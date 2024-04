Hoa anh đào nở muộn gây thất vọng ở Hàn Quốc

(Ngày Nay) - Hoa anh đào ở Hàn Quốc năm nay nở muộn hơn dự kiến, khiến lễ hội hoa anh đào ở các địa phương kém hấp dẫn và gây thất vọng cho du khách. Lượng khách đến tham quan lễ hội đã giảm đáng kể so với các năm trước.

Một quan chức thành phố Changwon cho biết lễ hội Jinhae Gunhangje - lễ hội hoa anh đào lớn nhất Hàn Quốc - được tổ chức hàng năm tại thành phố cảng Changwon, phía Nam tỉnh Gyeongsangnam, năm nay đã chứng kiến lượng du khách giảm 1,2 triệu người khi lễ hội kết thúc hôm 1/4. Trong 10 ngày diễn ra lễ hội, chỉ có 3 triệu du khách đến Jinhae Gunhangje, trong khi đó năm ngoái là 4,2 triệu người. Khoảng 360.000 cây hoa anh đào ở Changwon được dự báo sẽ nở rộ trong lễ hội Jinhae Gunhangje nhưng trên thực tế tỷ lệ nở chỉ ở mức 15% vào ngày đầu tiên diễn ra lễ hội 23/3.

Tại nhiều địa phương khác, các lễ hội hoa anh đào nổi tiếng như lễ hội ở Yeouido và Jamsil của thủ đô Seoul cũng kết thúc với nhiều bông hoa vừa mới đang chớm nở. Theo cơ quan tổ chức lễ hội, lượng du khách đến tham dự lễ hội Yeouido đã giảm xuống chưa bằng một nửa so với năm ngoái.Do trước đó chính quyền nhiều địa phương ở Hàn Quốc dự kiến sẽ tổ chức lễ hội hoa anh đào sớm hơn mọi năm để ứng phó với tình trạng hoa nở sớm bất thường giống như năm ngoái do nhiệt độ ấm lên. Thậm chí hồi tháng 2, nhiều chuyên gia thời tiết còn dự đoán hoa sẽ nở sớm hơn bình thường do nhiệt độ cao bất thường được ghi nhận vào mùa Đông năm ngoái.

Nhiệt độ trung bình tháng 2 ở Hàn Quốc là 4,1 độ C, được ghi nhận là cao nhất kể từ năm 1973. Tuy nhiên, thời tiết thay đổi đột ngột vào tháng 3 vừa qua, với nhiệt độ dưới 0 bất thường, lượng mưa thấp hơn và ít ánh nắng hơn mức trung bình, không tạo điều kiện cần và đủ để hoa anh đào nở rộ, điều mà các chuyên gia cho rằng đã khiến những dự báo trước đó về thời điểm hoa nở rộ là sai.

Việc tổ chức lễ hội hoa anh đào lệch thời điểm hoa nở rộ đã gây tổn thất đáng kể cho các địa phương, vì lễ hội mùa xuân là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp địa phương quảng bá sản phẩm của mình. Một số thành phố quyết định hoãn lễ hội hoa anh đào hoặc thậm chí tổ chức lại. Chính quyền thành phố Cheonan ở tỉnh Chungcheong Nam đã lùi lễ hội hoa anh đào lại muộn hơn một tuần so với dự kiến ban đầu để đồng bộ với thời điểm hoa nở muộn.

Theo đó, sự kiện diễn ra từ ngày 6-7/4, thay vì ngày 30-31/3. Thành phố biển Gangneung ở tỉnh Gangwon cũng tổ chức lễ hội hoa anh đào Kyungpo vào 6/4, sau khi trì hoãn một tuần kể từ ngày 29/3. Còn thành phố Sokcho của tỉnh Gangwon đã quyết định tổ chức lại kỳ lễ hội thứ hai của lễ hội hoa Anh đào vào ngày 6/4, sau một tuần kể từ khi kỳ đầu của lễ hội kết thúc.