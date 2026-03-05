Bộ Công Thương đề nghị hiệp hội ngành hàng đánh giá tác động xung đột Trung Đông đến tình hình xuất khẩu

(Ngày Nay) - Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đề nghị các hiệp hội ngành hàng khẩn trương rà soát, đánh giá tác động của xung đột Trung Đông tới xuất nhập khẩu, logistics và nguồn cung nguyên liệu.

Trước diễn biến phức tạp của xung đột tại khu vực Trung Đông có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và chuỗi cung ứng toàn cầu, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã ban hành Văn bản số 234/XNK-NH ngày 3/3/2026 về việc đánh giá tác động của xung đột tại Trung Đông.

Văn bản nêu rõ, xung đột tại Trung Đông đang khiến nhiều quốc gia đóng cửa không phận, một số hãng vận tải biển tạm dừng hoạt động hoặc buộc phải thay đổi tuyến vận chuyển. Những diễn biến này có thể tác động đến hoạt động logistics, chi phí vận chuyển cũng như tiến độ giao thương quốc tế.

Để chủ động ứng phó, bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các hiệp hội phối hợp triển khai một số nội dung.

Cụ thể, các hiệp hội ngành hàng cần rà soát, đánh giá tác động của xung đột tại khu vực Trung Đông đối với tình hình xuất nhập khẩu của từng ngành; xác định những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu, cũng như tìm kiếm các nguồn cung nguyên liệu thay thế khi cần thiết.

Thông tin từ các hiệp hội được đề nghị gửi về Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) trước ngày 6/3/2026 để cơ quan quản lý tổng hợp, kịp thời nghiên cứu và triển khai các phương án, giải pháp phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp và ngành hàng xuất khẩu.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các hiệp hội và doanh nghiệp để theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động ứng phó với các biến động của thương mại quốc tế trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều yếu tố bất định.