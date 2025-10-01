JSOL dẫn “fan” đi khám phá Singapore qua những địa điểm mới mẻ và độc đáo

(Ngày Nay) - Sau màn ra mắt MV “Tính lười” với bối cảnh là những điểm check-in quen thuộc tại Đảo quốc Sư tử, JSOL đã trở lại với vlog du lịch mới và hé lộ một góc nhìn hoàn toàn khác về Singapore. Lần này, anh không chỉ đưa khán giả tới những địa điểm mới toanh mà còn bật mí những "viên ngọc ẩn" tại Đảo quốc. Vlog du lịch của JSOL là một hành trình được sắp xếp tinh tế, kết nối văn hóa, ẩm thực và phong cách sống, vẽ nên một bức tranh mới mẻ và đầy bất ngờ.

Khám phá những địa điểm mới tại đảo Sentosa

Trạm dừng chân đầu tiên trong hành trình của JSOL là Singapore Oceanarium, công trình vừa khánh thành cuối tháng 7 vừa qua tại đảo Sentosa. Là phiên bản nâng cấp toàn diện của S.E.A. Aquarium, Singapore Oceanarium nay đã rộng gấp ba lần với diện tích khoảng 24ha gồm 22 khu tương tác (immersive zone). Đây là nơi tái hiện lịch sử đại dương từ thời tiền sử đến hiện tại, đồng thời mở ra viễn cảnh tương lai khi công nghệ được đưa vào ứng dụng nhằm mục đích bảo tồn. Tại đây, JSOL đưa khán giả ghé thăm đàn sứa phát sáng huyền ảo trong bể kính khổng lồ, ngắm nhìn mô hình hóa thạch tái tạo sinh vật biển cổ đại và trải nghiệm các triển lãm ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo tồn sinh thái. Qua vlog của JSOL, Singapore Oceanarium hiện lên không chỉ hoành tráng và giàu giá trị giáo dục, mà còn là một điểm dừng chân nổi bật trong hành trình khám phá Singapore, nơi bất kỳ ai - từ gia đình có con nhỏ, người lớn, giới trẻ đến những người yêu thế giới đại dương cũng có thể tìm thấy trải nghiệm cho riêng mình.

Ngay bên cạnh Singapore Oceanarium, hành trình tiếp tục đưa JSOL đến WEAVE tại Resorts World Sentosa – khu phức hợp vừa đi vào hoạt động. WEAVE là minh chứng cho cách đất nước Singapore liên tục đổi mới trải nghiệm du khách. Trải rộng trên ba tầng, WEAVE được thiết kế theo mô hình biophilic (thiết kế ưa sinh học). Đây là phong cách kiến trúc gắn kết thiên nhiên và con người, nơi con người được bao quanh bởi cây cối, ánh sáng tự nhiên và những cảnh quan đầy tính sáng tạo, tạo nên một trải nghiệm đa giác quan khó quên. WEAVE đồng thời là nơi quy tụ các thương hiệu bán lẻ và ẩm thực lần đầu xuất hiện tại Singapore cũng như châu Á như Coach Coffee Shop-cửa hàng đầu tiên của thương hiệu này tại Singapore và cửa hàng bánh ngọt Pierre Hermé Paris flagship lớn nhất thế giới và đầu tiên tại Đông Nam Á. Với sự kết hợp này, nơi đây không chỉ đơn thuần là một trung tâm mua sắm, mà còn là điểm hẹn văn hoá và phong cách sống, phù hợp cho cả du khách và người dân địa phương. WEAVE nhanh chóng trở thành điểm đến được mong đợi nhất và góp mặt vào danh sách những trải nghiệm mới trên đảo Sentosa trong năm 2025 mà du khách nhất định nên ghé qua khi du lịch tại Đảo quốc.

Trải nghiệm ẩm thực Singapore độc đáo

Ẩm thực luôn là “tấm gương” phản chiếu văn hóa bản địa. Trong vlog, JSOL lựa chọn những địa điểm độc đáo, nơi truyền thống và sự sáng tạo cùng tồn tại. En Yeoh’s Bak Kut Teh là một trong những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ nhất của nam ca sỹ. Nơi đây sỡ hữu mô hình hiếm thấy tại Singapore: ban ngày là một teahouse ấm cúng phục vụ món Bak Kut Teh (canh sườn hầm trà) truyền thống. Nhưng khi màn đêm buông xuống, không gian lại “lột xác” thành một cocktail bar. Tại đây, những bartender tài năng sáng tạo các loại đồ uống lấy cảm hứng trực tiếp từ chính món canh trứ danh này. Sự biến hóa độc đáo này cho phép thực khách vừa được thưởng thức một món ăn đậm đà bản sắc, vừa trải nghiệm những sáng tạo mới mẻ ngay trong cùng một địa điểm.

Trong khi đó, Keng Eng Kee (KEK) Seafood lại kể một câu chuyện khác về cách gìn giữ di sản. Là một quán ăn “Zi Char” gia đình và được phát triển qua ba thế hệ. KEK không phải là cái tên mới nhưng việc liên tục được nhắc đến trong Michelin Guide đã đưa nhà hàng trở thành điểm hẹn không thể bỏ qua của cả người dân địa phương lẫn du khách quốc tế. Trong tiếng Phúc Kiến, "Zi Char" có nghĩa là "nấu và chiên". Thuật ngữ này xuất hiện lần đầu tại Singapore, dùng chỉ những món ăn Trung Quốc có sự ảnh hưởng của văn hóa ẩm thực Malaysia, Ấn Độ và Peranakan. Đây là phong cách ẩm thực phổ biến của Singapore, gắn liền với những quán ăn bình dân phục vụ món gia đình. KEK đặc biệt được yêu thích với Moonlight Hor Fun – món phở xào mặt trăng với bánh phở được xào mềm mượt, phủ trứng sống vàng óng và đậm vị khói wok hei và món Coffee Pork Ribs độc đáo, nơi sườn heo được xào và phủ sốt cà phê ngọt mặn. Ngoài ra, KEK cũng là nơi lý tưởng để thử những món Singapore kinh điển như chilli crab (cua sốt ớt) hay black pepper crab (cua sốt tiêu). Nhà hàng KEK là minh chứng hoàn hảo cho cách một nhà hàng truyền thống có thể nâng tầm hương vị bản địa, đưa ẩm thực đường phố trở thành “điểm nóng” trên bản đồ ẩm thực quốc tế.

Không gian phức hợp trong lòng di sản

Cùng với hành trình trải nghiệm những điểm đến mới mẻ, JSOL còn đưa khán giả đến KADA tại Maxwell, một trong những khu phức hợp mới nhất của Singapore. KADA được đặt trong tòa nhà di sản được bảo tồn và nhanh chóng trở thành điểm hẹn nổi bật nhờ sự kết hợp đa dạng của nhiều hoạt động: quán cà phê và nhà hàng địa phương, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, không gian sáng tạo nghệ thuật, cùng mô hình co-living Habyt nằm ngay trong toà nhà. Điểm đặc biệt của nơi đây là sự hài hoà giữa cũ và mới.

Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà di sản giữ nguyên nét kiến trúc cổ điển từ năm 1923, nhưng không gian bên trong lại được “tân trang" tràn đầy năng lượng hiện đại và sáng tạo. Du khách có thể vừa nhâm nhi cà phê, vừa dạo quanh các cửa hàng phong cách sống để tìm những món quà độc đáo, hoặc tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Ngay sau khai trương, KADA đã nhanh chóng lọt vào danh sách điểm đến mới nổi bật tại Singapore, trở thành biểu tượng cho cách Singapore làm mới di sản để phù hợp với nhịp sống đương đại.

Chuyến đi này của JSOL đã hé lộ một Singapore hoàn toàn khác biệt. Đó là thế giới đại dương đầy kì thú ở Singapore Oceanarium, là sự trẻ trung của tổ hợp WEAVE tại Resorts World Sentosa, những trải nghiệm ẩm thực đầy sáng tạo tại En Yeoh’s Bak Kut Teh và Keng Eng Kee (KEK) Seafood, cùng nét độc đáo của KADA Maxwell. Những mảnh ghép mới mẻ này đã phác họa nên một thành phố không ngừng biến hóa, nơi sự hiện đại và bản sắc truyền thống hòa quyện một cách tinh tế. Singapore không chỉ cuốn hút bởi những biểu tượng nổi tiếng, mà còn luôn biết cách làm mới mình. Chính sự thay đổi không ngừng này đã tạo nên một sức hút đặc biệt: mỗi hành trình là một khám phá đáng nhớ, khiến những ai đã đến nhiều lần vẫn muốn quay lại để trải nghiệm thêm nhiều điều bất ngờ.