQuoc Ground Services, bổ sung thành viên mới cho hệ sinh thái hàng không (Ngày Nay) - Sun Group đã chính thức đưa Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Sân bay Phú Quốc (Sun PhuQuoc Ground Services - SGP) vào hoạt động, sau khi được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép số 72.SGP/GPKĐV-CHK về kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không.

Sunshine Group khởi công Noble Rivera - đại đô thị sinh thái ven sông 2 tỷ USD dành cho giới tinh hoa (Ngày Nay) -Với diện tích gần 250ha, quy mô gần 2.000 căn dinh thự cao cấp cùng các dịch vụ đẳng cấp quốc tế, không gian xanh, hệ sinh thái mặt nước rộng lớn (150ha), Noble Rivera góp phần mở rộng không gian phát triển về phía Tây và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.

Không ngừng đổi mới để đồng hành cùng đất nước (Ngày Nay) - Mỗi bước phát triển của đất nước đều gắn với những yêu cầu mới về tư tưởng, niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Từ những ngày đầu truyền bá lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng độc lập, tự do đến công cuộc đổi mới, hội nhập và hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, công tác tuyên giáo luôn đồng hành cùng những chặng đường phát triển của dân tộc.