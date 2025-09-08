Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Cùng dự có: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh - Phó Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga - Ủy viên Tiểu ban Thông tin tuyên truyền; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình - Ủy viên Tiểu ban Thông tin tuyên truyền; đại diện lãnh đạo các cơ quan Thông tấn, báo chí...

Tại Phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy chế làm việc, dự thảo Nghị quyết phân công thành viên Tiểu ban, dự thảo Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền.

Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia triển khai hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận và đồng lòng trong toàn dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; góp phần đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật và an toàn; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc về cuộc bầu cử.

Về yêu cầu, Tiểu ban tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử bảo đảm đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước; bảo đảm nội dung tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn bầu cử. Công tác phối hợp giữa các thành viên Tiểu ban, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương và các cơ quan liên quan đảm bảo chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ trong quá trình triển khai kế hoạch.

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền có nhiệm vụ giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần quyết định thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tiểu ban Thông tin tuyên truyền bám sát các định hướng, các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương về tổ chức cuộc bầu cử để triển khai các nhiệm vụ, đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền trong điều kiện mới, bối cảnh mới, với khí thế hết sức phấn khởi và sự tin tưởng của toàn dân thông qua các sự kiện lớn vừa qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, công tác thông tin phải bảo đảm kịp thời, chính xác, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần phấn khởi, tạo sự đồng thuận, tin tưởng để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, gắn liền với việc kỷ niệm các sự kiện lịch sử, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, gắn với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước thực hiện cải cách bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả với thời gian chuẩn bị ngắn hơn các nhiệm kỳ trước. Công tác thông tin, tuyên truyền phải chủ động, sáng tạo, đồng bộ, đa dạng về hình thức; trong đó, chú trọng đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận thông tin đầy đủ, bình đẳng.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số trong công tác thông tin tuyên truyền; chú ý công tác tuyên truyền đối ngoại; giao Văn phòng Quốc hội phối hợp với các Tiểu ban khác xây dựng tài liệu tuyên truyền chung cuộc bầu cử của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu khẩn trương đề xuất thành lập Trung tâm báo chí, xây dựng kế hoạch họp báo thông tin định kỳ đến các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đối với các quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và kế hoạch hành động của Tiểu ban, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc kế thừa những điểm hợp lý của các nhiệm kỳ trước, đồng thời rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Quy chế cần phân định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp; kế hoạch cần cụ thể, có lộ trình, mốc thời gian rõ ràng, bảo đảm thuận lợi trong tổ chức, điều kiện kiểm tra, giám sát. Tùy theo tiến độ bầu cử, sẽ phân công các thành viên Tiểu ban bám sát theo các địa bàn, khu vực để nắm tình hình công tác thông tin, tuyên truyền ở Hội đồng bầu cử các địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội giao Tổ giúp việc tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại Phiên họp, sớm hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết trình Tiểu ban xem xét, thông qua và báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia, đồng thời tham mưu kịp thời cho Tiểu ban để triển khai các công việc theo đúng tiến độ.