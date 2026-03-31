Hoàn thành xây dựng hàng trăm căn thấp tầng vào cuối 2026, Vinhomes Hải Vân Bay “mở cửa” cho nhu cầu an cư sớm tại đô thị vịnh biển

(Ngày Nay) - Khu Bạch Vân tại Vinhomes Hải Vân Bay dự kiến sẽ kết thúc xây dựng 345 căn bàn giao thô đầu tiên vào quý IV năm 2026, mở ra cơ hội an cư sớm giữa một đô thị vịnh biển sôi động, tiện ích toàn diện. Cùng lúc, chính sách “5 năm không lo lãi suất” tiếp tục là đòn bẩy tài chính quan trọng, giúp người mua giảm áp lực chi trả trong giai đoạn chờ nhận nhà và cả những năm đầu sở hữu tài sản.

Nhận nhà sớm, an cư thật

Trong bối cảnh rất nhiều dự án không hẹn ngày về đích, việc 345 căn bàn giao thô thuộc khu Bạch Vân dự kiến hoàn thành xây dựng vào quý IV năm 2026 mang ý nghĩa vượt lên một cam kết tiến độ đơn thuần. Đó là thời điểm một chuẩn sống hoàn chỉnh dần thành hình.

Thay vì “nhận nhà trước, chờ tiện ích sau”, chủ nhân tại Bạch Vân sau khi nhận nhà là lập tức bước vào một đại đô thị đã định hình rõ diện mạo. Dự kiến đến quý IV năm 2027, hệ tiện ích trọng điểm sẽ hoàn thành xây dựng, với tổ hợp giải trí VinWonders Hải Vân Bay, khu khách sạn, các tòa cao tầng và không gian thương mại dịch vụ.

Kinh nghiệm từ các đại đô thị Vinhomes cho thấy, khi hạ tầng và tiện ích vận hành đồng thời, tốc độ lấp đầy cư dân và khả năng khai thác dòng tiền cũng tăng trưởng theo cấp số nhân. Ocean City, Vinhomes Grand Park hay Vinhomes Royal Island là những điển hình khi nhanh chóng chuyển từ các vùng đất tiềm năng thành các trung tâm sống, nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Tại Bạch Vân, chiến lược triển khai đồng bộ của chủ đầu tư vừa giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, vừa thúc đẩy việc hình thành sớm một hệ sinh thái sống khép kín, nơi cư dân có thể “an cư thật” thay vì chỉ nắm giữ tài sản trên giấy.

Xét trên bài toán tài chính, lợi thế an cư sớm của khu Bạch Vân càng trở nên rõ nét nhờ chính sách “5 năm không lo lãi suất” giúp khách hàng tối ưu dòng tiền ngay từ giai đoạn đầu sở hữu.

Theo chính sách này, khách hàng được hưởng mức lãi suất thấp hơn thị trường, chỉ 3,3%/năm nếu vay 18 tháng; 5,3%/năm với gói vay 24 tháng hoặc 7,8%/năm khi vay 36 tháng. Đặc biệt, trong 2 năm tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm.

Nhờ đó, trong giai đoạn chờ bàn giao, áp lực dòng tiền hàng tháng được giảm đáng kể. Thậm chí, trong 3-5 năm đầu sau khi nhận nhà, người mua vẫn duy trì được mức chi trả dễ kiểm soát.

“Với ưu đãi này, tổng số tiền phải chi mỗi tháng thấp hơn hoặc tương đương chi phí thuê một căn nhà chất lượng cao tại khu vực trung tâm Đà Nẵng, nhưng khác biệt ở chỗ, khoản chi này không mất đi mà đang chuyển hóa thành một tài sản sở hữu lâu dài cho gia đình”, anh Nguyễn Văn Minh (Đà Nẵng) chia sẻ sau khi đặt cọc một căn liền kề 63m² tại khu Bạch Vân.

Trong khi đó, chị Hoàng Thùy Linh (Hà Nội) lại chia sẻ lý do gia đình lựa chọn căn song lập diện tích 140m² với kế hoạch chuyển hẳn vào thành phố đáng sống nhất Việt Nam để tránh thời tiết khắc nghiệt của miền Bắc.

“Khi chọn dự án này, tôi hoàn toàn không lo lắng về tiến độ triển khai hay các vấn đề pháp lý, bởi đây cũng là những yếu tố mà Vinhomes từ trước đến nay làm rất tốt”, chị Linh chia sẻ.

Dòng biệt thự song lập Bạch Vân mà chị Linh lựa chọn cũng là một điểm nhấn nổi bật trong quỹ căn thô dự kiến hoàn thành đợt đầu, nhờ đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và tích sản.

Sản phẩm được kiến tạo theo tinh thần Retreat Metropolis, đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng vào nhịp sống thường nhật của đô thị. 100% căn sở hữu vườn riêng, mặt tiền rộng trung bình 7m cùng hệ đường nội khu thoáng rộng, tạo nên không gian sống riêng tư, thư thái nhưng vẫn kết nối trọn vẹn với hệ tiện ích và nhịp sống sôi động xung quanh.

Ở góc độ tài sản, biệt thự song lập Bạch Vân cũng đặc biệt hấp dẫn khi mức đầu tư chỉ tương đương căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ, nhưng mang lại giá trị của một sản phẩm thấp tầng sở hữu lâu dài trong lõi đại đô thị - loại hình ngày càng khan hiếm tại Đà Nẵng.

“Danh thiếp không lời” của giới tinh hoa Đà Nẵng

Từ kinh nghiệm thực chiến nhiều năm tại thị trường Đà Nẵng, ông Hoa Trung Hiếu - Chủ tịch BHS Partner, cho biết từ lâu người dân nơi đây đã mong muốn có những khu đô thị đồng bộ, quy hoạch bài bản và đẳng cấp như tại Hà Nội, TP.HCM hay Hải Phòng, những nơi Vinhomes đã kiến tạo nên các biểu tượng sống mới của tầng lớp cư dân thượng lưu.

“Vinhomes Hải Vân Bay sẽ là đại đô thị mà người Đà Nẵng rất muốn được sống tại đó. Tương tự như cách người Hà Nội nhắc đến Vinhomes Riverside như một biểu tượng đẳng cấp, thì trong tương lai, câu nói “tôi sống ở Vinhomes Hải Vân Bay” cũng sẽ trở thành một dấu ấn khẳng định vị thế của chủ nhân”, ông Hiếu chia sẻ.

Bên cạnh đáp ứng nhu cầu ở thực, Vinhomes Hải Vân Bay còn được xem là kênh giữ tài sản và đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của khu Tây Bắc Đà Nẵng. Đây đang là tâm điểm kích hoạt sự dịch chuyển chiến lược về logistics, thương mại dịch vụ và kinh tế quốc tế của miền Trung.

Nổi bật trong đó là siêu cảng Liên Chiểu hơn 2 tỷ USD vừa khởi động vào ngày 28/3. Vinhomes Hải Vân Bay chỉ cách cảng 6-7 km, vị trí lý tưởng để đón đầu dòng chuyên gia logistics, kỹ sư và doanh nhân FDI có nhu cầu an cư dài hạn.

Đặc biệt, lợi thế này còn được cộng hưởng mạnh mẽ bởi định hướng phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng quy mô 1.881 ha, được kỳ vọng trở thành bệ phóng cho cực tăng trưởng mới của thành phố cũng như thị trường bất động sản trong nhiều năm tới.

Sự cộng hưởng giữa tiến độ thi công thần tốc, hệ tiện ích hoàn thiện và cú hích hạ tầng chiến lược đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng bền vững cho Vinhomes Hải Vân Bay. Tại đây, nhu cầu ở thực, giá trị tích sản và vị thế xã hội của chủ sở hữu không tách rời, mà cùng song hành trong một cấu trúc giá trị dài hạn.

