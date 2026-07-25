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Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội phát huy vai trò kết nối văn hóa, đối ngoại nhân dân

Ngọc Ánh In bài viết
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(Ngày Nay) - Sáng 25/7, Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, mở rộng giao lưu quốc tế và đối ngoại nhân dân, đồng thời đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm hướng tới các sự kiện lớn của Thủ đô trong thời gian tới.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Gần 500 hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội tiếp tục duy trì ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết của các đơn vị thành viên và mở rộng mạng lưới hoạt động. Cụ thể, Hiệp hội đã thành lập thêm hai đơn vị trực thuộc gồm Đoàn Nghệ thuật UNESCO Ca múa nhạc Sen Vàng và Đoàn Nghệ thuật Tre Việt UNESCO Hà Nội, nâng tổng số tổ chức trực thuộc lên 38 câu lạc bộ, trung tâm và đoàn nghệ thuật, với 1.375 hội viên.

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Hiệp hội đã tổ chức gần 500 buổi sinh hoạt, biểu diễn, truyền dạy nghệ thuật và hoạt động văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng, đồng thời quảng bá các giá trị văn hóa của Thủ đô và Việt Nam tới đông đảo công chúng.

Một trong những dấu ấn nổi bật là các đơn vị trực thuộc Hiệp hội đã tổ chức trên 100 chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của Trung ương và thành phố Hà Nội.

Nhiều chương trình được tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 cùng nhiều lễ hội văn hóa của Thủ đô.

Các đoàn nghệ thuật cũng tích cực tham gia các cuộc thi, liên hoan văn nghệ và giành nhiều giải thưởng. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã phối hợp tổ chức các hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, biểu diễn nghệ thuật và tặng quà cho các đối tượng chính sách.

Báo cáo cho thấy, nhiều đơn vị thuộc Hiệp hội thường xuyên tổ chức biểu diễn, giới thiệu các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tại khu vực Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám), phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và nhiều sự kiện văn hóa lớn.

Các hoạt động quảng bá tập trung vào những loại hình nghệ thuật truyền thống như hát Xẩm, hát Then, đàn Tính, trình diễn trang phục truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Song song với đó, công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục được chú trọng thông qua các chương trình giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế, tham gia các chương trình truyền hình trên VTV1, VTV4, triển lãm nghệ thuật, giao lưu văn hóa và xúc tiến hợp tác du lịch.

Theo ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội, những hoạt động này góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Thủ đô với bạn bè quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội phát huy vai trò kết nối văn hóa, đối ngoại nhân dân ảnh 1

Chủ tịch Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội Trương Minh Tiến phát biểu tại Hội nghị.

Không chỉ tập trung vào hoạt động văn hóa, các đơn vị thành viên của Hiệp hội còn tích cực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã tổ chức nhiều chương trình biểu diễn phục vụ tại bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng, trại thương binh; đồng thời trao quà cho các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người dân vùng bị thiên tai. Tổng kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện ước đạt trên 200 triệu đồng.

Hướng tới nhiều sự kiện lớn trong những tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển hội viên, mở rộng kết nạp các đơn vị trong khối trường học, nghiên cứu khoa học và di sản văn hóa.

Đồng thời, Hiệp hội sẽ duy trì các hoạt động thường niên như liên hoan ca múa nhạc, triển lãm, chương trình quảng bá văn hóa nghệ thuật và các hoạt động xã hội, từ thiện.

Đáng chú ý, Hiệp hội sẽ tập trung tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 32 năm thành lập Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội (15/12/1994 - 15/12/2026); kỷ niệm 27 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" (16/7/1999 - 16/7/2026); hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Minh Tiến khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của Thủ đô, thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế và đóng góp tích cực vào sự phát triển văn hóa của Hà Nội trong thời gian tới.

Ngọc Ánh
Hiệp hội UNESCO Hà Nội kết nối văn hóa đối ngoại nhân dân giao lưu quốc tế

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