Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tham dự chương trình Đối thoại Văn hóa và Tri thức 2026 tại Hy Lạp

(Ngày Nay) - Từ ngày 20 đến 26/9/2026 , đoàn đại biểu của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sẽ tham dự chương trình hội thảo quốc tế "Dialogue of Culture and Knowledge 2026" (Đối thoại Văn hóa và Tri thức 2026) tại Athens và vùng Peloponnese (Hy Lạp). Sự kiện do Liên hiệp các Hội UNESCO Hy Lạp phối hợp với Liên hiệp các Hội UNESCO khu vực châu Âu và Bắc Mỹ tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Câu lạc bộ, Trung tâm và Hiệp hội UNESCO Thế giới (WFUCA).

Được tổ chức trên vùng đất được xem là cái nôi của nền văn minh phương Tây, chương trình hướng tới thúc đẩy đối thoại liên văn hóa, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, di sản và ngoại giao nhân dân, đồng thời mở rộng kết nối giữa các tổ chức thành viên trong mạng lưới UNESCO quốc tế.

Điểm nhấn của chương trình là Hội thảo quốc tế "Dialogue of Culture and Knowledge" diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Marianna Vardinogianni ở Athens với sự tham gia của các học giả, chuyên gia và đại biểu đến từ nhiều quốc gia. Nội dung bao gồm các tham luận học thuật, đối thoại về văn hóa và giáo dục, triển lãm hội họa quốc tế, chương trình giao lưu nghệ thuật đa văn hóa cùng lễ trao chứng nhận tham dự. Danh sách diễn giả dự kiến quy tụ nhiều chuyên gia đến từ các trường đại học và tổ chức học thuật của Hy Lạp như Đại học Democritus vùng Thrace, Đại học Harokopio, Đại học Quốc gia và Kapodistrian Athens cùng các chuyên gia về ngoại giao văn hóa và truyền thông quốc tế.

Bên cạnh các hoạt động học thuật, đoàn đại biểu sẽ tham gia hành trình khảo sát thực địa tại nhiều di sản và địa danh lịch sử nổi tiếng của Hy Lạp như quần thể Acropolis và đền Parthenon ở Athens, khu phố cổ Plaka và Monastiraki, Nhà hát cổ Epidaurus, đảo Poros, thành Mycenae, Lăng mộ Agamemnon, vùng Nemea, thành cổ Corinth, Loutraki và khu đền Heraion. Những hoạt động này giúp đại biểu có cơ hội tìm hiểu trực tiếp giá trị của các di sản văn hóa thế giới, đồng thời trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh phát triển bền vững.

Theo chương trình, đoàn cũng sẽ tham dự phiên thảo luận bàn tròn nhằm tổng kết kết quả hội nghị, trao đổi định hướng hợp tác trong tương lai giữa các tổ chức UNESCO, đồng thời chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam với Liên hiệp các Hội UNESCO khu vực châu Âu và Bắc Mỹ, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế trong thời gian tới.

"Dialogue of Culture and Knowledge" được xây dựng như một không gian gặp gỡ giữa các nền văn hóa và các dòng chảy tri thức, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh của UNESCO trong việc thúc đẩy hòa bình thông qua văn hóa, giáo dục và hợp tác quốc tế. Việc đoàn Việt Nam tham dự chương trình tiếp tục khẳng định vai trò tích cực của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trong việc mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường ngoại giao nhân dân và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác văn hóa trên phạm vi quốc tế.