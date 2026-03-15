Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam bỏ phiếu tại các điểm bầu cử ở Hà Nội

(Ngày Nay) - Sáng 15/3, cùng với cử tri trên cả nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội.

Tại khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2 phường Xuân Đỉnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng và 1.171 cử tri khu vực bỏ phiếu số 7 phường Xuân Đỉnh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình. Tiếp đó Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cán bộ lão thành cách mạng và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã thực hiện bỏ những lá phiếu bầu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại khu vực bỏ phiếu số 16, phường Đại Mỗ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng gần 1.600 cử tri đã thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử, lựa chọn các đại biểu đủ đức, đủ tài tham gia đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hòa chung không khí dân chủ, phấn khởi của cả nước hân hoan hướng về "ngày hội non sông", Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 11, thuộc đơn vị bầu cử số 4, phường Giảng Võ. Cùng tham gia thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu này có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đại diện các cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo cử tri trên địa bàn.

Tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã cùng 1.542 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử, lựa chọn các đại biểu đủ đức, đủ tài tham gia đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đúng 7 giờ sáng 15/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 7 phường Phúc Lợi. Khu vực bỏ phiếu số 7 có hơn 3.400 cử tri.

Ngay từ đầu giờ sáng, tại khu vực bỏ phiếu số 21, tổ bầu cử số 16, phường Ngọc Hà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đến dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 21, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Phường Ngọc Hà có 55.990 cử tri.

Hòa chung không khí phấn khởi của cả nước trong “ngày hội non sông”, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã tham gia bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 23, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Lễ khai mạc và tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tổ bầu cử số 16 - Đơn vị bầu cử số 04, phường Cầu Giấy.

Mỗi lá phiếu là một niềm tin, thể hiện trách nhiệm của cử tri với Tổ quốc

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang tiếp tục đổi mới, phát triển hướng tới kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Việc lựa chọn đúng đắn các đại biểu sẽ góp phần quan trọng xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tham gia bầu cử là quyền lợi, nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Trọng Phan, Bí thư Chi bộ KDC R3,4,5 Royal City, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4 cho biết: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày bầu cử là ngày hội của niềm tin, đoàn kết và khát vọng Việt Nam. Cuộc bầu cử là dịp để chúng ta lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm để đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Mỗi lá phiếu là một niềm tin, thể hiện trách nhiệm của cử tri với Tổ quốc, góp phần đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Ông Bùi Ngọc Thạch, cử tri khu vực số 4, phường Thanh Xuân mong muốn những đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu sẽ là người có đủ tài đức, tầm nhìn chiến lược để đưa đất nước ngày càng phát triển hùng cường, người dân được bình an, ấm no và hạnh phúc. Cử tri Bùi Ngọc Thạch cũng kỳ vọng các đại biểu được lựa chọn sẽ thường xuyên gần gũi, lắng nghe phản ánh của nhân dân; quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực giáo dục, y tế và các chính sách dành cho người dân…

Ông Lê Kim Truyền, đại diện cử tri người cao tuổi khu vực bỏ phiếu số 16 phường Ngọc Hà cho biết, từ khi có bảng niêm yết danh sách đại biểu ứng cử tại địa phương thì người dân đã đến đọc, tìm hiểu thông tin về các đại biểu. Thế nên trong ngày bầu cử, ông đã nhanh chóng lựa chọn được đại biểu mà mình thấy phù hợp với nguyện vọng của cử tri, đại diện cho tiếng nói, quyền lợi của nhân dân.

Đại diện cử tri trẻ tuổi nhất khu vực bỏ phiếu số 16 phường Ngọc Hà - anh Đỗ Hoài An bày tỏ hy vọng, những ửng cử viên được lựa chọn sẽ đại diện cho người dân nói lên những tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần xây dựng đất nước, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.