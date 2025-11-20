Huy động 2 máy bay triển khai cứu hộ, cứu nạn tại các tỉnh Nam Trung Bộ

(Ngày Nay) - Sáng 20/11, Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372) đã chuẩn bị 2 máy bay sẵn sàng cất cánh.

Trung đoàn Không quân 930 cho biết, trong những ngày qua, trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu, chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư thực hiện chỉ đạo của Quân chủng Phòng không-Không quân về việc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ tại khu vực miền Trung, sáng nay (20/11), Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372) đã chuẩn bị 2 máy bay sẵn sàng cất cánh.

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Không quân 930 đã tổ chức giao nhiệm vụ chặt chẽ cho phi công, thành viên tổ bay và các lực lượng bảo đảm tại sân bay Đà Nẵng. Sau khi nhận nhiệm vụ, các tổ bay đã làm tốt công tác chuẩn bị các trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ cứu nạn; vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm lên máy bay.

Hiện tại, các máy bay của Trung đoàn Không quân 930 đã sẵn sàng cất cánh thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.