Vinhomes Hải Vân Bay tung chính sách ưu đãi 1% từ căn thứ hai, khách hào hứng “xuống tiền”

(Ngày Nay) - Chính sách ưu đãi 1% từ căn thứ hai , áp dụng từ 1/6 đến 31/7/2026, đang trở thành cú hích thúc đẩy nhiều khách hàng mạnh tay sở hữu thêm sản phẩm tại Đảo Ngọc - phân khu sở hữu dải bờ biển đẹp bậc nhất Vinhomes Hải Vân Bay và ôm trọn thiên đường giải trí VinWonders rộng 24,8 ha trong lòng, vừa thuận lợi khai thác kinh doanh, vừa lý tưởng an cư lâu dài.

Xu hướng khách hàng “mua thêm” và “ghép cặp” gia tăng

Sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, doanh nhân Nguyễn Hữu Lộc sau khi xem dự án Vinhomes Hải Vân Bay đã quyết định mua cùng lúc hai căn liền kề tại khu Đảo Ngọc để chuẩn bị kế hoạch mở homestay cao cấp kết hợp nhà hàng.

“Tôi mua 1 căn diện tích đất 79m2 và 1 căn 120m2, công năng được phát huy tối đa với mặt tiền bề ngang gần 10m. Làm kinh doanh đã lâu, tôi đặc biệt đánh giá cao những không gian rộng mở như thế này”, ông Lộc chia sẻ.

Theo ghi nhận từ thị trường, xu hướng khách hàng mua ghép cặp hoặc sở hữu từ hai căn trở lên xuất hiện khá phổ biến tại Đảo Ngọc. Thay vì chỉ sở hữu một tài sản, nhiều nhà đầu tư đang tính toán đến phương án mở rộng diện tích kinh doanh hoặc tạo thành tổ hợp lưu trú quy mô lớn hơn.

“Ngoài công năng linh hoạt, sức hấp dẫn của các căn liền kề đến từ giá hợp lí, phù hợp với tài chính của nhiều khách hàng”, ông Lộc cho biết thêm.

Đảo Ngọc là phân khu hiếm hoi sở hữu vị trí trực diện biển, đồng thời ôm trọn VinWonders rộng 24,8 ha trong lòng. Tổ hợp Công viên chủ đề vận động, trải nghiệm và thể thao mạo hiểm lớn nhất Đông Nam Á được kỳ vọng thu hút lượng khách khổng lồ khi đi vào vận hành. Kết nối với phố đi bộ ven biển dài 1,3 km, khách sạn 5 sao quốc tế cùng hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng đồng bộ, khu vực này được đánh giá có tiềm năng khai thác thương mại quanh năm.

Ở quy mô rộng hơn, Khu thương mại tự do và cảng nước sâu Liên Chiểu cũng góp phần gia tăng chuyên gia đến sinh sống, làm việc, nghỉ dưỡng và trải nghiệm dài hạn.

Nắm bắt xu thế này, anh Nguyễn Hữu Ngộ, nhà đầu tư đến từ Quảng Ngãi, cho biết đã nhanh chóng lựa chọn một căn liền kề 80m² để phát triển mô hình Airbnb.

“Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã đón gần 6 triệu lượt khách du lịch, với con số này tôi tin chắc khi vận hành lượng khách cực kỳ dồi dào”, anh Ngộ chia sẻ. Anh cho biết đang cân nhắc lựa chọn thêm một căn bên cạnh để mở rộng kinh doanh, đồng thời hưởng chính sách ưu đãi 1% cho căn thứ hai, áp dụng từ 1/6.

Vừa khai thác dòng tiền, vừa giữ chỗ cho gia đình nhiều thế hệ

Bên cạnh nhóm khách hàng đầu tư, Đảo Ngọc cũng đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình mong muốn sở hữu một không gian sống ven biển lâu dài.

Ông Lê Quang Vọng, sinh sống tại khu biệt thự Đảo Nổi (Đà Nẵng) đã thực sự bị chinh phục bởi thiên nhiên hùng vĩ và cảnh sắc thơ mộng tại đây khi trực tiếp ngắm Đảo Ngọc từ đèo Hải Vân.

“Cứ nghĩ đến việc sau này được ở đây, hàng ngày ngắm biển, đi dạo công viên, hít thở không khí trong lành cùng gia đình, người thân, tôi rất yên tâm và hạnh phúc”, vị khách lớn tuổi chia sẻ.

Sức hút của Đảo Ngọc đến từ lợi thế nằm trong hệ sinh thái all-in-one quy mô lớn của Vinhomes Hải Vân Bay. Với 88 ha cảnh quan xanh cùng hơn 20 đại tiện ích, cư dân được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu từ y tế, giáo dục, thương mại đến vui chơi, giải trí ngay trong nội khu.

Đáng chú ý, mật độ xây dựng chỉ khoảng 30%, phần lớn diện tích được dành cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng. Đây là yếu tố ngày càng được các gia đình đa thế hệ coi trọng khi lựa chọn nơi an cư lâu dài.

“Sau khi nghe tư vấn về chính sách ưu đãi cho căn thứ hai, tôi cũng đang cân nhắc lựa chọn thêm để dành cho con cháu, sau này về cạnh bên, cả gia đình đượcăn tối cũng nhau, quây quần những ngày cuối tuần, tôi nghĩ chắc mình sẽ sống lâu trăm tuổi”, ông Vọng cười, chia sẻ.

Theo các đơn vị phân phối, chính sách ưu đãi 1% dành cho khách hàng sở hữu từ sản phẩm thứ hai (áp dụng từ 1/6-31/7/2026) được xem là chất xúc tác quan trọng thúc đẩy thanh khoản.

“Với nhóm khách mua cho gia đình, ưu đãi này hỗ trợ việc bố trí người thân sống gần nhau trong cùng một quần thể. Với nhóm khách có định hướng kinh doanh dịch vụ, chính sách dành cho căn thứ hai góp phần giảm áp lực chi phí khi mở rộng diện tích vận hành”, ông Phạm Văn Trung, Giám đốc Sàn Tân Thời Đại, nhận định.

Trong bối cảnh quỹ sản phẩm sở hữu vị trí trực diện vịnh biển ngày càng khan hiếm, nhiều khách hàng cho rằng đây là thời điểm phù hợp nhất để đón đầu cơ hội tại Đảo Ngọc. Khi toàn bộ hệ sinh thái Vinhomes Hải Vân Bay đi vào vận hành, những sản phẩm vừa có thể khai thác dòng tiền, vừa đáp ứng nhu cầu an cư ven biển sẽ càng gia tăng giá trị. Mặt bằng giá hiện tại cùng chính sách ưu đãi cho căn thứ hai vì thế được xem là cơ hội không thể bỏ lỡ.

