Hoàng tử Andrew của Anh từ bỏ mọi tước vị hoàng gia

(Ngày Nay) - Theo AP, Hoàng tử Andrew của Vương quốc Anh ngày 17/10 đã tuyên bố từ bỏ tước vị Công tước xứ York và các danh hiệu khác sau khi mối quan hệ của ông với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein tiếp tục bị dư luận nhắc lại.

Trong thông cáo do Cung điện Buckingham công bố, Hoàng tử Andrew – em trai của Quốc vương Charles III – nêu rõ: “Những cáo buộc liên quan đến tôi tiếp tục gây sao nhãng cho công việc của Đức Vua và Hoàng gia. Với sự đồng thuận của Đức Vua, chúng tôi cảm thấy tôi cần tiến thêm một bước nữa. Vì vậy, tôi sẽ không còn sử dụng tước vị hay các danh hiệu được trao cho mình”. Ông tiếp tục bác bỏ các cáo buộc liên quan nhằm vào bản thân.

Quyết định được đưa ra sau khi xuất hiện các trích đoạn trong cuốn hồi ký sắp phát hành của Virginia Roberts Giuffre, người từng cáo buộc bị Epstein buôn bán tình dục và bị Andrew xâm hại khi mới 17 tuổi. Giuffre đã qua đời hồi tháng 4 vừa qua ở tuổi 41. Trong hồi ký, cô mô tả những cuộc gặp với Hoàng tử Andrew – người mà bà từng kiện vào năm 2021. Andrew phủ nhận và nói không nhớ đã từng gặp cô.

Andrew từng là nhân vật được truyền thông Anh theo sát bởi các mối quan hệ gây tranh cãi và vấn đề tài chính. Năm 2019, cuộc phỏng vấn trên BBC nhằm phản bác cáo buộc của Giuffre phản tác dụng, khi ông viện lý do y khoa rằng “không thể đổ mồ hôi” để phủ nhận chi tiết “nhảy múa trong mồ hôi” và không thể hiện sự cảm thông với các nạn nhân của Epstein. Vài ngày sau, ông buộc phải rút khỏi mọi nghĩa vụ hoàng gia. Năm 2022, vụ kiện dân sự được dàn xếp với khoản tiền không tiết lộ; văn bản gửi tòa xác nhận Epstein là kẻ buôn người và Giuffre là “nạn nhân bị xâm hại”.

Theo quyết định mới, Andrew sẽ không còn sử dụng tước hiệu “Công tước xứ York” – danh hiệu được Nữ hoàng Elizabeth II phong cho ông năm 1986 – cũng như các tước hiệu “Hiệp sĩ Đại Thập tự Hoàng gia Victoria” và “Hiệp sĩ Hoàng gia Dòng Garter”. Ông vẫn giữ danh xưng Hoàng tử theo quyền từ khi sinh ra. Vợ cũ của ông, bà Sarah Ferguson, cũng sẽ không còn được gọi là “Nữ công tước xứ York”, trong khi hai con gái Beatrice và Eugenie vẫn là công chúa.

Cuộc hôn nhân giữa Andrew và Ferguson từng là chủ đề gây chú ý, dù chỉ kéo dài 10 năm nhưng cả hai vẫn duy trì quan hệ thân thiết và cùng sống tại dinh thự 30 phòng gần Lâu đài Windsor. Bản thân Ferguson cũng bị nêu tên trong các cáo buộc liên quan Epstein. Tháng trước, một số tổ chức từ thiện đã chấm dứt quan hệ với bà sau khi truyền thông Anh đăng email mà bà được cho là gửi cho Epstein, gọi ông ta là “người bạn tuyệt vời”.

Andrew từng được ca ngợi là “niềm tự hào” của Hoàng gia, khi tham gia nhiều nhiệm vụ với tư cách phi công trực thăng Hải quân Hoàng gia năm 1982. Tuy nhiên, ông thường bị chỉ trích vì lối sống xa hoa và những chuyến công du tốn kém. Sau khi không còn là thành viên làm việc của Hoàng gia, Andrew mất nguồn thu chính, khiến dư luận đặt câu hỏi về cách ông duy trì sinh hoạt tại dinh thự Royal Lodge.