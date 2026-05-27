Thêm lựa chọn căn hộ view sông khoáng đạt cho cư dân TP.HCM

Huy Hùng In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -  Ngày 27/5, tại TP.HCM, Tập đoàn Lê Phong chính thức tổ chức l ễ khởi công Dự án Khu căn hộ cao cấp The Emerald River Park (Dòng sông Ngọc Lục Bảo). Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa một biểu tượng sống mới, mang lại những giá trị an cư thực chất và bền vững cho khách hàng cùng các nhà đầu tư.
Tập đoàn Lê Phong và các đối tác cam kết đưa dự án The Emerald River Park về đích đúng tiến độ với chất lượng tốt nhất
Tập đoàn Lê Phong và các đối tác cam kết đưa dự án The Emerald River Park về đích đúng tiến độ với chất lượng tốt nhất

Sự kiện lễ khởi công dự án The Emerald River Park diễn ra chỉ sau hơn hai tuần kể từ lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án này (11/05/2026). Tiến độ triển khai nhanh chóng của dự án không chỉ khẳng định uy tín, năng lực thực thi mạnh mẽ của Tập đoàn Lê Phong mà còn góp phần sớm bổ sung nguồn cung chất lượng ra thị trường, đặc biệt là dòng sản phẩm ven sông khan hiếm hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Ngươn Phong – Chủ tịch HĐQT, nhà sáng lập hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong chia sẻ: “The Emerald River Park là tâm huyết được chúng tôi ấp ủ nhằm nâng tầm trải nghiệm sống đích thực của khách hàng. Lễ khởi công dự án hôm nay chính là thời điểm những giá trị tinh hoa trên bản vẽ chính thức bước vào giai đoạn kiến tạo. Với sự đồng hành của các đối tác uy tín hàng đầu, Tập đoàn Lê Phong sẽ tập trung tối đa nguồn lực để đưa dự án về đích đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật và thẩm mỹ, mang lại một không gian sống xứng tầm cho cộng đồng”.

Trong bối cảnh quỹ đất ven sông tại các đô thị phát triển ngày càng hạn hẹp, The Emerald River Park sở hữu lợi thế “đắt giá” khi ôm trọn dải cảnh quan xanh mát bên dòng sông Sài Gòn thơ mộng, đồng thời sở hữu kết nối giao thương vô cùng thuận tiện.

Tọa lạc tại mặt tiền sông Sài Gòn, Phường Lái Thiêu, TP.HCM, dự án vươn mình kiêu hãnh với quy mô 40 tầng cao, 2 tầng hầm cùng 2.460 căn hộ. Các dòng sản phẩm tại đây bao gồm căn hộ ở, căn hộ lưu trú và shophouse; đáp ứng đồng thời cả nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng lẫn đầu tư dài hạn.

Dự án The Emerald River Park được phát triển theo định hướng phong cách “đô thị nghỉ dưỡng ven sông” cao cấp, sở hữu hệ sinh thái tiện ích đa tầng tinh tế, trải dài từ mặt đất lên đến tầng cao với hồ bơi vô cực, sân pickleball, phòng gym, yoga, sauna, khu BBQ và thư viện trên cao,... Tất cả tạo thành một không gian thư giãn trọn vẹn giữa thiên nhiên.

Điểm nhấn của dự án nằm ở bến du thuyền ngay trước khu căn hộ - yếu tố không chỉ đóng vai trò là tiện ích mà còn góp phần định hình phong cách sống của gia chủ. Theo đó, cư dân có thể kết nối với trung tâm TP.HCM bằng đường thủy, hình thức di chuyển này được kỳ vọng mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng và giảm áp lực giao thông đường bộ trong tương lai.

Thêm lựa chọn căn hộ view sông khoáng đạt cho cư dân TP.HCM ảnh 1

Ông Bùi Ngươn Phong – Chủ tịch HĐQT, Nhà sáng lập Hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong phát biểu tại sự kiện

Để làm được tất cả những điều này, The Emerald River Park được phát triển bởi Tập đoàn Lê Phong cùng sự đồng hành của hệ sinh thái các thương hiệu danh tiếng trong và ngoài nước. Nổi bật như: Đơn vị tư vấn & thiết kế Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế (D&B) (Đơn vị thiết kế kiến trúc); Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Kiến Xanh (Tư vấn quy hoạch); Công ty TNHH LJ-Group (Thiết kế cảnh quan). Thi công & Giám sát Công ty Cổ phần Xây dựng Central (Tổng thầu thi công); Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng S&K (Tư vấn giám sát); Tài chính & Phân phối là Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi (DKRS).

Sự hội tụ của các đối tác hàng đầu được xem là bảo chứng vững chắc cho chất lượng, tiến độ và giá trị gia tăng bền vững của công trình.

The Emerald River Park sở hữu lợi thế vượt trội về vị trí, quy hoạch bài bản cùng tầm nhìn panorama ven sông rộng mở được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những biểu tượng sống mới của dòng căn hộ nghỉ dưỡng ven sông tại khu vực.

Đối với Tập đoàn Lê Phong Group, doanh nghiệp đã trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, khẳng định uy tín trên thị trường với hơn 36 dự án nhà ở và khu công nghiệp trên cả nước, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam. Nhiều dự án do Tập đoàn phát triển tạo dấu ấn rõ nét như The Emerald Golf View, The Emerald 68, The Emerald Garden View, The Emerald Boulevard hay New Lavida – dự án nhà ở xã hội cao tầng tiêu biểu với tiến độ và pháp lý chuẩn mực.

Mỗi dự án của Lê Phong Group là tâm huyết đầu tư dài hạn, hướng đến việc mang lại không gian sống chất lượng, cơ hội an cư và đầu tư bền vững cho khách hàng, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển đô thị tại các địa phương. Lê Phong Group với định hướng nhất quán và cam kết lâu dài, tiếp tục khẳng định vị thế là thương hiệu bất động sản uy tín, được khách hàng và đối tác tin tưởng đồng hành.

Huy Hùng
Căn hộ view sông khởi công xây dựng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tập đoàn FLC công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Tập đoàn FLC công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
(Ngày Nay) -Có mặt tại Đại hội, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC gửi lời chào và chúc sức khoẻ tới Đại hội đồng cổ đông. Ông bày tỏ hy vọng các cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành, tin tưởng và ủng hộ Tập đoàn trong giai đoạn tới, qua đó tạo nền tảng để FLC sớm phục hồi đà tăng trưởng và phát triển.
Mỹ Anh và Matthew Ifield: Hai gương mặt trẻ kể tiếp câu chuyện Việt - Úc bằng âm nhạc
Mỹ Anh và Matthew Ifield: Hai gương mặt trẻ kể tiếp câu chuyện Việt - Úc bằng âm nhạc
(Ngày Nay) - Hợp tác cùng Hot Panda Media, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, ALL EARS: FOCUS AUSTRALIA 2026 đã mở ra chương tiếp theo cho một trong những sáng kiến ngoại giao văn hóa được mong đợi nhất trong mối quan hệ Việt Nam - Úc. Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2024, chương trình năm nay đến với Hà Nội và Huế với quy mô mở rộng, bước ra khỏi định dạng Toạ đàm và Biểu diễn quen thuộc để vươn tới một sân khấu nghệ thuật lớn hơn.
Nền nhiệt tại Ấn Độ gần chạm ngưỡng 50 độ C
Nền nhiệt tại Ấn Độ gần chạm ngưỡng 50 độ C
(Ngày Nay) - Ngày 27/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo nắng nóng cực đoan đang bao trùm quốc gia đông dân nhất thế giới. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng quân đội Ấn Độ phải căng mình ứng phó các vụ cháy rừng, còn chính quyền địa phương ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do sốc nhiệt.
Lễ công bố thông tin Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc” diễn ra sáng 27/5 tại Hà Nội
Công bố Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc”
(Ngày Nay) -  Ngày 27/5, tại Hà Nội, Báo Đại đoàn kết tổ chức Lễ công bố thông tin Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc”, sự kiện được kỳ vọng trở thành diễn đàn quy mô lớn nhằm đóng góp các giải pháp và sáng kiến phát triển bền vững cho Phú Quốc trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III.
Cột mốc lịch sử mở ra tầm nhìn mới cho quan hệ Việt Nam - Philippines
(Ngày Nay) - Nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026​
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026​
(Ngày Nay) - Ngày 27/5, tại tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Sự kiện do Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức.
Cuộc chạy đua đầy khó khăn để phát triển vaccine Ebola
Cuộc chạy đua đầy khó khăn để phát triển vaccine Ebola
(Ngày Nay) - Khi dịch Ebola bùng phát trở lại tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và bắt đầu lan sang Uganda, giới khoa học quốc tế đang bước vào một cuộc chạy đua khẩn cấp nhằm phát triển vaccine phòng chủng virus Bundibugyo - một biến thể hiếm nhưng đặc biệt nguy hiểm của virus Ebola. Tuy nhiên, khác với những đợt dịch trước, lần này thế giới gần như bước vào cuộc chiến mà không có sẵn “lá chắn” phòng ngừa hiệu quả.