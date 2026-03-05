Bộ Công Thương đề nghị hiệp hội ngành hàng đánh giá tác động xung đột Trung Đông đến tình hình xuất khẩu

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đề nghị các hiệp hội ngành hàng khẩn trương rà soát, đánh giá tác động của xung đột Trung Đông tới xuất nhập khẩu, logistics và nguồn cung nguyên liệu.
Bộ Công Thương đề nghị các hiệp hội ngành hàng rà soát khó khăn, đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026.
Bộ Công Thương đề nghị các hiệp hội ngành hàng rà soát khó khăn, đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026.

Trước diễn biến phức tạp của xung đột tại khu vực Trung Đông có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và chuỗi cung ứng toàn cầu, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã ban hành Văn bản số 234/XNK-NH ngày 3/3/2026 về việc đánh giá tác động của xung đột tại Trung Đông.

Văn bản nêu rõ, xung đột tại Trung Đông đang khiến nhiều quốc gia đóng cửa không phận, một số hãng vận tải biển tạm dừng hoạt động hoặc buộc phải thay đổi tuyến vận chuyển. Những diễn biến này có thể tác động đến hoạt động logistics, chi phí vận chuyển cũng như tiến độ giao thương quốc tế.

Để chủ động ứng phó, bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các hiệp hội phối hợp triển khai một số nội dung.

Cụ thể, các hiệp hội ngành hàng cần rà soát, đánh giá tác động của xung đột tại khu vực Trung Đông đối với tình hình xuất nhập khẩu của từng ngành; xác định những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu, cũng như tìm kiếm các nguồn cung nguyên liệu thay thế khi cần thiết.

Thông tin từ các hiệp hội được đề nghị gửi về Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) trước ngày 6/3/2026 để cơ quan quản lý tổng hợp, kịp thời nghiên cứu và triển khai các phương án, giải pháp phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp và ngành hàng xuất khẩu.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các hiệp hội và doanh nghiệp để theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động ứng phó với các biến động của thương mại quốc tế trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều yếu tố bất định.

PV
Bộ Công Thương hiệp hội ngành hàng xung đột Trung Đông tình hình xuất khẩu Cục Xuất nhập khẩu

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Biến động Trung Đông đẩy giá dầu tăng, gây áp lực lạm phát và tỷ giá. (Ảnh minh hoạ)
Kinh tế Việt Nam trước làn sóng tăng giá dầu do căng thẳng Trung Đông
(Ngày Nay) - Biến động địa chính trị tại Trung Đông đang tạo ra những rung lắc đáng kể trên thị trường năng lượng toàn cầu. Khi giá dầu leo thang, nền kinh tế Việt Nam – vốn còn phụ thuộc nhất định vào nguồn năng lượng nhập khẩu phải đối diện nhiều sức ép mới liên quan đến lạm phát, tỷ giá và điều hành chính sách vĩ mô.
Xung đột tại Trung Đông: Các nước tăng cường triển khai biện pháp sơ tán công dân
Xung đột tại Trung Đông: Các nước tăng cường triển khai biện pháp sơ tán công dân
(Ngày Nay) - Ngày 4/3, Mỹ đã yêu cầu các nhân viên lãnh sự không thuộc diện khẩn cấp tại hai lãnh sự quán ở Pakistan rời khỏi nước này, cũng như cho phép nhân viên ngoại giao rời khỏi các đại sứ quán ở Saudi Arabia (Arập Xêút), CH Cyprus và Oman trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran.
Bộ Nội vụ phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu tổ chức bầu cử
Bộ Nội vụ phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu tổ chức bầu cử
(Ngày Nay) - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội, HĐND có đức, có tài để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Người dân dùng bữa trong khách sạn phải thắp đèn chạy bằng pin khi sự cố mất điện xảy ra ở thủ đô Havana, Cuba. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Cuba kích hoạt tất cả các quy trình để khôi phục hệ thống điện quốc gia
(Ngày Nay) - Ủy ban điện lực quốc gia Cuba (UNE) thông báo nhà máy điện Antonio Guiteras - nhà máy có công suất lớn nhất nước này, đã tạm ngừng hoạt động vào 12h41 ngày 4/3 (giờ địa phương, tức 0h41 ngày 5/3 theo giờ Việt Nam), gây gián đoạn việc cung cấp điện cho 2/3 số tỉnh thành trong cả nước.
Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz
Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz
(Ngày Nay) - Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC, ông Mohammad Akbarzadeh, khẳng định Hải quân Iran hiện đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch đối với hoạt động vận tải dầu mỏ.
Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026
Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026
(Ngày Nay) - Kỳ họp lần này sẽ xem xét về việc đề nghị thẩm nghị Dự thảo Bộ luật Môi trường sinh thái, Dự thảo Luật Thúc đẩy đoàn kết, Tiến bộ dân tộc và Dự thảo Luật Quy hoạch phát triển quốc gia.