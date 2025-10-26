Học sinh Hà Nội vô địch Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25

(Ngày Nay) - Với tổng điểm cao nhất (215 điểm), học sinh Trần Bùi Bảo Khánh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam (Hà Nội) đã xuất sắc giành ngôi Vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025.

Sáng 26/10, vòng Chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam, kết nối 4 điểm cầu gồm: Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Nhà hát Sông Hương (Huế), Công viên Lạc Hồng (Đồng Tháp) và Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa).

Dự tại điểm cầu thành phố Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương.Tham dự vòng Chung kết gồm 4 học sinh - "nhà leo núi": Trần Bùi Bảo Khánh (Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam); Lê Quang Duy Khoa (Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc học - Huế), Nguyễn Nhựt Lam (Trường Trung học phổ thông Cái Bè, Đồng Tháp) và Đoàn Thanh Tùng (Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa).

Tại các phần thi, Trần Bùi Bảo Khánh luôn thể hiện sự tự tin và ghi điểm thuyết phục. Trong phần thi "Về đích", Bảo Khánh đã nỗ lực bứt phá, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi.

Giải Nhì được trao cho em Đoàn Thanh Tùng (Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa).

Hai giải Ba thuộc về em Lê Quang Duy Khoa (Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc học - Huế) và Nguyễn Nhựt Lam (Trường Trung học phổ thông Cái Bè, Đồng Tháp).

Em Trần Bùi Bảo Khánh, lớp 12 Sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam bước vào trận Chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý 4 với tổng điểm 270.

Em từng giành giải Nhất tại Kỳ thi học sinh giỏi thành phố các môn khoa học; giải Nhì học sinh giỏi thành phố môn Sinh học; Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học tự nhiên năm 2025.