Israel tuyên bố phá hủy trung tâm nghiên cứu không gian chủ chốt của Iran

Theo tuyên bố của quân đội Israel, cơ sở bị không kích tối 13/3 được cho là chứa các phòng thí nghiệm chiến lược phục vụ nghiên cứu, trong đó có việc phát triển vệ tinh quân sự phục vụ giám sát, thu thập tình báo và hỗ trợ điều hướng hỏa lực nhằm vào các mục tiêu trong khu vực Trung Đông. IDF cũng cho biết đã tấn công nhiều cơ sở sản xuất hệ thống phòng không của Iran tại Tehran, bao gồm một nhà máy quan trọng chuyên sản xuất các tổ hợp phòng không.

Đáp trả, Iran tiếp tục phóng tên lửa nhằm vào Israel. Cùng ngày 14/3, một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào thành phố Eilat ở miền Nam Israel đã khiến 2 người bị thương. Theo các báo cáo ban đầu, ít nhất 3 điểm rơi đã được ghi nhận trong thành phố sau vụ tấn công. Giới chức cho rằng các điểm này có thể do các đầu đạn con từ đầu đạn chùm của tên lửa hoặc các mảnh vỡ rơi xuống gây ra. Quân đội Israel cho biết đang tiến hành điều tra để xác định chính xác nguyên nhân. Ngoài Eilat, thành phố Jerusalem cũng được cho là mục tiêu trong đợt tấn công tên lửa mới nhất của Iran.

Trong khi đó, một quan chức tỉnh Bushehr của Iran cho biết hoạt động xuất khẩu dầu tại đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu thô lớn nhất của nước này ở Vịnh Persian – vẫn diễn ra bình thường sau các cuộc không kích của Mỹ. Theo quan chức này, các đòn tấn công không gây thương vong cũng như không làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí trên đảo, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran.

Tại Jordan, quân đội nước này thông báo trong tuần thứ hai của cuộc xung đột Mỹ–Israel–Iran, lực lượng Iran đã phóng tổng cộng 85 tên lửa và thiết bị bay không người lái về phía lãnh thổ Jordan nhằm vào các mục tiêu quan trọng. Không quân Hoàng gia Jordan đã đánh chặn được 79 mục tiêu, trong khi 5 UAV và 1 tên lửa rơi xuống lãnh thổ nước này. Các mảnh vỡ từ tên lửa và UAV đã được ghi nhận tại nhiều tỉnh, khiến 9 người bị thương nhưng tất cả đều đã được điều trị và xuất viện trong tình trạng ổn định.

Trong khi đó, tại Liban, Bộ Y tế nước này thông báo 12 nhân viên y tế, gồm bác sĩ, y tá và lực lượng cứu hộ, đã thiệt mạng rạng sáng 14/3 khi một cuộc không kích của Israel đánh trúng trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu tại thị trấn Burj Qalaouiyeh ở miền Nam Liban. Một nhân viên y tế bị thương và lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt. Bộ Y tế Liban lên án vụ tấn công, cho rằng đây là hành động nhắm vào cơ sở y tế thuộc mạng lưới chăm sóc sức khỏe quốc gia và vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Theo cơ quan này, chỉ vài giờ trước đó cũng đã xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng cứu hộ tại thị trấn al-Sawana.

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) cho biết loạt không kích của Israel trên khắp Liban sáng cùng ngày đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Cùng thời điểm, giao tranh dữ dội nổ ra giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel tại các khu vực Maroun al-Ras, Bint Jbeil và Aita al-Shaab. Nhánh vũ trang của Hezbollah – Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo – tuyên bố đã tiến hành nhiều chiến dịch quân sự, bao gồm phóng rocket và UAV cảm tử nhằm vào các vị trí của Israel tại khu định cư Ya’ara, khu vực Khiam và một số địa điểm khác. Phía Israel tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích phá hủy nhiều trung tâm chỉ huy của phong trào Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban ngày 13/3. IDF nhấn mạnh kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự, quân đội Israel đã tấn công khoảng 110 trung tâm chỉ huy của Hezbollah.

Cùng ngày, trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết: "Chính phủ Liban đã phát đi tín hiệu sẵn sàng tham gia đàm phán trực tiếp với Israel”. Ông lưu ý, Pháp sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc thương lượng này bằng cách đăng cai tổ chức tại Paris. Trước đó, ông Macron đã tiến hành điện đàm với Tổng thống và Thủ tướng Liban để thảo luận về vấn đề này.