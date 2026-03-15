Cử tri trẻ đặt nhiều kỳ vọng vào lá phiếu bầu cử

(Ngày Nay) - Sáng 15/3, những cử tri là sinh viên đang học tập tại Hà Nội đã đến khu vực bỏ phiếu gần nhất để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.
Những cử tri là sinh viên hào hứng tham gia bỏ phiếu.
Những cử tri là sinh viên hào hứng tham gia bỏ phiếu.

Sáng 15/3, khu vực bỏ phiếu số 01, phường Cầu Giấy, Hà Nội đặt tại Nhà Thể chất của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đón cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khu vực bỏ phiếu số 01 phục vụ cử tri thuộc các tổ dân phố và khu vực lân cận, trong đó có cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sinh viên ký túc xá Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Tại đây, 30 sinh viên được cử tham gia hỗ trợ 3 ca cho tổ bầu cử số 01. Đồng thời, lực lượng bảo vệ của trường được phân công hỗ trợ để đảm bảo công tác an ninh, trật tự. 25 sinh viên của trường được cử tham gia cùng công an phường Cầu Giấy để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn phường.

Khu vực bỏ phiếu số 34 đặt tại Ký túc xá Mễ Trì, phường Thanh Xuân, Hà Nội, 6 giờ 30 phút sáng 15/3 đón cử tri sinh viên đến thực hiện quyền công dân. Sau lễ khai mạc, sinh viên xếp hàng và bỏ phiếu bầu theo quy định.

Là những sinh viên lần đầu tiên đi bỏ phiếu, các em đều không giấu nổi sự hồi hộp, xúc động. Sinh viên Hoàng Huy Hưởng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: "Lần đầu tiên trong cuộc đời em được đi bầu cử. Trước đó, em đã đọc và tìm hiểu kỹ về thông tin các đại biểu. Với lá phiếu bầu hôm nay, em mong mình chọn được người đủ đức, đủ tài để đại diện tiếng nói cho nhân dân ở nghị trường Quốc hội".

Sinh viên Hoàng Thị Nguyên Văn, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Trước khi bầu cử, chúng em được tham dự buổi lễ khai mạc trang trọng tại khu vực Ký túc xá Mễ Trì. Em hiểu rõ trách nhiệm của mình khi tham gia bầu cử và khá hồi hộp. Đây là ngày có ý nghĩa không chỉ riêng với những cá nhân lần đầu đi bầu cử, mà còn là ngày hội toàn dân. Em tin tưởng, những người được bầu sẽ đại diện cho tiếng nói nhân dân, đóng góp những quyết sách phù hợp trong giai đoạn phát triển mới của đất nước".

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đại Thắng, Trưởng ban Quản lý Ký túc xá Mễ Trì, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ bầu cử đã lên kế hoạch chi tiết để phục vụ khoảng 1.150 cử tri là sinh viên nội trú. Trước đó, tổ bầu cử tổ chức nhiều cuộc họp, hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến quy trình bầu cử, kiểm phiếu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Bên cạnh đó, tổ bảo vệ được quán triệt tăng cường tuần tra, kiểm soát để bảo đảm an ninh trật tự. Đặc biệt, công tác tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook được thực hiện thường xuyên, giúp sinh viên nắm bắt thông tin nhanh chóng.

Cùng thời gian này, tại ký túc xá các trường đại học có đặt khu vực bỏ phiếu, các cử tri là sinh viên đều nhanh chóng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Hình ảnh cử tri là sinh viên đi bầu cử:

Tổ bầu cử số 14, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ đặt tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có 2.365 cử tri là sinh viên.
Cử tri là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xem thông tin đại biểu được niêm yết tại khu vực bầu cử.
Với mỗi sinh viên, đây là dấu mốc trưởng thành, thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân với đất nước.
Khu vực bỏ phiếu số 01 phục vụ cử tri thuộc các tổ dân phố và khu vực lân cận, trong đó có cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sinh viên ký túc xá Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Trong 1 tiếng buổi sáng, công tác bỏ phiếu với sinh viên khu vực bỏ phiếu số 01 TP Hà Nội diễn ra nhanh chóng.

Tại khu vực bầu cử số 34, phường Thanh Xuân (Ký túc xá Mễ Trì), sinh viên là cử tri háo hức tham dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Khu vực bầu cử đại biểu.
Một trong những cử tri là sinh viên đầu tiên của khu vực bỏ phiếu số 34, TP Hà Nội bỏ phiếu.
Sau khi bỏ phiếu, cử tri được đóng dấu đã bỏ phiếu.
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, cùng với cử tri trên cả nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội.
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, hòa chung không khí Ngày hội non sông, đông đảo cử tri tỉnh Tuyên Quang nô nức cầm lá phiếu trên tay đến các khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài phụng sự Tổ quốc và nhân dân.
(Ngày Nay) - Sáng 15/3/2026, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại điểm bầu cử số 39, khóm Đông An 2, phường Long Xuyên, An Giang.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trụ cột thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế
(Ngày Nay) - Ngay trước thềm Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Dammika Patabendi, Bộ trưởng Môi trường Sri Lanka đồng thời là Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam đã chia sẻ về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử sắp tới.
(Ngày Nay) - Chiều 14/3, tại Trụ sở Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội, tiếp tục cho ý kiến, góp ý về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
(Ngày Nay) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai do Đại hội XIV đề ra. Điều này bao gồm việc lồng ghép các mục tiêu đó vào các kế hoạch 5 năm và cả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.