Người thầy khuyết tật và hành trình vượt khó

(Ngày Nay) - Nghị lực, nhiệt huyết, tận tâm… là những gì mà người khác thường nói về thầy Chu Quang Đức - người thầy giáo được sinh ra với một cơ thể không lành lặn. Ảnh hưởng bởi di chứng chất độc màu da cam/dioxin từ người bố, sức khỏe yếu, song ý chí và nghị lực của anh khiến bất cứ ai tiếp xúc cũng phải nể phục.

Những nỗ lực và ý chí vượt qua nghịch cảnh

Sinh ra trong một gia đình thuần nông có năm anh, em đều bị ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin từ người bố. Từ nhỏ, Chu Quang Đức (sinh năm 1984) đã chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Sức khỏe yếu, chân, tay teo, phải làm bạn với chiếc xe lăn, song khao khát được đi học luôn là động lực, niềm tin lớn để cậu bé Chu Quang Đức vượt qua khó khăn.

Năm 2002, thầy Đức đỗ vào ngành Toán - Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2009, cơ duyên đã đến với thầy khi thầy có cơ hội được công tác tại chính ngôi trường theo học, và cũng là ước mơ bấy lâu năm tháng: Trường THPT Mê Linh - Hà Nội.

Sau ba năm công tác, năm 2013, thầy Đức tiếp tục theo học và hoàn thành chương trình cao học ngành khoa học máy tính vào năm 2016. Tháng 2/2018, thầy Đức được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Khi được hỏi về động lực khiến thầy tạo ra những kỳ tích như vậy, thầy Chu Quang Đức chia sẻ: “Tôi cực kỳ tâm đắc với câu nói của nhà viết kịch nổi tiếng Williams Shakespeare. Đó là "Tồn tại hay không tồn tại". Trước hoàn cảnh đó, con người chỉ có hai lựa chọn cho mà thôi. Thà mình hy sinh trên con đường học vấn để tạo ra một cú huých, một bước ngoặt, còn hơn là phải sống một cuộc đời không có ý nghĩa, lay lắt và chỉ tồn tại theo cách đơn thuần, chứ không phải là một sự sống đích thực, một cuộc đời đích thực”.

Truyền ngọn lửa đam mê với nghề

Nhắc đến thầy giáo Chu Quang Đức, cô Nguyễn Thị Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mê Linh chia sẻ: “Thầy Đức là một tấm gương sáng về ý chí vươn lên trong cuộc sống. Thầy luôn giúp đỡ, tạo nguồn cảm hứng cho học sinh để học tập, phấn đấu tốt và vượt qua những mặc cảm của bản thân. Đặc biệt năm nào thầy cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Vượt qua những khó khăn, suốt 15 năm qua, hình ảnh người thầy nhỏ bé ngồi trên chiếc xe lăn đã trở nên quen thuộc với các thế hệ học trò của trường THPT Mê Linh - Hà Nội.

Hàng ngày thầy Đức lên lớp bằng sự giúp đỡ của các học trò và đồng nghiệp. Nhiều bạn học cũ nay lại tiếp tục đồng hành cùng thầy trên sự nghiệp giáo dục. Hay hình ảnh những từng tốp học sinh đẩy xe lăn của thầy đã trở thành một hình ảnh đặc biệt tại trường THPT Mê Linh - Hà Nội nhiều năm qua.

Sống trong niềm yêu thương và tinh thần luôn hướng về mặt trời!

Sau những giờ giảng nghiêm túc, tận tuỵ, thầy Chu Quang Đức được học sinh vô cùng yêu mến và kính trọng khi sẵn sàng lắng nghe và đưa ra những lời khuyên bổ ích cho học sinh trong lĩnh vực học tập và đời sống.

Với ý chí, nghị lực vượt khó, năm 2012, thầy giáo Chu Quang Đức đã được Thành đoàn Hà Nội vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội tặng Giấy khen "Nạn nhân chất độc da cam vượt khó vươn lên”; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Giải thưởng "Khi Tổ quốc cần"; là thành viên Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020…

Câu chuyện về thầy Chu Quang Đức là câu chuyện về nghị lực, về niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Những gì thầy đã trải qua và vượt qua là minh chứng rằng, trong hoàn cảnh khó khăn nhất, ý chí luôn là điểm tựa để con người tiếp tục đứng vững.