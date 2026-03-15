Cử tri trẻ đặt nhiều kỳ vọng vào lá phiếu bầu cử

(Ngày Nay) - Sáng 15/3, những cử tri là sinh viên đang học tập tại Hà Nội đã đến khu vực bỏ phiếu gần nhất để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Sáng 15/3, khu vực bỏ phiếu số 01, phường Cầu Giấy, Hà Nội đặt tại Nhà Thể chất của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đón cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khu vực bỏ phiếu số 01 phục vụ cử tri thuộc các tổ dân phố và khu vực lân cận, trong đó có cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sinh viên ký túc xá Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Tại đây, 30 sinh viên được cử tham gia hỗ trợ 3 ca cho tổ bầu cử số 01. Đồng thời, lực lượng bảo vệ của trường được phân công hỗ trợ để đảm bảo công tác an ninh, trật tự. 25 sinh viên của trường được cử tham gia cùng công an phường Cầu Giấy để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn phường.

Khu vực bỏ phiếu số 34 đặt tại Ký túc xá Mễ Trì, phường Thanh Xuân, Hà Nội, 6 giờ 30 phút sáng 15/3 đón cử tri sinh viên đến thực hiện quyền công dân. Sau lễ khai mạc, sinh viên xếp hàng và bỏ phiếu bầu theo quy định.

Là những sinh viên lần đầu tiên đi bỏ phiếu, các em đều không giấu nổi sự hồi hộp, xúc động. Sinh viên Hoàng Huy Hưởng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: "Lần đầu tiên trong cuộc đời em được đi bầu cử. Trước đó, em đã đọc và tìm hiểu kỹ về thông tin các đại biểu. Với lá phiếu bầu hôm nay, em mong mình chọn được người đủ đức, đủ tài để đại diện tiếng nói cho nhân dân ở nghị trường Quốc hội".

Sinh viên Hoàng Thị Nguyên Văn, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Trước khi bầu cử, chúng em được tham dự buổi lễ khai mạc trang trọng tại khu vực Ký túc xá Mễ Trì. Em hiểu rõ trách nhiệm của mình khi tham gia bầu cử và khá hồi hộp. Đây là ngày có ý nghĩa không chỉ riêng với những cá nhân lần đầu đi bầu cử, mà còn là ngày hội toàn dân. Em tin tưởng, những người được bầu sẽ đại diện cho tiếng nói nhân dân, đóng góp những quyết sách phù hợp trong giai đoạn phát triển mới của đất nước".

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đại Thắng, Trưởng ban Quản lý Ký túc xá Mễ Trì, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ bầu cử đã lên kế hoạch chi tiết để phục vụ khoảng 1.150 cử tri là sinh viên nội trú. Trước đó, tổ bầu cử tổ chức nhiều cuộc họp, hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến quy trình bầu cử, kiểm phiếu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Bên cạnh đó, tổ bảo vệ được quán triệt tăng cường tuần tra, kiểm soát để bảo đảm an ninh trật tự. Đặc biệt, công tác tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook được thực hiện thường xuyên, giúp sinh viên nắm bắt thông tin nhanh chóng.

Cùng thời gian này, tại ký túc xá các trường đại học có đặt khu vực bỏ phiếu, các cử tri là sinh viên đều nhanh chóng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Hình ảnh cử tri là sinh viên đi bầu cử: