Hội đồng Chấp hành UNESCO thông qua quyết định mang tính lịch sử, củng cố vai trò của Phong trào toàn cầu các Câu lạc bộ và Hiệp hội UNESCO

(Ngày Nay) - Hội đồng Chấp hành UNESCO vừa thông qua quyết định mang tính lịch sử nhằm tăng cường vai trò của mạng lưới các Hiệp hội và Câu lạc bộ UNESCO trong việc triển khai các chương trình và ưu tiên toàn cầu của UNESCO. Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu bản dịch toàn văn thông cáo báo chí từ Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới (WFUCA) tới bạn đọc.

Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới (WFUCA) nhiệt liệt hoan nghênh việc Hội đồng Chấp hành UNESCO thông qua quyết định mang tính bước ngoặt "Tăng cường đóng góp của các Hiệp hội và Câu lạc bộ UNESCO đối với các chương trình và ưu tiên toàn cầu của UNESCO".

Được khởi xướng bởi Cộng hòa Kazakhstan và đồng bảo trợ bởi 41 quốc gia thành viên UNESCO đại diện cho tất cả các khu vực trên thế giới, quyết định này tái khẳng định vai trò quan trọng của các Hiệp hội và Câu lạc bộ UNESCO trong việc thúc đẩy sứ mệnh của UNESCO ở cấp cơ sở, đồng thời ghi nhận phong trào toàn cầu này là đối tác chiến lược trong quá trình triển khai các ưu tiên của UNESCO.

Quyết định vừa được thông qua kêu gọi tăng cường sự phối hợp và thiết lập cơ chế tham gia thường xuyên của các Hiệp hội và Câu lạc bộ UNESCO trong việc thúc đẩy các chương trình của UNESCO trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học, truyền thông và thông tin. Đồng thời, văn kiện cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của hoạt động tình nguyện trong bối cảnh Liên Hợp Quốc đã tuyên bố năm 2026 là Năm Quốc tế về Tình nguyện viên vì Phát triển Bền vững.

Hội đồng Chấp hành UNESCO cũng hoan nghênh những kết quả đạt được tại Diễn đàn Thanh niên Toàn cầu các Hiệp hội và Câu lạc bộ UNESCO, tổ chức tại Almaty (Kazakhstan), cùng việc thông qua Lộ trình Hành động Thanh niên đến năm 2030 của phong trào. Văn kiện này đề ra tầm nhìn chung nhằm tăng cường hơn nữa những đóng góp của mạng lưới các Hiệp hội và Câu lạc bộ UNESCO trên toàn thế giới.

Được thành lập từ năm 1947, phong trào toàn cầu các Hiệp hội và Câu lạc bộ UNESCO là một trong những mạng lưới tình nguyện lâu đời và có quy mô lớn nhất trong đại gia đình UNESCO. Hiện nay, phong trào quy tụ hơn 5.304 Hiệp hội và Câu lạc bộ UNESCO tại 95 quốc gia, với sự tham gia của hàng chục nghìn tình nguyện viên đang tích cực thúc đẩy đối thoại liên văn hóa, trao quyền cho thanh niên, giáo dục hòa nhập, bình đẳng giới, phát triển bền vững về môi trường, bảo tồn di sản văn hóa và xây dựng hòa bình.

WFUCA bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn chân thành tới UNESCO, Chính phủ Cộng hòa Kazakhstan cùng tất cả các quốc gia thành viên đã ủng hộ quyết định quan trọng này. Việc thông qua quyết định đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa UNESCO và mạng lưới các Hiệp hội, Câu lạc bộ UNESCO trên toàn thế giới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới để các tình nguyện viên và thanh niên đóng góp tích cực vào việc thực hiện các ưu tiên toàn cầu của UNESCO cũng như các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới (WFUCA) khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UNESCO, các Ủy ban Quốc gia UNESCO, các Liên hiệp Quốc gia, cùng các Hiệp hội và Câu lạc bộ UNESCO trên toàn thế giới nhằm thúc đẩy các giá trị về hòa bình, hợp tác quốc tế và phát triển bền vững thông qua các hoạt động tình nguyện và sự tham gia tích cực của thanh niên./.