Israel tuyên bố phá hủy trung tâm nghiên cứu không gian chủ chốt của Iran

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -  Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 14/3 cho biết quân đội nước này đã phá hủy trung tâm nghiên cứu chủ chốt của Cơ quan Vũ trụ Iran tại thủ đô Tehran.
Theo tuyên bố của quân đội Israel, cơ sở bị không kích tối 13/3 được cho là chứa các phòng thí nghiệm chiến lược phục vụ nghiên cứu, trong đó có việc phát triển vệ tinh quân sự phục vụ giám sát, thu thập tình báo và hỗ trợ điều hướng hỏa lực nhằm vào các mục tiêu trong khu vực Trung Đông. IDF cũng cho biết đã tấn công nhiều cơ sở sản xuất hệ thống phòng không của Iran tại Tehran, bao gồm một nhà máy quan trọng chuyên sản xuất các tổ hợp phòng không.

Đáp trả, Iran tiếp tục phóng tên lửa nhằm vào Israel. Cùng ngày 14/3, một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào thành phố Eilat ở miền Nam Israel đã khiến 2 người bị thương. Theo các báo cáo ban đầu, ít nhất 3 điểm rơi đã được ghi nhận trong thành phố sau vụ tấn công. Giới chức cho rằng các điểm này có thể do các đầu đạn con từ đầu đạn chùm của tên lửa hoặc các mảnh vỡ rơi xuống gây ra. Quân đội Israel cho biết đang tiến hành điều tra để xác định chính xác nguyên nhân. Ngoài Eilat, thành phố Jerusalem cũng được cho là mục tiêu trong đợt tấn công tên lửa mới nhất của Iran.

Trong khi đó, một quan chức tỉnh Bushehr của Iran cho biết hoạt động xuất khẩu dầu tại đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu thô lớn nhất của nước này ở Vịnh Persian – vẫn diễn ra bình thường sau các cuộc không kích của Mỹ. Theo quan chức này, các đòn tấn công không gây thương vong cũng như không làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí trên đảo, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran.

Tại Jordan, quân đội nước này thông báo trong tuần thứ hai của cuộc xung đột Mỹ–Israel–Iran, lực lượng Iran đã phóng tổng cộng 85 tên lửa và thiết bị bay không người lái về phía lãnh thổ Jordan nhằm vào các mục tiêu quan trọng. Không quân Hoàng gia Jordan đã đánh chặn được 79 mục tiêu, trong khi 5 UAV và 1 tên lửa rơi xuống lãnh thổ nước này. Các mảnh vỡ từ tên lửa và UAV đã được ghi nhận tại nhiều tỉnh, khiến 9 người bị thương nhưng tất cả đều đã được điều trị và xuất viện trong tình trạng ổn định.

Trong khi đó, tại Liban, Bộ Y tế nước này thông báo 12 nhân viên y tế, gồm bác sĩ, y tá và lực lượng cứu hộ, đã thiệt mạng rạng sáng 14/3 khi một cuộc không kích của Israel đánh trúng trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu tại thị trấn Burj Qalaouiyeh ở miền Nam Liban. Một nhân viên y tế bị thương và lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt. Bộ Y tế Liban lên án vụ tấn công, cho rằng đây là hành động nhắm vào cơ sở y tế thuộc mạng lưới chăm sóc sức khỏe quốc gia và vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Theo cơ quan này, chỉ vài giờ trước đó cũng đã xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng cứu hộ tại thị trấn al-Sawana.

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) cho biết loạt không kích của Israel trên khắp Liban sáng cùng ngày đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Cùng thời điểm, giao tranh dữ dội nổ ra giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel tại các khu vực Maroun al-Ras, Bint Jbeil và Aita al-Shaab. Nhánh vũ trang của Hezbollah – Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo – tuyên bố đã tiến hành nhiều chiến dịch quân sự, bao gồm phóng rocket và UAV cảm tử nhằm vào các vị trí của Israel tại khu định cư Ya’ara, khu vực Khiam và một số địa điểm khác. Phía Israel tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích phá hủy nhiều trung tâm chỉ huy của phong trào Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban ngày 13/3. IDF nhấn mạnh kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự, quân đội Israel đã tấn công khoảng 110 trung tâm chỉ huy của Hezbollah.

Cùng ngày, trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết: "Chính phủ Liban đã phát đi tín hiệu sẵn sàng tham gia đàm phán trực tiếp với Israel”. Ông lưu ý, Pháp sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc thương lượng này bằng cách đăng cai tổ chức tại Paris. Trước đó, ông Macron đã tiến hành điện đàm với Tổng thống và Thủ tướng Liban để thảo luận về vấn đề này.

PV
Xung đột Trung Đông Israel Iran hoạt động quân sự thương vong

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trụ cột thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trụ cột thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế
(Ngày Nay) - Ngay trước thềm Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Dammika Patabendi, Bộ trưởng Môi trường Sri Lanka đồng thời là Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam đã chia sẻ về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử sắp tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm phải lấy con người làm trung tâm
(Ngày Nay) - Chiều 14/3, tại Trụ sở Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội, tiếp tục cho ý kiến, góp ý về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
(Ngày Nay) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai do Đại hội XIV đề ra. Điều này bao gồm việc lồng ghép các mục tiêu đó vào các kế hoạch 5 năm và cả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.
MIK Group khởi công dự án hơn 5 ha tại Bắc Ninh
MIK Group khởi công dự án hơn 5 ha tại Bắc Ninh
(Ngày Nay) - Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh). Đây là lần đầu tiên Tập đoàn hiện diện tại thị trường Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại khu vực công nghiệp giáp Đông Bắc Thủ đô.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.
Thái Lan củng cố vị thế là trung tâm dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí hàng đầu châu Á
Thái Lan củng cố vị thế là trung tâm dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí hàng đầu châu Á
(Ngày Nay) - Từ ngày 11-13/3 , triển lãm thương mại toàn diện nhất châu Á dành cho ngành khách sạn, dịch vụ ăn uống và nhà hàng, THAIFEX-HORECASIA 2026, đã diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện IMPACT Muang Thong Thani, Thái Lan, thu hút hút hơn 20.000 lượt khách tham quan thương mại, người mua và chuyên gia kinh doanh từ khắp thế giới, đồng thời tạo ra giá trị thương mại hơn 3,5 tỷ baht (khoảng 110 triệu USD).