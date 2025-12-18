Liên kết giáo dục tại TP.HCM: Sở GD-ĐT họp báo cung cấp thông tin

(Ngày Nay) - Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Ngày Nay vào sáng 18/12/2025, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, sẽ cung cấp thông tin các vấn đề liên quan đến liên kết giáo dục trong họp báo diễn ra vào chiều cùng ngày.

Theo đó, ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng sẽ đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin về nội dung liên kết trong tổ chức hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông và suất ăn bán trú trong nhà trường. Họp báo dự kiến diễn ra lúc 15h tại Trung tâm Báo chí TP.

Những ngày qua, Ngày Nay thực hiện nhiều bài viết về “Liên kết giáo dục tại TP.HCM”, phản ánh thực trạng các trường công lập tổ chức liên kết với các doanh nghiệp, trung tâm để đưa giáo viên bên ngoài vào giảng dạy các môn tự chọn, như: Kỹ năng sống, Giáo dục STEM, Tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học; Tiếng Anh với người nước ngoài, Tin học chuẩn quốc tế...

Thực tế triển khai liên kết giảng dạy hiện nay ở các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông xuất hiện nhiều vấn đề, vấp phải phàn nàn và lo ngại từ phụ huynh. Các chương trình liên kết được tổ chức dày đặc, thời khoá biểu sắp xếp không hợp lý, chi phí giáo dục vượt quá khả năng và sức chịu đựng của kinh tế gia đình...

Vừa qua, thực hiện công tác tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri 11 phường của Hà Nội và cử tri tỉnh Hưng Yên.

Trước phản ánh về tình trạng một số Sở Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện liên kết với các công ty, đưa giáo viên bên ngoài vào giảng dạy các môn Tiếng Anh, AI và thu tiền nhiều hơn mức học phí mà Nhà nước đã miễn cho học sinh, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quan điểm, không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ thu tiền. Tổng Bí thư cho rằng việc này rất bất cập và yêu cầu kiểm tra.

Sau sáp nhập, TP.HCM có hơn 3.500 trường học với khoảng 2,6 triệu học sinh, đạt quy mô lớn nhất cả nước, thúc đẩy mô hình liên kết giảng dạy nở rộ trong năm học 2025-2026 này và những năm trước đó. Các trường công lập ký kết hợp tác cùng lúc với nhiều doanh nghiệp, trung tâm bên ngoài trường để tổ chức giảng dạy, có thể kể đến một số đơn vị như:

Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Rồng Việt dạy Kỹ năng sống (học phí 92.000 đồng/học sinh/tháng); Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Giáo dục Sài Gòn dạy môn STEM (học phí 90.000 đồng/học sinh/tháng); Công ty Cổ phần Giáo dục GELA được chọn giảng dạy các môn: tiếng Anh giao tiếp với người nước ngoài (học phí 172.500 đồng/học sinh/tháng) và Tiếng Anh toán khoa (học phí 550.000 đồng/học sinh/tháng); Công ty TNHH tư vấn và Đào tạo Đại Dương dạy Tin học IC3 (số tiền 150.000 đồng/tháng, khối 3-4)...

Phụ huynh buộc phải đăng ký cho con tham gia học các môn tự chọn vì không có lựa chọn nào khác làm tăng gánh nặng tài chính, giảm ý nghĩa của chính sách miễn học phí. Nguồn thu được nhà trường và đối tác phân chia theo tỷ lệ phần trăm hoặc ấn định con số trên tiết học thực tế, theo thoả thuận trong hợp đồng. Và nhìn vào nguồn thu khổng lồ sẽ chảy từ túi phụ huynh sang tài khoản các doanh nghiệp đối tác của nhà trường, dư luận không khỏi hoài nghi: Liệu ngành giáo dục có đang bị thương mại hoá quá mức?.