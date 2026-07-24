Mở rộng cầu nối phong trào UNESCO phi chính phủ giữa Việt Nam và Hy Lạp vì hòa bình và phát triển bền vững

(Ngày Nay) - Phong trào UNESCO phi chính phủ tại Việt Nam và châu Âu đang đứng trước cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và bảo tồn di sản, góp phần thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa và lan tỏa những giá trị của hòa bình.

Chiều 23/7, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (VFUA) và Trung tâm Thông tin UNESCO (UNET) đã có buổi làm việc với Liên đoàn các Câu lạc bộ và Hội UNESCO châu Âu và Bắc Mỹ (ENAFCAU) nhằm trao đổi định hướng hợp tác trong thời gian tới. Đây đều là những tổ chức thuộc mạng lưới phong trào UNESCO phi chính phủ, kết nối các hội, liên đoàn và câu lạc bộ UNESCO tại nhiều quốc gia để triển khai các hoạt động vì giáo dục, văn hóa, khoa học và phát triển bền vững.

Tham dự cuộc gặp có ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin UNESCO (UNET); ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội khóa XV; bà Nguyễn Lệ Hằng, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Phó Tổng Thư kí Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay; ông Phạm Hữu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay, cùng đông đảo hội viên của Liên hiệp.

Về phía đối tác có ông Ioannis Maronitis, Chủ tịch Liên đoàn các Hội UNESCO khu vực Bắc Mỹ và châu Âu, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ UNESCO khu vực Piraeus and Islands (Hy Lạp); ông Konstantinos Famissis, Giám đốc Hoạt động Nghệ thuật quốc tế vùng Thessaly (Hy Lạp) và ông Dimitrios Gourgiotism Giám đốc Hoạt động Nghệ thuật Quốc tế vùng Attica (Hy Lạp).

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài, tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định. Theo định hướng được trao đổi, phía Việt Nam sẽ triển khai các hoạt động thông qua Trung tâm Thông tin UNESCO, trong khi phía Liên đoàn các Câu lạc bộ và Hội UNESCO châu Âu và Bắc Mỹ sẽ phối hợp thông qua Câu lạc bộ UNESCO Piraeus and Islands.

Chia sẻ tại cuộc gặp, ông Ioannis Maronitis cho biết kể từ khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Liên đoàn các Hội UNESCO Bắc Mỹ và châu Âu cách đây khoảng tám tháng, ông đã tích cực tìm kiếm các cơ hội tăng cường kết nối giữa châu Âu và châu Á. Theo ông, Việt Nam được lựa chọn là một trong những đối tác đầu tiên bởi những giá trị tương đồng về lịch sử, di sản và chiều sâu văn hóa, tạo nền tảng thuận lợi để phát triển các chương trình hợp tác lâu dài. Ông Ioannis Maronitis khẳng định, chỉ sau 4 lần đặt chân đến đất nước Việt Nam, ông rất yêu quốc gia hình chữ S. Ông yêu Việt Nam như quê hương thứ hai của mình và mong muốn được hợp tác lâu dài trong tương lai, nhất là các lĩnh vực mà UNESCO đặc biệt quan tâm như: văn hóa, giáo dục, khoa học...

Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều xung đột và bất ổn, ông bày tỏ tin tưởng rằng văn hóa có thể trở thành cầu nối hiệu quả giữa các dân tộc. Việc tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các sáng kiến chung sẽ góp phần nuôi dưỡng tinh thần đối thoại, chung tay gìn giữ văn hóa, di sản thế giới, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng nền hòa bình bền vững.

Trên cơ sở những nội dung đã được thống nhất trao đổi, hoạt động hợp tác đầu tiên giữa hai bên dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 tới tại Hy Lạp. Theo kế hoạch, đoàn đại biểu Việt Nam gồm các chuyên gia UNESCO, nhà giáo dục, nghệ sĩ và đại diện các tổ chức văn hóa sẽ tham gia chương trình khảo sát, học tập kinh nghiệm về văn hoá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Chương trình dự kiến kéo dài từ ngày 20 - 27/9, bao gồm các phiên làm việc chuyên môn, khảo sát thực địa tại nhiều địa danh nổi tiếng, di sản văn hóa, thiết chế văn hóa... nhằm chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, di sản, phát triển giáo dục bền vững. Đoàn sẽ trao đổi với các chuyên gia văn hóa, các nhà quản lý, cơ sở giáo dục của Hy Lạp về giáo dục di sản, giáo dục vì sự phát triển bền vững, vai trò của văn hóa trong nhà trường cũng như việc tăng cường kết nối giữa các tổ chức giáo dục thuộc mạng lưới UNESCO phi chính phủ... Song song với đó là các hoạt động giao lưu văn hóa, triển lãm nghệ thuật và biểu diễn âm nhạc tại Athens cùng một số hải đảo nổi tiếng của Hy Lạp.

Theo kế hoạch, ngày 31/7, Liên đoàn các Hội UNESCO Bắc Mỹ và châu Âu sẽ có buổi làm việc với Đại sứ quán Hy Lạp tại Việt Nam nhằm trao đổi về việc phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Nếu được triển khai theo lộ trình dự kiến, việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Liên đoàn các Hội UNESCO Bắc Mỹ và châu Âu sẽ mở thêm một kênh kết nối mới của phong trào UNESCO phi chính phủ giữa Việt Nam và châu Âu. Không chỉ tạo điều kiện để các chuyên gia văn hóa, nhà giáo dục, nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, di sản tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sự hợp tác này còn được kỳ vọng góp phần thúc đẩy ngoại giao nhân dân, tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa và lan tỏa các giá trị cốt lõi của UNESCO thông qua những hoạt động hợp tác thiết thực.