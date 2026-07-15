Kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh nộp lệ phí từ 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7

(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh đã kết thúc thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện tổng hợp, thống kê số liệu đăng ký xét tuyển và số lượng nguyện vọng của thí sinh.



Từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, tất cả thí sinh phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến tương ứng với số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Các thí sinh cần lưu ý, việc hoàn tất đăng ký nguyện vọng trước 17 giờ ngày 14/7 chưa đồng nghĩa với việc hoàn thành quy trình xét tuyển. Chỉ khi thí sinh nộp lệ phí thành công, các nguyện vọng mới đủ điều kiện để hệ thống ghi nhận và đưa vào các chu kỳ xử lý dữ liệu chung. Nếu không hoàn thành bước này đúng thời hạn, toàn bộ nguyện vọng đã đăng ký trước đó sẽ bị coi là không hợp lệ và không được đưa vào hệ thống để xét tuyển.

Lệ phí được thanh toán hoàn toàn theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh cần đăng nhập tài khoản cá nhân, kiểm tra chính xác số lượng nguyện vọng đã đăng ký, thực hiện thanh toán theo đúng hướng dẫn và lưu ý kiểm tra trạng thái giao dịch sau khi hoàn tất để bảo đảm hệ thống đã ghi nhận thành công.

Để tránh rủi ro, thí sinh không nên chờ đến sát thời điểm kết thúc mới tiến hành thanh toán nhằm phòng ngừa tình trạng quá tải hệ thống hoặc phát sinh các lỗi giao dịch ngân hàng. Trường hợp gặp khó khăn trong quá trình khai báo hoặc nộp lệ phí, thí sinh cần liên hệ ngay với điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc cơ sở đào tạo để được hỗ trợ kịp thời.

Kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển, quá trình tổng hợp hồ sơ, rà soát nguyện vọng của thí sinh sẽ diễn ra từ ngày 15/7 đến hết ngày 3/8/2026, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.

Từ ngày 4/8 đến ngày 10/8, tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào cơ sở đào tạo sẽ được xử lý trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.

Các cơ sở đào tạo trên cả nước sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13/8. Sau khi có kết quả, tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng phải xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ ngày 21/8.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước ngày 13/8; đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học hoặc nhập học trước 17 giờ ngày 21/8.