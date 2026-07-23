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Học sinh đạt thành tích cao ưu tiên các ngành công nghệ trong mùa tuyển sinh 2026

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(Ngày Nay) - Mùa tuyển sinh năm 2026 ghi nhận nhiều học sinh có thành tích nổi bật tại các kỳ thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa lựa chọn Trường Đại học FPT là nguyện vọng 1. Trong số này có nhiều em đạt học bổng của nhà trường ở các lĩnh vực công nghệ, truyền thông, kinh doanh và an ninh mạng.
Tạ Hoàng Trí (thứ 3 từ phải sang) tham dự Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học, Kỹ thuật cấp Quốc gia. Ảnh: NVCC
Tạ Hoàng Trí (thứ 3 từ phải sang) tham dự Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học, Kỹ thuật cấp Quốc gia. Ảnh: NVCC

Đáng chú ý là Lê Bảo Ngọc, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Kon Tum), đạt Giải Ba học sinh giỏi quốc gia, Huy chương Vàng Olympic và GPA 9.0. Nữ sinh lựa chọn ngành Kinh doanh quốc tế với mong muốn sau này quay về quê hương phát triển các câu lạc bộ tranh biện cho học sinh địa phương.

Học sinh đạt thành tích cao ưu tiên các ngành công nghệ trong mùa tuyển sinh 2026 ảnh 1

Lê Bảo Ngọc, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Kon Tum), đạt Giải Ba học sinh giỏi quốc gia, Huy chương Vàng Olympic và GPA 9.0

Phan Tuấn Minh, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, sở hữu IELTS 8.5 cùng hai năm liên tiếp đạt Giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh. Nam sinh lựa chọn ngành Truyền thông đa phương tiện sau thời gian tự học thiết kế, dựng phim, sản xuất âm thanh và tham gia các hoạt động tình nguyện giảng dạy ngoại ngữ.

Học sinh đạt thành tích cao ưu tiên các ngành công nghệ trong mùa tuyển sinh 2026 ảnh 2

Phan Tuấn Minh, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, sở hữu IELTS 8.5 cùng hai năm liên tiếp đạt Giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh.

Ở khối ngành công nghệ, Nghiêm Quang Bắc (THPT Chuyên Vĩnh Phúc), Giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán, chọn theo học ngành An ninh mạng và An toàn số. Trong khi đó, Phan Hồng Ánh (THPT Chuyên Chu Văn An, Hà Nội), Quán quân cuộc thi IDC Business Case and Debate Championship 2024, cũng quyết định chuyển hướng từ thế mạnh tranh biện sang lĩnh vực an ninh mạng sau khi từng gặp sự cố mất an toàn trong một giải tranh biện trực tuyến.

Học sinh đạt thành tích cao ưu tiên các ngành công nghệ trong mùa tuyển sinh 2026 ảnh 3

Nghiêm Quang Bắc (THPT Chuyên Vĩnh Phúc), Giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán
Học sinh đạt thành tích cao ưu tiên các ngành công nghệ trong mùa tuyển sinh 2026 ảnh 4

Phan Hồng Ánh (THPT Chuyên Chu Văn An, Hà Nội), Quán quân cuộc thi IDC Business Case and Debate Championship 2024.

Nhiều học sinh khác cũng lựa chọn các ngành liên quan đến trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, robot và thiết kế vi mạch bán dẫn. Đỗ Đức Quyết - tác giả nghiên cứu ứng dụng AI trong tái chế rác thải thành học liệu STEAM, từng đạt nhiều giải thưởng về tin học, robotics và nghiên cứu khoa học - dự định theo học ngành Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu. Trần Tuấn Nam (THPT Chuyên Hạ Long), Nguyễn Minh Hiếu (THPT Chuyên Hạ Long), Hoàng Công Khoa (THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng) và Tạ Hoàng Trí (THPT Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre) cũng lựa chọn các ngành AI, khoa học máy tính, thiết kế vi mạch hoặc robot sau khi đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học và robotics.

Bên cạnh nhóm học sinh theo đuổi công nghệ, Nguyễn Thanh Vân, vận động viên Wushu của Hà Nội, chủ nhân Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều huy chương vàng quốc gia và quốc tế, lựa chọn ngành Truyền thông sau khi hoàn thành chương trình phổ thông.

Học sinh đạt thành tích cao ưu tiên các ngành công nghệ trong mùa tuyển sinh 2026 ảnh 5

Nguyễn Thanh Vân, vận động viên Wushu của Hà Nội, chủ nhân Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều huy chương vàng quốc gia và quốc tế

Theo thông tin từ Trường Đại học FPT, các học sinh trên được trao nhiều loại học bổng khác nhau như "Tinh hoa mở lối", "Tinh hoa công nghệ" và "Chiến binh công nghệ". Phần lớn lựa chọn các ngành thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, khoa học dữ liệu, truyền thông, kinh doanh quốc tế và thiết kế vi mạch bán dẫn.

PV
Trường Đại học FPT

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