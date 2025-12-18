Liên kết giáo dục: Sở GD-ĐT TP.HCM nói “không chỉ đạo, không cấp phép, không kinh doanh”?

(Ngày Nay) - Chiều 18/12/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Báo chí tổ chức họp báo cung cấp thông tin về nội dung liên kết trong tổ chức hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông và suất ăn bán trú trong nhà trường.

Khoảng 30 cơ quan báo chí cử phóng viên tham dự, phần lớn sự chú ý đặt vào câu chuyện liên kết giáo dục sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quan điểm: “Không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ, thu tiền” và đề nghị kiểm tra lại việc công ty liên kết đưa giáo viên bên ngoài vào nhà trường dạy ngoại ngữ, dạy AI… sau đó bắt phụ huynh đóng tiền, nhiều hơn mức học phí mà Nhà nước đã miễn cho học sinh.

Ngày Nay vừa phản ánh thực trạng này trong loạt bài “Liên kết giáo dục tại TP.HCM như thế nào?”; đồng thời chuyển nhiều câu hỏi đến Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Trong buổi họp báo được thực hiện theo yêu cầu từ Lãnh đạo TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cung cấp một số thông tin liên quan.

Không kinh doanh?

Theo ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP, quan điểm của Nghị định 24 được tổ chức các chương trình liên kết hoặc tổ chức các chương trình trong nhà trường để hình thành năng lực, phẩm chất cho học sinh.

Nhiệm vụ nhà trường là xây dựng chương trình, ở đây gọi là chương trình nhà trường chứ không phải chương trình liên kết, liên kết là phương thức. “Không có môn liên kết, không có môn tự nguyện”, ông Hồ Tấn Minh nói và cho biết: “Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động, tận dụng hết nguồn lực trong nhà trường, từ thầy cô giáo chưa đủ tiết, từ các nội dung liên quan của bộ môn... Đây là đảm bảo đầu tiên trong việc Sở hướng dẫn liên quan đến thực hiện.

Khi tổ chức liên kết, nhà trường cần gì, thiếu nội dung gì, ví dụ như tổ chức hoạt động dạy tiếng Anh thì giáo viên đảm nhận được không?... Nếu không đảm nhận được mà chúng ta lại cần học sinh phát triển khả năng nói, khả năng nghe vậy thì hợp đồng với đơn vị bên ngoài để cung cấp giáo viên vào tổ chức hoạt động cho các em.

Hợp đồng ký đưa vào nội dung bao nhiêu tiết thì nhà trường phải thực hiện dự toán cần bao nhiêu tiền, nguồn tiền của trường có đủ đảm bảo không, nếu không thì thực hiện xã hội hoá, mà xã hội hoá thì bao nhiêu?. Tuy nhiên, chúng tôi thừa nhận câu chuyện một số hiệu trưởng chưa thực hiện đúng nguyên tắc... công khai này”.

Theo Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, việc công khai các đơn vị được đưa nội dung vào nhà trường thì phòng chuyên môn có đánh giá và hầu như trên trang dịch vụ giáo dục có đầy đủ. Vừa rồi Sở cũng đã đưa thông tin giáo viên người nước ngoài có giấy phép lao động lên, để biết được rằng trung tâm này, giáo viên này có phép, đủ điều kiện hoạt động trong nhà trường này.

Về phân chia nguồn thu, Sở Giáo dục và Đào tạo thừa nhận, hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật không có quy định tỷ lệ cố định phân chia giữa nhà trường và đối tác thực hiện, mà việc phân chia kết quả thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng giữa các bên liên quan. Theo tài liệu mà phóng viên có được, nguồn thu khổng lồ sẽ chảy từ túi phụ huynh sang tài khoản các doanh nghiệp đối tác của nhà trường.

Trước câu hỏi của Phóng viên Ngày Nay, liệu ngành giáo dục có đang bị thương mại hoá, có đang kinh doanh giáo dục?, ông Hồ Tấn Minh thông tin: “Ở đây, nhà trường không phải là kinh doanh, nhà trường đang thực hiện chương trình giáo dục mà nội dung do điều kiện mong muốn cao hơn, để học sinh hiểu biết nhiều hơn mà thực hiện liên kết này, chứ không phải liên kết là phục vụ cho kinh doanh”.

Không chỉ đạo, không cấp phép?

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, khi thực hiện các hoạt động trong nhà trường, căn cứ chỉ đạo chung thì các trường chủ động xây dựng kế hoạch năm học, trong đó triển khai đầy đủ các nội dung, các hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngoài ra, chúng ta có hoạt động bổ sung thêm và sự phát triển vũ bão của khoa học kỹ thuật gần đây nên nhiều nội dung mới được đưa vào như: giúp học sinh có năng lực ngoại ngữ, tin học, năng lực số, AI...

“Tất cả các vấn đề này phải thực hiện trên cơ sở quy định chung, các quy định về tài chính của HĐND cũng như hướng dẫn của Sở. Trong quá trình thực hiện thì sự đồng thuận của phụ huynh rất quan trọng trong một số nội dung, ở đây có sự phản hồi ở nhiều kênh về chuyện không công khai, quá trình triển khai từ giáo viên chủ nhiệm đến phụ huynh và một số phát sinh liên quan chuyện học sinh không đăng ký thì đưa lên thư viện... Sở sẽ tiếp tục rà soát để có những chỉ đạo cụ thể, đảm bảo công bằng cho học sinh”.

Phóng viên Ngày Nay tiếp đặt câu hỏi về số lượng các đơn vị đang liên kết giáo dục trên địa bàn TP.HCM và kết quả, hiệu quả, chất lượng liên kết giáo dục trong năm 2024-2025 và những năm học trước đó như thế nào? Ông Nguyễn Bảo Quốc cho biết, từ năm 2024 đến nay có nhiều thay đổi nên số liệu khác nhau, do vậy, Sở sẽ rà soát lại.

Tuy nhiên, ông khẳng định: “Sở không cấp phép cho các đơn vị liên kết. Tất cả các đơn vị liên kết căn cứ vào Nghị định 24 để thực hiện cho đúng. Cái này là sự thực hiện giữa nhà trường và đơn vị đó chứ chúng tôi không liên hệ, không cấp phép, không chỉ đạo là phải liên hệ với bất kỳ anh nào trong vấn đề này. Theo quy định, hiệu trưởng sẽ phối hợp với đơn vị liên kết trong quá trình hoạt động của nhà trường, còn số liệu thống kê thì chúng tôi sẽ rà soát, nắm lại và trao đổi đầy đủ”.

Theo ông, vừa qua, Sở tổ chức 6 đoàn kiểm tra, ghi nhận có trường triển khai chương trình tốt, có trường chưa triển khai đặc biệt ở khu vực mới, có trường cần phải rút kinh nghiệm. “Chủ trương chính sách của ngành giáo dục từ Bộ xuống Sở, đưa xuống đến trường, hiệu trưởng triển khai đến giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm triển khai tới phụ huynh học sinh... đâu đó cần rút nhiều kinh nghiệm. Sở sẽ tiếp tục nhắc nhở trong việc thực hiện chỉ đạo chung để có những điều chỉnh trong thời gian sắp tới”, Quốc thừa nhận.

Trường học có phải là nơi làm dịch vụ, thu tiền?

Như Ngày Nay đã thông tin trong loạt bài Liên kết giáo dục tại TP.HCM, sau sáp nhập, TP có hơn 3.500 trường học với khoảng 2,6 triệu học sinh, đạt quy mô lớn nhất cả nước, thúc đẩy mô hình liên kết giảng dạy nở rộ trong năm học 2025-2026 này và những năm trước đó. Các trường công lập ký kết hợp tác cùng lúc với nhiều doanh nghiệp, trung tâm bên ngoài trường để đưa giáo viên vào tổ chức giảng dạy, có thể kể đến một số đơn vị như:

Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Rồng Việt dạy Kỹ năng sống (học phí 92.000 đồng/học sinh/tháng); Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Giáo dục Sài Gòn dạy môn STEM (học phí 90.000 đồng/học sinh/tháng); Công ty Cổ phần Giáo dục GELA được chọn giảng dạy các môn: tiếng Anh giao tiếp với người nước ngoài (học phí 172.500 đồng/học sinh/tháng) và Tiếng Anh toán khoa (học phí 550.000 đồng/học sinh/tháng); Công ty TNHH tư vấn và Đào tạo Đại Dương dạy Tin học IC3 (số tiền 150.000 đồng/tháng, khối 3-4)...

Nguồn thu rất lớn từ liên kết được các bên phân chia theo tỷ lệ phần trăm, số khác ấn định con số trên tiết học thực tế, tuỳ theo thoả thuận của các bên. Liệu, trường học có phải là nơi làm dịch vụ, thu tiền?



