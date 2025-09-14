Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội giao Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, các Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện văn kiện, tài liệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Ngày 13/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã nghe báo cáo, thảo luận và thông qua các văn kiện, tài liệu, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại cuộc họp ngày 11/9/2025; tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết ngày 11/9/2025, Bộ Chính trị đã cho ý kiến về văn kiện và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I.

Tập thể Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của Đảng ủy Quốc hội trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội các cấp thuộc Đảng bộ Quốc hội và chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I.

Công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện và phương án nhân sự được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, công phu, khoa học, đảm bảo đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Nội dung văn kiện cơ bản bám sát những tư tưởng, quan điểm lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, sát với tình hình thực tiễn, trên cơ sở tổng kết của nhiệm kỳ 2020-2025 và những bài học rút ra của Đảng bộ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội giao Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, các Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện văn kiện, tài liệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, phát hành Thông báo triệu tập Đại hội, gửi giấy mời Đại hội; chuẩn bị các điều kiện lễ tân, hậu cần, khánh tiết, an ninh trật tự phục vụ Đại hội.

Các Văn kiện Đại hội phải được rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục rà soát đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội sau khi tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy, bảo đảm đúng quy định của Trung ương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, Thường trực các Tiểu ban rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra thành công tốt đẹp.

PV
Quốc hội Đảng bộ Quốc hội Chủ tịch Quốc hội

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Alpha Books và Tinh Vân bắt tay phát triển giải pháp toàn diện cho mô hình thư viện thế hệ mới tại Việt Nam
Alpha Books và Tinh Vân bắt tay phát triển giải pháp toàn diện cho mô hình thư viện thế hệ mới tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Sáng ngày 12/9/2025 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sách Alpha (Alpha Books) và Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinh Vân) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Sự kiện đánh dấu nỗ lực chung nhằm xây dựng và triển khai các giải pháp toàn diện cho hệ thống mô hình thư viện kiểu mới tại Việt Nam.
Phản ứng của Palestine và các nước Ả Rập về ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết ủng hộ “Tuyên bố New York”
Phản ứng của Palestine và các nước Ả Rập về ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết ủng hộ “Tuyên bố New York”
(Ngày Nay) - Ngày 12/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua dự thảo nghị quyết ủng hộ “Tuyên bố New York” về việc thực hiện giải pháp hai nhà nước và thành lập một nhà nước Palestine độc lập với 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống - bao gồm Israel và Mỹ - và 12 phiếu trắng.
HĐBA LHQ gia hạn trừng phạt Sudan
HĐBA LHQ gia hạn trừng phạt Sudan
(Ngày Nay) - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 12/9 đã thông qua nghị quyết gia hạn lệnh trừng phạt Sudan thêm 1 năm liên quan khu vực xung đột Darfur.
Đảo Ngọc luôn được đón nhận những “cơn mưa lời khen” trong mắt truyền thông quốc tế
Forbes gọi Phú Quốc là thiên đường nhiệt đới mới
(Ngày Nay) - Forbes Italia – ấn phẩm tiếng Ý của Forbes đã ca ngợi Phú Quốc như một thiên đường nhiệt đới mới của châu Á – nơi vừa giữ trọn vẻ đẹp nguyên sơ, vừa định hình khái niệm du lịch biển đảo hiện đại, dần trở thành lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu Châu Á.