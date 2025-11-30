Vụ án xe xì-tẹc Petrolimex gây tai nạn có dấu hiệu bỏ lọt chứng cứ

(Ngày Nay) - Đại diện Petrolimex đưa ra mức bồi thường cho gia đình bị hại là 200 triệu đồng. Luật sư của bị hại đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại do có dấu hiệu bỏ lọt chứng cứ.

Lỗi hoàn toàn của tài xế xe xì-tẹc Petrolimex

Ngày 26/11, TAND Khu vực 6 (quận 7 cũ) TP.HCM tiếp tục mở phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đây là lần thứ 3 phiên tòa được mở sau 2 lần tạm hoãn trước đó.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h30 ngày 06/01/2025, bị cáo Phan Phương Hiệp điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyundai, loại xe Xitéc màu trắng, biển số 51C-912.00, do Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (viết tắt: Công ty Petrolimex) làm chủ phương tiện.

Khi đến trước nhà số 712 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7 (nay là phường Tân Mỹ), TP.HCM. Hiệp điều khiển xe vượt bên phải xe lưu thông cùng chiều phía trước.

Do không quan sát, Hiệp điều khiển xe vượt xe phía trước, không đảm bảo an toàn va đụng vào phía sau bên phải xe máy điện Vinfast màu xanh, biển số 59TA-118.40 do anh Hà Văn Khánh điều khiển phía trước cùng chiều bên phải. Hậu quả, làm anh Hà Văn Khánh ngã xuống đường lọt vào gầm xe tử vong tại chỗ.

Lỗi của Phan Phương Hiệp được xác định là vượt xe không bảo đảm an toàn, vi quy phạm quy tắc giao thông đường bộ, không chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước cùng làn đường, để xảy ra tai nạn hậu quả chết người.

Căn cứ vào các thông báo kết luận giám định, anh Hà Văn Khánh là người có bằng lái xe theo đúng quy định của pháp luật, không sử dụng cồn, ma túy khi tham gia giao thông đường bộ, đi đúng phần đường quy định, không có lỗi trong vụ việc trên.

Ngày 23/4/2025, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và khởi tố bị can đối với Phan Phương Hiệp.

Ngày 23/09/2025, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6, TP.HCM ban hành Cáo trạng số 101/CT-VKSKV6, truy tố Phan Phương Hiệp tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Vụ án đã được TAND Khu vực 6, TP.HCM thụ lý số 114/2025/TLST-HS ngày 01/10/2025 và đưa ra xét xử.

Bi kịch gia đình bị hại

Chị N.T.G.T. (vợ của bị hại Hà Văn Khánh) cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, khoảng giữa năm 2024, chị T. làm hồ sơ đi lao động tại Nhật. Toàn bộ thỏa thuận, cam kết được chị T. và công ty tại Nhật ký kết Hợp đồng tuyển dụng đặc định và điều kiện tuyển dụng vào ngày 16/10/2024. Dự định đầu tháng 01/2025 chị T. sẽ sang Nhật và dự kiến làm việc vào ngày 27/01/2025. Tuy nhiên, ngày 06/01/2025 thì xảy ra tai nạn đau buồn như trên.

Mặc dù 3 đứa con còn quá nhỏ không ai chăm sóc, nhưng do đã cam kết, nên chị T. phải xuất cảnh sang Nhật để làm việc theo thỏa thuận và phải làm việc ít nhất là sáu (06) tháng theo thỏa thuận giữa hai bên. Trước đây, khi đi chuẩn bị Nhật lao động, 3 con nhỏ ở nhà sẽ do anh Hà Văn Khánh chăm sóc. Khi đi Nhật vào thời điểm tháng 03/2025, chị T. bắt buộc phải thuê người chăm sóc cho 3 đứa con.

Thế nhưng, chị T. không thể làm việc tại Nhật theo cam kết vì 3 đứa con còn quá nhỏ, gia đình lại tiếp tục xảy ra biến cố nên hết thời hạn bắt buộc (6 tháng), chị T. phải bỏ dở công việc đang làm để về Việt Nam chăm sóc các con. Theo đó, chị T. đi Nhật làm việc ngày 05/3/2025 và về Việt Nam ngày 13/10/2025.

Trong đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, chị T. lập luận, anh Khánh tử vong trong vụ tai nạn, đã làm thiệt hại trực tiếp và nghiêm trọng đến gia đình chị T. cả về vật chất lẫn tinh thần. Bị cáo Phan Phương Hiệp và Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ) phải liên đới bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Từ đó, chị T. đã yêu cầu TAND Khu vực 6 tuyên bồi thường với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Cụ thể, tiền cấp dưỡng cho 3 con nhỏ đến năm 18 tuổi là 1,8 tỷ đồng, tiền tổn thất tinh thần 187 triệu đồng, bồi thường do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra 265 triệu đồng. Riêng số tiền 120 triệu đồng để lo ma chay, phía Công ty Petrolimex và bị cáo đã bồi thường tại thời điểm làm đám cho anh Khánh nên chị T. không yêu cầu bồi thường thêm.

Tại phiên tòa ngày 26/11, bị cáo Phan Phương Hiệp xác định bồi thường cho đại diện bị hại số tiền 200 triệu đồng. Đại diện của Công ty Petrolimex cũng cho rằng, chỉ bồi thường cho đại diện bị hại 200 triệu đồng. Tổng số tiền bị cáo và Công ty Petrolimex bồi thường cho bị hại 400 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, tại phiên tòa ngày 26/11, luật sư của đại diện bị hại đã đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra lại do nghi vấn cơ quan điều tra bỏ sót các chứng cứ và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Vì lẽ trên, HĐXX đã tạm dừng để bị cáo và Công ty Petrolimex cung cấp các giấy tờ liên quan theo đề nghị của luật sư.

Dự kiến, ngày 01/12/2025,TAND Khu vực 6 – TP.HCM tiếp tục mở lại phiên tòa.

Video diễn biến vụ tai nạn giao thông: