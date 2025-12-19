Yêu cầu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch minh chứng truyền thông suy diễn vụ đạo văn

(Ngày Nay) - Sở GDĐT TP.HCM đã ban hành công văn yêu cầu trường Đại học Y dược Phạm Ngọc Thạch cung cấp các minh chứng về vụ việc đạo văn được chia sẻ trên mạng xã hội và việc đưa tin của báo chí.
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (ảnh nhỏ) và các chứng cứ chứng minh gian lận học thuật đang xảy ra tại trường.

Ngày 18/12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã ban hành văn bản số 5936/SGDĐT-GDTXNNĐH về việc rà soát theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đối với các thí sinh trúng tuyển Nghiên cứu sinh 2025 gửi đến Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Nội dung công văn thể hiện:

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Thị Diệu Thúy được Văn phòng UBND Thành phố truyền đạt tại Công văn số 8452/VP-VX ngày 15/10/2025 về việc rà soát theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đối với các thí sinh trúng tuyển Nghiên cứu sinh năm 2025 và kèm theo Báo cáo số 3088/BC-TĐHYKPNT ngày 09/10/2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc rà soát theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đối với các thí sinh trúng tuyển Nghiên cứu sinh năm 2025.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND xem xét giải quyết, Sở GDĐT đề nghị Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cung cấp các minh chứng về “Vụ việc được chia sẻ trên nhiều trang thông tin của mạng xã hội, một số nội dung có dấu hiệu suy diễn, cùng với việc đưa tin của nhiều cơ quan báo chí theo các chiều hướng khác nhau, gây ảnh hưởng đến uy tín của Trường và tạo dư luận không tốt trong xã hội”; các “phản hồi thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí, khẳng định quá trình tuyển sinh được thực hiện đúng quy định hiện hành, bảo đảm hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tuyển sinh diễn ra theo đúng kế hoạch” và kết quả giải quyết của các cơ quan đối với các phản hồi của Trường.

Văn bản trên do Phó Giám đốc Sở GDĐT Trương Hải Thanh ký thay Giám đốc được gửi đến UBND TP.HCM, Giám đốc Sở GDĐT và Sở Văn hóa và Thể thao.

Liên quan đến vụ việc, trong các ngày 11, 12 và 13/12, Tạp chí Ngày Nay có loạt bài “Ma trận gian lận khoa học” diễn ra tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Đây được xem là vụ việc gây bức xúc dư luận bởi vấn nạn “gian lận học thuật” đang mặc nhiên diễn ra trong xã hội. Hành vi gian lận này đã len lỏi vào ngành y, đã để lại cho dư luận xã hội sự lo lắng về trình độ chuyên môn và y đức của người thầy thuốc.

Diễn biến của vụ việc, tháng 10/2025, cộng đồng y học tại Việt Nam xôn xao trước thông tin một nam sinh chỉ mới 24 tuổi – họ tên Â.N.H, đã trúng tuyển làm nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Nội khoa tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nam sinh đỗ vị trí Á khoa với tổng điểm 88,80, chỉ kém Thủ khoa 0,3 điểm.

Một câu chuyện truyền cảm hứng về tài năng và sự nỗ lực học tập sắp được hình thành thì dư luận đã đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tháng 08/2025, Â.N.H (sinh năm 2001) tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Tân Tạo. Khoảng 2 tháng sau, nam sinh đã được xét tuyển thẳng học chương trình đào tạo tiến sĩ tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch như một ngôi sao sáng. Cần nói thêm, từ một sinh viên tốt nghiệp đại học, để được đào tạo lên tiến sĩ không qua đào tạo thạc sĩ phải có một thành tích nổi trội theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thành tích được liệt kê trong hồ sơ của nghiên cứu sinh là 8 bài báo khoa học. Trong đó, 3 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế và 5 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước. Những bài báo này được công bố trong vòng 8 tháng. Trung bình, mỗi tháng H. cho ra đời 1 bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí. Thời gian được rải đều từ tháng 11/2024 đến tháng 07/2025.

Đây cũng chính là điều các bác sĩ giỏi lý thuyết, giàu kinh nghiệm thực tiễn cũng không thể có được các tác phẩm nghiên cứu khoa học một cách “thần kỳ” và nhanh hơn "gà đẻ trứng". Từ những bất thường, Â.N.H đã bắt đầu được mọi người quan tâm một cách “đặc biệt” nhất.

Trịnh Đỗ Hưng
Sở GDĐT TP.HCM trường Đại học Y dược Phạm Ngọc Thạch mạng xã hội báo chí suy diễn

