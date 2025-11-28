Yêu cầu khách sạn Caravelle chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong thu đổi ngoại tệ

(Ngày Nay) - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 xác định Công ty Liên doanh Hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle (Công ty Caravelle) có tồn tại, sai sót trong báo cáo tình hình đổi ngoại tệ trong một số thời điểm.

Thông báo kết luận thanh tra tại Công ty Caravelle là động thái gần đây của Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 liên quan đến việc tăng cường phối hợp trong quản lý hoạt động ngoại hối, nhằm đảm bảo trật tự thị trường, kiểm soát rủi ro và ổn định kinh tế vĩ mô.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước vào cuối tháng 10/2025 có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực I và Khu vực II yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động mua, bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.

Các biện pháp được thực hiện trong bối cảnh thị trường ngoại hối trong nước xuất hiện chênh lệch tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng USD giữa hệ thống ngân hàng so với giao dịch trên thị trường không chính thức.

Tại thời điểm đó, trên thị trường "chợ đen", giao dịch USD ghi nhận quanh mức 27.541 - 27.661 đồng/USD, là mức cao hơn đáng kể so với tỷ giá niêm yết trong hệ thống ngân hàng thương mại ở ngưỡng 26.075 - 26.345 đồng/USD mua – bán.

Theo Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 2, Công ty Caravelle được thành lập theo giấy phép đầu tư của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) năm 1992 và hiện hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày 20/8/2024.

Công ty Caravelle có vốn điều lệ hơn 275 tỷ đồng, địa chỉ ở Công trường Lam Sơn, P.Sài Gòn, TP.HCM. Doanh nghiệp được cấp phép đại lý đổi ngoại tệ theo giấy chứng nhận đăng ký đổi ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM (nay là NHNN chi nhánh khu vực 2) cấp ngày 8/12/2023.

Theo quy định, các đại lý đổi ngoại tệ chỉ được hoạt động dưới hình thức dùng Đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam (trừ các đại lý đổi ngoại tệ đặt tại các khu cách ly ở các cửa khẩu quốc tế). Và một tổ chức chỉ được làm đại lý đổi ngoại tệ cho một tổ chức tín dụng.

Theo cơ quan thanh tra, Công ty Caravelle về cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động đại lý đổi ngoại tệ và công tác phòng, chống rửa tiền trong hoạt động này; chứng từ sổ sách bài bản, phân loại rõ ràng.

Tuy nhiên, Công ty Caravelle có tồn tại, sai sót trong báo cáo tình hình đổi ngoại tệ trong một số thời điểm theo hướng dẫn tại quyết định năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước. Thông báo kết luận thanh tra kể trên không nêu chi tiết tồn tại, sai sót như thế nào.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 Đỗ Xuân Trung yêu cầu Công ty Caravelle nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện công tác báo cáo tình hình đổi ngoại tệ theo đúng thời hạn quy định, thường xuyên rà soát, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về ngoại hối trong hoạt động thu đổi ngoại tệ.

Ngoài ra, Công ty Caravelle cũng phải chấp hành đầy đủ các quy định về sổ sách, chứng từ kế toán trong hoạt động; rà soát, cập nhật các quy định về phòng chống rửa tiền trong hoạt động thu đổi ngoại tệ để chấp hành đúng quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.