Hơn 17.600 tỷ đồng trái phiếu bất động sản được phát hành trong tháng 8

(Ngày Nay) - Trong tháng 8, có tổng 43 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng trị giá đạt gần 45.700 tỷ đồng. Trong đó, ngành bất động sản đóng góp 17.640 tỷ đồng, chiếm khoảng 38%...

Theo thống kê từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tháng 8/2025, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với giá trị phát hành đạt khoảng 46.000 tỷ đồng, tăng hơn 52% so với tháng trước.

Trong đó, dẫn đầu vẫn thuộc về nhóm ngân hàng với hơn 23.500 tỷ đồng, chiếm khoảng 52% tổng giá trị phát hành. Tiếp theo đó, các doanh nghiệp bất động sản cũng đóng góp khoảng 38%, tương đương khoảng 17.640 tỷ đồng.

Trong số 17.640 tỷ đồng trái phiếu được các doanh nghiệp bất động sản phát hành trong tháng 8 phải kể đến như: CTCP VinHomes với 2 lô trái phiếu VHM12501 và VHM12502 với tổng trị giá 15.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này áp dụng mức lãi suất 11%/năm với kỳ hạn từ 3 – 3,5 năm.

CTCP May - Diêm Sài Gòn cũng đóng góp với hai lô trái phiếu MSG32501 và MSG32502 với tổng giá trị 990 tỷ đồng. Các lô trái phiếu được áp dụng mức lãi suất 9,2%/năm, kỳ hạn 7 năm.

CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh phát hành hai lô trái phiếu riêng lẻ TVR32503 và TVR32504 với tổng trị giá 900 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này được áp dụng mức lãi suất 9,2%/năm, kỳ hạn 6 năm.

Ngoài ra, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp cũng phát hành lô trái phiếu mã BCM12501 với trị giá 500 tỷ đồng vào ngày 6/8 với lãi suất từ 10% - 10,3%/năm. CTCP Phát triển BĐS văn Phú với lô trái phiếu mã VPI12502 trị giá 250 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn tổng cộng 27.032 tỷ đồng trái phiếu, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy nỗ lực cải thiện thanh khoản và giảm áp lực nợ.

Tuy nhiên, áp lực đáo hạn vẫn rất lớn khi ước tính trong 4 tháng cuối năm 2025 sẽ có khoảng 69.740 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó trái phiếu bất động sản chiếm gần một nửa với 29.883 tỷ đồng, tương đương 49%. VBMA cũng cho biết thêm, trong tháng 8, có 4 mã trái phiếu chậm trả lãi, gốc trị giá 313 tỷ đồng.

Tổng thể, tháng 8/2025 cho thấy sự phục hồi tích cực về phát hành và mua lại trái phiếu, song áp lực đáo hạn lớn cùng các vấn đề về minh bạch và khả năng thanh toán vẫn đặt ra thách thức cho thị trường trái phiếu bất động sản trong thời gian tới.

Trong khi đó, VBMA cũng ghi nhận kế hoạch phát hành sắp tới của 2 doanh nghiệp là CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) và NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Cụ thể, HĐQT VND đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý III/2025 với tổng giá trị tối đa 250 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và mệnh giá dự kiến 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm với mức lãi suất 7.5%/năm.

Đối với SHB, HĐQT ngân hàng này cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý III/2025 với tổng giá trị tối đa 5.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và mệnh giá dự kiến 1 tỷ đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm với mức lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi.