Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu được vinh danh “Công ty phân phối dược phẩm uy tín năm 2025”

(Ngày Nay) - Vừa qua, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã được Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo VietNamNet vinh danh “Top 10 Công ty phân phối dược phẩm uy tín 2025”. Đáp ứng xuất sắc các tiêu chí đánh giá, Long Châu đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng, thăng hạng so với năm trước, đánh dấu 3 lần liên tiếp nhận giải thưởng này.

Sự kiện vinh danh nằm trong khuôn khổ Lễ công bố “Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Dược - Thiết bị y tế & Chăm sóc sức khỏe - Bệnh viện tư nhân năm 2025”, diễn ra vào ngày 08/01/2026 tại Hà Nội. Đây là xếp hạng thường niên do Vietnam Report nghiên cứu, đánh giá và công bố định kỳ trên Báo VietNamNet từ năm 2016. Giải thưởng ghi nhận và tôn vinh những đơn vị hoạt động nổi bật trong ngành y tế, được người dân tin tưởng và có đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Năm 2025, Vietnam Report đánh giá xếp hạng các doanh nghiệp y tế dựa trên 3 tiêu chí chính: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding; Khảo sát các đối tượng liên quan được thực hiện trong tháng 10 - 11/2025.

Trải qua quá trình đánh giá khắt khe, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tiếp tục khẳng định vị thế khi vươn lên top 3 trong bảng xếp hạng năm 2025. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp được Vietnam Report vinh danh là một trong những đơn vị phân phối uy tín hàng đầu ngành dược phẩm. Danh hiệu này chính là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của Long Châu trên hành trình mang sản phẩm, dịch vụ y tế chất lượng, minh bạch, an toàn góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng theo hướng bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Tại lễ trao giải, đại diện hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu bày tỏ niềm vinh dự: “Trong suốt quá trình hoạt động, Long Châu không ngừng nỗ lực mang nguồn dược phẩm chính hãng và những giải pháp chăm sóc sức khỏe chuẩn quốc tế, an toàn và minh bạch đến gần hơn với người dân. Đó là hành trình phụng sự lâu dài dựa trên nền tảng thấu hiểu sâu sắc, đội ngũ vững chuyên môn, công nghệ hiện đại cùng mạng lưới phủ khắp 34 tỉnh thành. Long Châu xin gửi lời cảm ơn trân quý đến hơn 33 triệu khách hàng vì đã luôn tin tưởng, đồng hành và ủng hộ trong suốt hành trình vì một Việt Nam khỏe mạnh. Niềm tin đó là động lực quý giá để chúng tôi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sức khỏe theo hướng dễ tiếp cận hơn, toàn diện và chuyên sâu hơn, góp phần thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế, đặc biệt ở những vùng còn khó khăn.”

Thông qua hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng phủ ở khắp mọi miền, Long Châu ngày càng phát huy vai trò điểm chạm chăm sóc y tế đầu tiên trong cộng đồng. Dù ở đâu, người dân đều dễ dàng tiếp cận nguồn thuốc, thuốc kê đơn, thực phẩm chức năng chính hãng với giá tốt ngay gần nhà. Không chỉ mở rộng mạng lưới, hệ thống còn hợp lực chiến lược toàn diện với các tập đoàn dược phẩm uy tín hàng đầu trong và ngoài nước, nâng cao cơ hội chăm sóc và dự phòng sức khỏe với sản phẩm chất lượng, thuốc hiếm và vắc xin thế hệ mới cho người Việt Nam.

Trước bối cảnh thuốc giả, thực phẩm chức năng giả tràn lan, Long Châu đã có những bước đột phá nhằm bảo vệ người tiêu dùng và góp phần lành mạnh hoá thị trường dược phẩm. Năm 2025, đơn vị tiên phong bắt tay với các hãng dược xây dựng "Liên minh minh bạch"; hợp tác chiến lược cùng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) trong “kiểm tra kép” chất lượng thực phẩm chức năng trên toàn hệ thống. Khách hàng Long Châu cũng dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm và các giấy tờ liên quan ngay tại nhà thuốc, trên website và ứng dụng.

Theo đánh giá của Vietnam Report, tính minh bạch dần trở thành “chuẩn mực mới” của ngành dược phẩm. Niềm tin thị trường đang hướng về các đơn vị minh bạch hóa quy trình, công khai tiêu chuẩn kiểm nghiệm và cho phép người tiêu dùng tự kiểm tra nguồn gốc sản phẩm.

Báo cáo của Vietnam Report cũng chỉ ra, ứng dụng AI được xem là xu hướng mới nổi bật, đặc biệt khi Gen Z ưu tiên mạng xã hội và bắt đầu tiếp cận AI trong tìm hiểu thông tin y tế. Tại Long Châu, công nghệ là “chìa khóa” để doanh nghiệp chuẩn hóa chất lượng chuỗi giá trị theo hướng an toàn - hiện đại - chuẩn quốc tế. Nhiều năm qua hệ thống không ngừng xây dựng nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo thấu hiểu từng cá nhân, đi từ phòng bệnh, điều trị đến chăm sóc dài hạn. Trong đó, AI là cầu nối đặc biệt để đội ngũ dược sĩ và bác sĩ tư vấn kịp thời, nhận diện nguy cơ nhanh chóng hơn, từ đó giúp người dân nâng cao ý thức tuân thủ điều trị. App tích hợp tính năng mua thuốc và đặt lịch tiêm chủng online, sổ sức khỏe điện tử… dần đi sâu vào cuộc sống thường nhật, góp phần tạo thói quen chăm sóc sức khoẻ chủ động và bền vững trong cộng đồng.

Thông qua ứng dụng công nghệ, Long Châu thắt chặt cam kết lâu dài về nâng tầm sức khỏe người Việt theo hướng thông minh và nhân văn hơn, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Trong năm vừa qua, những nỗ lực đổi mới sáng tạo, vì cộng đồng của Long Châu cũng được ghi nhận với nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế, tiêu biểu như: "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" tại APEA 2025; giải thưởng quốc tế Healthcare Asia Pharma Awards 2025 hạng mục “Đổi mới sáng tạo số của năm”; “Giải pháp đột phá về y tế số và chăm sóc sức khỏe” tại Better Choice Awards 2025…