Israel công bố số lượng bệ phóng tên lửa Iran bị xóa sổ

(Ngày Nay) - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã công bố số lượng bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran mà họ đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa.

Times of Israel ngày 23/3 đưa tin, IDF khẳng định đã xóa sổ hoặc gây tê liệt 330 trong tổng số 470 bệ phóng tên lửa đạn đạo mà lực lượng này tin rằng Iran đang sở hữu.

Theo quân đội Israel, hơn một nửa số bệ phóng này bị loại bỏ trong các đợt không kích, và phần còn lại không thể hoạt động sau khi Không quân Israel tấn công lối vào của những cơ sở ngầm nơi chúng được cất giữ.

Không quân Israel vẫn đang truy lùng khoảng 150 bệ phóng tên lửa còn lại nhằm khiến Iran giảm các đợt nã hỏa lực hướng đến Israel. Theo Times of Israel, những ngày gần đây, số tên lửa Iran phóng sang Israel đã giảm xuống còn khoảng 10 quả mỗi ngày, so với khoảng 90 quả trong ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Quân đội Israel cho biết họ không thể bình luận về thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới các cuộc đàm phán với Iran, nhấn mạnh rằng đây là vấn đề thuộc cấp lãnh đạo chính trị.

Ngoài ra, IDF khẳng định họ đang hành động theo chỉ đạo của giới lãnh đạo chính trị Israel và sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Iran theo kế hoạch cho tới khi nhận được chỉ thị khác.

Ngày 23/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thời gian buộc Iran phải mở lại Eo biển Hormuz và tạm ngừng kế hoạch tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Tehran trong 5 ngày. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ và Iran đã có “các cuộc trao đổi rất tốt và hiệu quả” trong 2 ngày qua, hướng tới giải pháp toàn diện nhằm chấm dứt căng thẳng tại Trung Đông.

Trước đó, vào hôm 21/3, Tổng thống Trump ra tối hậu thư khi tuyên bố nếu Iran không mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất.

Ngày 20/3, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định Iran vẫn đang sản xuất tên lửa. Hãng thông tấn Fars dẫn lời người phát ngôn IRGC - ông Ali Mohammad Naini cho biết ngành công nghiệp tên lửa của Iran hiện ở trạng thái tốt và không có dấu hiệu đáng lo ngại. Ông khẳng định Iran vẫn tiếp tục sản xuất tên lửa ngay cả trong thời chiến và không hề có vấn đề đáng kể nào liên quan đến năng lực dự trữ.