Thêm lựa chọn căn hộ view sông khoáng đạt cho cư dân TP.HCM

(Ngày Nay) - Ngày 27/5, tại TP.HCM, Tập đoàn Lê Phong chính thức tổ chức l ễ khởi công Dự án Khu căn hộ cao cấp The Emerald River Park (Dòng sông Ngọc Lục Bảo). Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa một biểu tượng sống mới, mang lại những giá trị an cư thực chất và bền vững cho khách hàng cùng các nhà đầu tư.

Sự kiện lễ khởi công dự án The Emerald River Park diễn ra chỉ sau hơn hai tuần kể từ lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án này (11/05/2026). Tiến độ triển khai nhanh chóng của dự án không chỉ khẳng định uy tín, năng lực thực thi mạnh mẽ của Tập đoàn Lê Phong mà còn góp phần sớm bổ sung nguồn cung chất lượng ra thị trường, đặc biệt là dòng sản phẩm ven sông khan hiếm hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Ngươn Phong – Chủ tịch HĐQT, nhà sáng lập hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong chia sẻ: “The Emerald River Park là tâm huyết được chúng tôi ấp ủ nhằm nâng tầm trải nghiệm sống đích thực của khách hàng. Lễ khởi công dự án hôm nay chính là thời điểm những giá trị tinh hoa trên bản vẽ chính thức bước vào giai đoạn kiến tạo. Với sự đồng hành của các đối tác uy tín hàng đầu, Tập đoàn Lê Phong sẽ tập trung tối đa nguồn lực để đưa dự án về đích đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật và thẩm mỹ, mang lại một không gian sống xứng tầm cho cộng đồng”.

Trong bối cảnh quỹ đất ven sông tại các đô thị phát triển ngày càng hạn hẹp, The Emerald River Park sở hữu lợi thế “đắt giá” khi ôm trọn dải cảnh quan xanh mát bên dòng sông Sài Gòn thơ mộng, đồng thời sở hữu kết nối giao thương vô cùng thuận tiện.

Tọa lạc tại mặt tiền sông Sài Gòn, Phường Lái Thiêu, TP.HCM, dự án vươn mình kiêu hãnh với quy mô 40 tầng cao, 2 tầng hầm cùng 2.460 căn hộ. Các dòng sản phẩm tại đây bao gồm căn hộ ở, căn hộ lưu trú và shophouse; đáp ứng đồng thời cả nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng lẫn đầu tư dài hạn.

Dự án The Emerald River Park được phát triển theo định hướng phong cách “đô thị nghỉ dưỡng ven sông” cao cấp, sở hữu hệ sinh thái tiện ích đa tầng tinh tế, trải dài từ mặt đất lên đến tầng cao với hồ bơi vô cực, sân pickleball, phòng gym, yoga, sauna, khu BBQ và thư viện trên cao,... Tất cả tạo thành một không gian thư giãn trọn vẹn giữa thiên nhiên.

Điểm nhấn của dự án nằm ở bến du thuyền ngay trước khu căn hộ - yếu tố không chỉ đóng vai trò là tiện ích mà còn góp phần định hình phong cách sống của gia chủ. Theo đó, cư dân có thể kết nối với trung tâm TP.HCM bằng đường thủy, hình thức di chuyển này được kỳ vọng mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng và giảm áp lực giao thông đường bộ trong tương lai.

Để làm được tất cả những điều này, The Emerald River Park được phát triển bởi Tập đoàn Lê Phong cùng sự đồng hành của hệ sinh thái các thương hiệu danh tiếng trong và ngoài nước. Nổi bật như: Đơn vị tư vấn & thiết kế Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế (D&B) (Đơn vị thiết kế kiến trúc); Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Kiến Xanh (Tư vấn quy hoạch); Công ty TNHH LJ-Group (Thiết kế cảnh quan). Thi công & Giám sát Công ty Cổ phần Xây dựng Central (Tổng thầu thi công); Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng S&K (Tư vấn giám sát); Tài chính & Phân phối là Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi (DKRS).

Sự hội tụ của các đối tác hàng đầu được xem là bảo chứng vững chắc cho chất lượng, tiến độ và giá trị gia tăng bền vững của công trình.

The Emerald River Park sở hữu lợi thế vượt trội về vị trí, quy hoạch bài bản cùng tầm nhìn panorama ven sông rộng mở được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những biểu tượng sống mới của dòng căn hộ nghỉ dưỡng ven sông tại khu vực.

Đối với Tập đoàn Lê Phong Group, doanh nghiệp đã trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, khẳng định uy tín trên thị trường với hơn 36 dự án nhà ở và khu công nghiệp trên cả nước, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam. Nhiều dự án do Tập đoàn phát triển tạo dấu ấn rõ nét như The Emerald Golf View, The Emerald 68, The Emerald Garden View, The Emerald Boulevard hay New Lavida – dự án nhà ở xã hội cao tầng tiêu biểu với tiến độ và pháp lý chuẩn mực.

Mỗi dự án của Lê Phong Group là tâm huyết đầu tư dài hạn, hướng đến việc mang lại không gian sống chất lượng, cơ hội an cư và đầu tư bền vững cho khách hàng, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển đô thị tại các địa phương. Lê Phong Group với định hướng nhất quán và cam kết lâu dài, tiếp tục khẳng định vị thế là thương hiệu bất động sản uy tín, được khách hàng và đối tác tin tưởng đồng hành.