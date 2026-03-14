Xử phạt trường hợp đăng thông tin xúc phạm lực lượng công an liên quan bầu cử

(Ngày Nay) - Ngày 14/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Cụ thể, 2 trường hợp gồm: Ông Đ.M.H (sinh năm 1970) và ông P.T.X (sinh năm 1969), đều trú ở phường Đồng Hới, bị xử phạt số tiền 5 triệu đồng/người, theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP ngày 25/7/2025).

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện 2 tài khoản facebook đăng các bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng Công an liên quan bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031 nên đã phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an phường Đồng Hới xác minh, làm rõ chủ các tài khoản trên.

Tại cơ quan chức năng, ông Đ.M.H và ông P.T.X đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, tự giác gỡ bỏ bài viết, cam kết chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.