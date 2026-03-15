Ngày hội non sông lan tỏa khắp vùng biên

(Ngày Nay) - Sáng 15/3, hòa chung không khí Ngày hội non sông, đông đảo cử tri tỉnh Tuyên Quang nô nức cầm lá phiếu trên tay đến các khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Tại xã Tân Trào, ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con các dân tộc trên địa bàn, trong những bộ trang phục truyền thống, đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ngay sau lễ khai mạc, cử tri xã Tân Trào tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy định. Mỗi cử tri có những cảm xúc riêng, nhưng trên gương mặt ai cũng toát lên niềm phấn khởi và tin tưởng vào những đại biểu được lựa chọn, những người sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tại Đình Tân Trào, nơi cách đây 81 năm (ngày 16 - 17/8/1945) diễn ra Đại hội đại biểu Quốc dân, nay gọi là Quốc dân Đại hội Tân Trào, khu vực bỏ phiếu số 1 (thuộc đơn vị bầu cử số 1 xã Tân Trào) có 785 cử tri, trong đó hơn 90% là đồng bào dân tộc Tày. Từ sáng sớm, hàng trăm cử tri đã có mặt tại đây chờ đến giờ khai mạc, sau đó lần lượt thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Ông Hoàng Ngọc (89 tuổi, dân tộc Tày), cử tri thôn Tân Lập, xã Tân Trào chia sẻ: Dù đã nhiều lần tham gia bỏ phiếu, nhưng sáng nay ông vẫn vẹn nguyên niềm tin, sự tự hào khi cầm trên tay lá phiếu của mình cũng như vận động người thân, bà con thôn, xóm cùng đi thực hiện quyền công dân. Ông Ngọc hy vọng, các đại biểu sau khi trúng cử sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân, sáng tạo trong triển khai các cơ chế, chính sách của Trung ương và tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cử tri cũng mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng đối với Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào; xây dựng hệ thống trường học đạt chuẩn trên địa bàn.

Cử tri trẻ Nguyễn Tâm Lan, sinh năm 2008, thôn Tân Lập, xã Tân Trào mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ có những giải pháp thiết thực nhằm khai thác tối đa tiềm năng du lịch trên địa bàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngày càng gần dân, quan tâm hơn nữa đến đời sống của nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức để xây dựng quê hương giàu mạnh, xã hội ngày càng công bằng, dân chủ, văn minh. Xã Tân Trào có hơn 10.200 cử tri, các cử tri đi bầu cử tại 10 khu vực bỏ phiếu và 6 đơn vị bầu cử.

Ông Dương Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Trào cho biết, tính đến 9 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri toàn xã đi bỏ phiếu đạt trên 90%. Để chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử xã Tân Trào đã tổ chức cho cử tri nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản, hướng dẫn của các cấp về công tác bầu cử; công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được đẩy mạnh. Ngoài ra, công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm bỏ phiếu được triển khai đồng bộ, đúng quy định.

Trong khi đó, tại xã biên giới Thanh Thủy, từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Trên các tuyến đường dẫn về nhà văn hóa thôn, cờ đỏ sao vàng tung bay, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng, tạo nên không khí rộn ràng, phấn khởi nơi vùng biên. Ngay từ 6 giờ sáng, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu của thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy. Người dân ăn mặc chỉnh tề, tay cầm thẻ cử tri, hồ hởi trò chuyện trước khi bước vào phòng bỏ phiếu. Đối với bà con nơi đây, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội lớn của cộng đồng.

Ông Lê Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy cho biết, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được địa phương triển khai chu đáo từ sớm. Các tổ bầu cử đã rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất và tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình. Nhờ vậy, ngay từ đầu giờ sáng, cử tri đến bỏ phiếu rất đông, thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao đối với địa phương và đất nước.

Không chỉ các cử tri lớn tuổi, những người có uy tín trong thôn, bản cũng tích cực vận động bà con tham gia bầu cử. Ông Nguyễn Văn Hiện, người có uy tín tại thôn Thanh Sơn chia sẻ: "Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của mỗi người dân. Tôi luôn vận động bà con trong thôn đi bỏ phiếu đầy đủ, lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân".

Đặc biệt, trong kỳ bầu cử lần này có nhiều cử tri trẻ lần đầu tiên thực hiện quyền công dân. Cử tri Nguyễn Văn Huấn, sinh năm 2003, xã Thanh Thủy xúc động: "Hôm nay là lần đầu tiên tôi được đi bỏ phiếu nên cảm thấy rất tự hào. Đây là dấu mốc quan trọng khi tôi chính thức thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân. Tôi mong muốn lựa chọn những đại biểu có tâm, có trách nhiệm để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển".

Không khí tại các điểm bầu cử ở xã Thanh Thúy diễn ra trang trọng, an toàn và đúng quy định. Tinh thần phấn khởi của cử tri nơi vùng biên thể hiện niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tương lai phát triển của quê hương. Những lá phiếu được gửi gắm với kỳ vọng về một đội ngũ đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo thông tin từ Trung tâm điều hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác bầu cử diễn ra khẩn trương, sôi nổi trên toàn địa bàn. Tính đến 8 giờ 30 phút, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu toàn tỉnh đạt 26,74%. Trong đó, có 2 xã là Pờ Ly Ngài và Thàng Tín đã chính thức hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ đạt 100%, trở thành những đơn vị dẫn đầu về tiến độ bầu cử trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Hiện tại, công tác bảo đảm an ninh trật tự và các hoạt động khác tại các điểm bầu cử vẫn được kiểm soát chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có hơn 1,2 triệu cử tri với 762 đơn vị bầu cử gồm: 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 745 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 2.404 khu vực bỏ phiếu. Tổng số đại biểu được bầu là 2.604 đại biểu gồm: 10 đại biểu Quốc hội, 62 đại biểu HĐND tỉnh và 2.532 đại biểu HĐND cấp xã.